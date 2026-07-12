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स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर इंग्लंड क्रिकेटमध्ये मोठी उलथापालथ; प्रशिक्षक मॅकुलमची हकालपट्टी

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 12, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:16 PM IST

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये 14 जुलैला एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेमध्ये 3 सामन्यांचे आयोजन केले जाणार आहे. भारत आणि पाकिस्ताननंतर आता इंग्लंड क्रिकेटमध्येही गोंधळाचे वातावरण आहे. 

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कर्णधार बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर इंग्लंड पुरुष क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅककुलम यांनी कसोटी प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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संघाचा मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅककुलम याला देखील पदावरून हटवण्यात आले आहे. ते संघाला व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये प्रशिक्षण देत राहतील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ईसीबी) रविवारी जाहीर केले की, ब्रेंडन मॅककुलम इंग्लंडच्या पुरुष कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावरून पायउतार होतील, परंतु ते मर्यादित षटकांच्या संघांसोबत काम करत राहतील असे सांगितले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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नाईटक्लबमधील भांडणानंतर आणि त्यानंतर एका सामन्याच्या बंदीनंतर इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याच्या काही काळानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मॅककुलम यांनी कबूल केले की, कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून आपला कार्यकाळ संपल्याने ते निराश झाले आहेत. त्यांच्या निवेदनातून असेही सूचित झाले की, हा निर्णय त्यांनी स्वेच्छेने दिलेला नसून बोर्डाच्या निर्णयामुळे घेण्यात आला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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ईसीबीने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात मॅककुलम म्हणाले, "कसोटी संघाशी यापुढे संबंधित नसल्याबद्दल मला निश्चितच वाईट वाटत आहे, परंतु मी बोर्डाच्या निर्णयाचा आदर करतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅककुलम आणि कर्णधार बेन स्टोक्स यांच्यात मतभेद होते आणि त्यामुळेच नाईटक्लब प्रकरणानंतर स्टोक्सला राजीनामा द्यावा लागला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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प्रशिक्षक मॅककुलम यांनी मतभेदांचे वृत्त फेटाळून लावले होते. ते म्हणाले होते की, माझ्या आणि स्टोक्समध्ये सर्व काही सुरळीत सुरू होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Brendon McCullum
England Cricket
Sports news

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