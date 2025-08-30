English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आझाद मैदानावर आंदोलन, मोर्चेकऱ्यांसाठी महापालिकेकडून नागरी सुविधा उपलब्ध

मराठा बांधवांसाठी आझाद मैदानावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून अनेक वेगवेगळ्या सोयी-सुविधा करण्यात आल्या आहेत.   

Soneshwar Patil | Aug 30, 2025, 08:01 PM IST
मराठा समाजबांधवांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयासमोरील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रभरातून आलेल्या आंदोलकांची संख्या लक्षात घेता नागरिकांच्या सोयीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निरनिराळ्या नागरी सोयी - सुविधा पुरवल्या आहेत.   

यामध्ये पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहे, स्वच्छता, आरोग्य यासह आवश्यक त्या सर्व पुरवण्यात येत आहेत. तसेच, सोयी - सुविधांमध्ये कमतरता राहू नये, यादृष्टिने अतिरिक्त अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांची देखील प्रशासनाने नियुक्ती केली आहे.  

दैनंदिन कामकाजाच्या पलीकडे सद्यस्थितीतील पावसाळा तसेच सध्या सुरु असलेला श्रीगणेशोत्सव या पार्श्वभूमीवर मुंबईकर नागरिकांना महानगरपालिका प्रशासनाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा - सुविधा सुरळीत राहाव्यात यासाठी संपूर्ण यंत्रणा नियोजनबद्धरित्या तसेच अथकपणे कार्यरत आहे.   

सततच्या पावसामुळे, आझाद मैदानावर झालेला चिखल हटवण्यात आला. तसेच प्रवेशमार्गावर 2 ट्रक खडी टाकून मार्ग व्यवस्थित करण्यात आला.आझाद मैदान परिसरात पुरेशी प्रकाश व्यवस्था असावी, विशेषतः सायंकाळी व रात्री पुरेसा उजेड असावा, यासाठी मुंबई अग्निशमन दलाच्या वाहनआरुढ, प्रखर झोताचे 3 विद्युत दिवे उभारण्यात आले आहेत.  

आंदोलकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे 12 टँकर्स उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त टँकर्स मागविले जात आहेत. आंदोलनस्थळ व परिसरात सुमारे 500 पेक्षा अधिक स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमार्फत सातत्याने स्वच्छता केली जात आहे.   

आंदोलकांची संख्या लक्षात घेता आझाद मैदान परिसरात 24 तास कार्यरत असा वैद्यकीय मदत कक्षाची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याद्वारे गरजुंना आरोग्य सेवा पुरवण्यात येत आहे. यात, 4 वैद्यकीय पथक आणि 2 रुग्णवाहिका मैदान परिसरात कार्यरत आहे.   

महानगरपालिकेच्या नायर रुग्णालयाकडून देखील याठिकाणी वैद्यकीय पथक नेमण्यात आले आहे. आवश्यकता भासली तर रुग्णांना गोकुळदास तेजपाल (जी.टी.) रुग्णालय, नायर रुग्णालय, कामा रुग्णालय, बॉम्बे रुग्णालय येथे संदर्भित केले जाईल. त्यादृष्टिने संबंधित रुग्णांशी समन्वय साधण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, राज्य शासनाच्या वतीने जे. जे. रुग्णालयाचे पथक देखील आझाद मैदान परिसरात नेमण्यात आले आहे.  

108 रुग्णवाहिका सेवेच्या एकूण तीन रुग्णवाहिका आंदोलनस्थळी उपलब्ध आहेत. आंदोलकांकरिता प्रसाधनगृहांची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. नियमित तसेच फिरती अशी दोन्ही प्रकारची प्रसाधनगृहे मिळून सुमारे 300 पेक्षा अधिक शौचकूपे होतील, इतकी व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.   

यामध्ये, आझाद मैदान व परिसरातील “पैसे द्या आणि वापरा” या तत्त्वावरील तसेच इतर सर्व सार्वजनिक शौचालये आंदोलकांच्या वापरासाठी मोफत उपलब्ध केली आहेत. मैदानात आतील बाजूस एकूण 29 शौचकूप असणारे शौचालय विनामूल्य उपलब्ध केले आहे. आझाद मैदानास लागून असलेल्या महात्मा गांधी मार्गावर प्रत्येकी 10 शौचकुपे असलेली 3 फिरती शौचालये उपलब्ध केली आहेत.   

मेट्रो साइट शेजारी 12 फिरती शौचालये उपलब्ध केली आहेत. तसेच, अतिरिक्त शौचालयांची सोय केली आहे. तर, फॅशन स्ट्रीट आणि आजूबाजूचा संपूर्ण परिसर मिळून 250 शौचकूपे असणारी फिरती शौचालये विनामूल्य वापरासाठी पुरवली आहेत.  

