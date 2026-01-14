English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Voters ID नसेल तर या 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच

Voter's ID नसेल तर 'या' 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच

12 Documents To Cast Your Vote: राज्यात सध्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अवघे २४ तासही उरले नाहीयेत. राज्यातील 12 महानगरपालिकांसाठी गुरुवारी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. मतदानाला जाताना फक्त मतदान कार्डच नाही तर अन्य १२ 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून मतदान करता येईल.   

Tejashree Gaikwad | Jan 14, 2026, 02:12 PM IST
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांचा प्रचार मंगळवारी संपला असून आता मतदानाकडे सगळे लक्ष लागले आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी गुरुवार, 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकीत नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असून, मतदान करण्यासाठी काही गोष्टी गरजेचा आहे.    

मतदानासाठी सर्वात आधी मतदाराचे नाव अधिकृत मतदार यादीत असणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच मतदान केंद्रावर ओळख पटवण्यासाठी वैध ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अनेक वेळा मतदारांकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले Voter ID कार्ड नसते, किंवा ते हरवलेले असते. अशा वेळी मतदान करता येईल का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यावर निवडणूक आयोग आणि राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क संचलनालयाने स्पष्ट माहिती दिली आहे.  

Voter ID नसेल तरी घाबरू नका

महाराष्ट्राच्या माहिती व जनसंपर्क संचलनालयानुसार, मतदार यादीत नाव असलेल्या नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी 12 पर्यायी छायाचित्र असलेली ओळखपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. यापैकी कोणतेही एक वैध दस्तऐवज मतदान केंद्रावर दाखविल्यास मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतो.

मतदानासाठी वैध असलेली 12 ओळखपत्रे

भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना (Driving Licence), पॅन कार्ड (PAN Card), केंद्र किंवा राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले फोटोयुक्त ओळखपत्र, राष्ट्रीयकृत बँक किंवा टपाल खात्याचे फोटो असलेले पासबुक, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाणपत्र, मनरेगा अंतर्गत जारी केलेले फोटो असलेले जॉब कार्ड, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे किंवा त्यांच्या विधवा/अवलंबितांचे फोटो असलेले पेन्शनविषयक कागदपत्र, लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय किंवा विधानसभा/विधानपरिषद सचिवालयाने दिलेले अधिकृत ओळखपत्र, स्वातंत्र्य सैनिकांचे फोटो असलेले ओळखपत्र, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा योजनेचे फोटोयुक्त कार्ड

मतदार यादीत नाव आहे का, हे कसं तपासाल?

अनेक मतदारांना वाटते की मागील निवडणुकीत नाव होते, म्हणजे यावेळीही असेल. मात्र निवडणूक आयोग प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी अद्ययावत करत असतो. त्यामुळे काही वेळा नाव वगळले जाण्याची शक्यता असते. तुमचे नाव मतदार यादीत आहे की नाही, हे ‘Voters Service Portal’ या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासता येते. येथे नाव, पत्ता किंवा EPIC नंबर टाकून माहिती पाहता येते.

Voter ID हरवले असेल तर काय करावे?

जर तुमचे Voter ID कार्ड हरवले असेल किंवा त्यात नाव, पत्ता, वय यासारखी माहिती बदलायची असेल, तर निवडणूक आयोगाच्या https://voters.eci.gov.in/  या वेबसाईटवर जाऊन Form 8 भरता येतो. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास काही दिवसांत नवीन किंवा दुरुस्त ओळखपत्र मिळू शकते.

तसेच, Voter ID हरवल्यास पोलिसांत तक्रार दाखल करून त्याची पोचपावती घेणे हा देखील एक पर्याय आहे. 25 रुपयांचे शुल्क भरून ती पोचपावती इलेक्शन रजिस्ट्रार कार्यालयात सादर करता येते.  

मतदानाबाबत अधिक माहिती किंवा शंका असल्यास नागरिक 1950 या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात किंवा निवडणूक आयोगाच्या National Grievance Services Portal वर तक्रार नोंदवू शकतात. मतदानाचा हक्क बजावणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांसह मतदानासाठी जरूर जा.  

