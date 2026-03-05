English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • महिलांना सावधान ब्रेस्ट कॅन्सर वेगाने पसरतोय; लॅन्सेटचा थक्क करणारा अहवाल समोर

महिलांना सावधान ब्रेस्ट कॅन्सर वेगाने पसरतोय; लॅन्सेटचा थक्क करणारा अहवाल समोर

Breast Cancer Case: भारतामध्ये महिलांमध्ये आढळणाऱ्या स्तनाच्या कर्करोगाच्या प्रकरणांमध्ये मागील तीन दशकांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. जागतिक अभ्यासानुसार 1990 ते 2023 दरम्यान रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून भविष्यात योग्य उपाययोजना न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.

Priti Ved | Mar 05, 2026, 05:33 PM IST
twitter
1/8

तीन दशकांत वाढलेले प्रमाण

Breast Cancer Cases Rise

जागतिक आरोग्य अभ्यासानुसार भारतात स्तनाच्या कर्करोगाच्या घटनांमध्ये 1990 ते 2023 या कालावधीत सुमारे 1.3 पट वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

twitter
2/8

दर 2 लाख महिलांमागे वाढ

Breast Cancer Cases Rise

1990 मध्ये दर 1 लाख महिलांमागे सुमारे 13 रुग्ण आढळत होते, तर 2023 मध्ये हे प्रमाण वाढून सुमारे 29.4 पर्यंत पोहोचले आहे

twitter
3/8

मृत्यूदरातही वाढ

Breast Cancer Cases Rise

या काळात वय लक्षात घेऊन मोजलेल्या मृत्यूदरातही वाढ झाली असून तो 8.9 वरून 15.5 पर्यंत गेला आहे.

twitter
4/8

मृत्यूंची संख्या वाढली

Breast Cancer Cases Rise

स्तनाच्या कर्करोगामुळे भारतात होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये जवळपास 74 टक्के वाढ झाल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.

twitter
5/8

जागतिक स्तरावर गंभीर समस्या

Breast Cancer Cases Rise

स्तनाचा कर्करोग हा जगभरातील महिलांमध्ये कर्करोगाशी संबंधित आजार आणि अकाली मृत्यूचे एक प्रमुख कारण मानले जाते.

twitter
6/8

भविष्यातील संभाव्य धोका

Breast Cancer Cases Rise

तज्ञांच्या अंदाजानुसार, जोखीम वाढवणाऱ्या 6 महत्त्वाच्या कारणांवर नियंत्रण न ठेवल्यास 2050 पर्यंत रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.

twitter
7/8

महागडी उपचार पद्धती

Breast Cancer Cases Rise

आधुनिक कर्करोग उपचारांमध्ये वापरली जाणारी इम्युनोथेरपीसारखी औषधे बहुतेक भारतीयांसाठी अत्यंत महाग असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.

twitter
8/8

जागतिक रुग्णसंख्या वाढण्याची शक्यता

Breast Cancer Cases Rise

2023 मध्ये जगभरात सुमारे 2.3 दशलक्ष नवीन रुग्ण आणि 7.6 लाख मृत्यू नोंदले गेले, तर 2050 पर्यंत ही संख्या वाढून जवळपास 3.5 दशलक्ष होऊ शकते.

twitter
पुढील
अल्बम

IND vs ENG Semi Final: वानखेडेवर पुन्हा तोच इतिहास घडणार? टीम इंडियाला इंग्लडच्या 'या' खेळाडूची भीती

पुढील अल्बम

IND vs ENG Semi Final: वानखेडेवर पुन्हा तोच इतिहास घडणार? टीम इंडियाला इंग्लडच्या &#039;या&#039; खेळाडूची भीती

IND vs ENG Semi Final: वानखेडेवर पुन्हा तोच इतिहास घडणार? टीम इंडियाला इंग्लडच्या 'या' खेळाडूची भीती

IND vs ENG Semi Final: वानखेडेवर पुन्हा तोच इतिहास घडणार? टीम इंडियाला इंग्लडच्या 'या' खेळाडूची भीती 8
&#039;एक फ्लॅट, गायी आणि वासरं...&#039;; मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडे किती संपत्ती?

'एक फ्लॅट, गायी आणि वासरं...'; मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडे किती संपत्ती?

'एक फ्लॅट, गायी आणि वासरं...'; मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडे किती संपत्ती? 11
अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोकच्या विवाहसोहळ्यात क्रिकेट-बॉलिवूड दिग्गजांनी लावली हजेरी; खास लूकचे पहा Photos

अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोकच्या विवाहसोहळ्यात क्रिकेट-बॉलिवूड दिग्गजांनी लावली हजेरी; खास लूकचे पहा Photos

अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोकच्या विवाहसोहळ्यात क्रिकेट-बॉलिवूड दिग्गजांनी लावली हजेरी; खास लूकचे पहा Photos 8
तिसरे महायुद्ध झाले तर कोणते 10 देश राहणार सर्वात सुरक्षित, भारताचं काय?

तिसरे महायुद्ध झाले तर कोणते 10 देश राहणार सर्वात सुरक्षित, भारताचं काय?

तिसरे महायुद्ध झाले तर कोणते 10 देश राहणार सर्वात सुरक्षित, भारताचं काय? 9