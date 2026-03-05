महिलांना सावधान ब्रेस्ट कॅन्सर वेगाने पसरतोय; लॅन्सेटचा थक्क करणारा अहवाल समोर
Breast Cancer Case: भारतामध्ये महिलांमध्ये आढळणाऱ्या स्तनाच्या कर्करोगाच्या प्रकरणांमध्ये मागील तीन दशकांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. जागतिक अभ्यासानुसार 1990 ते 2023 दरम्यान रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून भविष्यात योग्य उपाययोजना न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
Priti Ved | Mar 05, 2026, 05:33 PM IST
तीन दशकांत वाढलेले प्रमाण
दर 2 लाख महिलांमागे वाढ
मृत्यूदरातही वाढ
मृत्यूंची संख्या वाढली
जागतिक स्तरावर गंभीर समस्या
भविष्यातील संभाव्य धोका
