आझाद मैदानावर आंदोलन, मोर्चेकऱ्यांसाठी महापालिकेकडून नागरी सुविधा उपलब्ध
मराठा बांधवांसाठी आझाद मैदानावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून अनेक वेगवेगळ्या सोयी-सुविधा करण्यात आल्या आहेत.
Soneshwar Patil | Aug 30, 2025, 08:01 PM IST
मराठा समाजबांधवांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोरील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रभरातून आलेल्या आंदोलकांची संख्या लक्षात घेता नागरिकांच्या सोयीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निरनिराळ्या नागरी सोयी - सुविधा पुरवल्या आहेत.
सततच्या पावसामुळे, आझाद मैदानावर झालेला चिखल हटवण्यात आला. तसेच प्रवेशमार्गावर 2 ट्रक खडी टाकून मार्ग व्यवस्थित करण्यात आला.आझाद मैदान परिसरात पुरेशी प्रकाश व्यवस्था असावी, विशेषतः सायंकाळी व रात्री पुरेसा उजेड असावा, यासाठी मुंबई अग्निशमन दलाच्या वाहनआरुढ, प्रखर झोताचे 3 विद्युत दिवे उभारण्यात आले आहेत.
महानगरपालिकेच्या नायर रुग्णालयाकडून देखील याठिकाणी वैद्यकीय पथक नेमण्यात आले आहे. आवश्यकता भासली तर रुग्णांना गोकुळदास तेजपाल (जी.टी.) रुग्णालय, नायर रुग्णालय, कामा रुग्णालय, बॉम्बे रुग्णालय येथे संदर्भित केले जाईल. त्यादृष्टिने संबंधित रुग्णांशी समन्वय साधण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, राज्य शासनाच्या वतीने जे. जे. रुग्णालयाचे पथक देखील आझाद मैदान परिसरात नेमण्यात आले आहे.
