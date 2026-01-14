Voter's ID नसेल तर 'या' 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच
12 Documents To Cast Your Vote: राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अवघे २४ तासही उरले नाहीयेत. राज्यातील 12 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. मतदानाला जाताना फक्त मतदान कार्डच नाही तर अन्य १२ 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून मतदान करता येईल.
मतदानासाठी सर्वात आधी मतदाराचे नाव अधिकृत मतदार यादीत असणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच मतदान केंद्रावर ओळख पटवण्यासाठी वैध ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अनेक वेळा मतदारांकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले Voter ID कार्ड नसते, किंवा ते हरवलेले असते. अशा वेळी मतदान करता येईल का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यावर निवडणूक आयोग आणि राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क संचलनालयाने स्पष्ट माहिती दिली आहे.
Voter ID नसेल तरी घाबरू नका
मतदानासाठी वैध असलेली 12 ओळखपत्रे
भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना (Driving Licence), पॅन कार्ड (PAN Card), केंद्र किंवा राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले फोटोयुक्त ओळखपत्र, राष्ट्रीयकृत बँक किंवा टपाल खात्याचे फोटो असलेले पासबुक, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाणपत्र, मनरेगा अंतर्गत जारी केलेले फोटो असलेले जॉब कार्ड, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे किंवा त्यांच्या विधवा/अवलंबितांचे फोटो असलेले पेन्शनविषयक कागदपत्र, लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय किंवा विधानसभा/विधानपरिषद सचिवालयाने दिलेले अधिकृत ओळखपत्र, स्वातंत्र्य सैनिकांचे फोटो असलेले ओळखपत्र, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा योजनेचे फोटोयुक्त कार्ड
मतदार यादीत नाव आहे का, हे कसं तपासाल?
अनेक मतदारांना वाटते की मागील निवडणुकीत नाव होते, म्हणजे यावेळीही असेल. मात्र निवडणूक आयोग प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी अद्ययावत करत असतो. त्यामुळे काही वेळा नाव वगळले जाण्याची शक्यता असते. तुमचे नाव मतदार यादीत आहे की नाही, हे ‘Voters Service Portal’ या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासता येते. येथे नाव, पत्ता किंवा EPIC नंबर टाकून माहिती पाहता येते.
Voter ID हरवले असेल तर काय करावे?
