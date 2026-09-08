पेनिस एन्लार्जमेंट प्रक्रियेनंतर इन्फ्लुएन्सरचा मृत्यू; 43 वर्षीय ब्रिटिश-नायजेरियन 'इघो उबिरिबो'सोबत नेमकं काय घडलं?

Igho Ubiribo dies at 43: ब्रिटिश-नायजेरियन व्यावसायिक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर इघो उबिरिबो (43) चा थायलंडमध्ये पेनिस एन्लार्जमेंट प्रक्रियेनंतर मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे.
ब्रिटिश-नायजेरियन इन्फ्लुएन्सर आणि व्यावसायिक इघो ‘टायनी’ उबिरिबो यांचे थायलंडमध्ये एका वैद्यकीय प्रक्रियेनंतर वयाच्या 43व्या वर्षी निधन झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्या मृत्यूचे कारण पल्मोनरी एम्बोलिझम, म्हणजेच फुफ्फुसातील रक्तवाहिनीत रक्ताच्या गाठीमुळे निर्माण झालेली गंभीर स्थिती, असल्याचे समोर आले आहे.
उबिरिबो हे पत्नी डॅनिएला सिम्बा अॅलन यांच्यासोबत सुट्टीसाठी बँकॉकमध्ये गेले होते. ब्रिटनमधील कोरोनरच्या चौकशीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 5 मार्च रोजी त्यांनी थायलंडमधील एका अज्ञात क्लिनिकमध्ये लिंगवर्धक प्रक्रिया करून घेतली. या प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या लिंगामध्ये सुमारे 40 मिलीलीटर हायलुरोनिक अॅसिड आणि लिडोकेनचे इंजेक्शन देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्रक्रियेनंतर काही वेळातच उबिरिबो यांच्या प्रकृतीत अचानक बिघाड झाला. ते आणि त्यांची पत्नी मसाजसाठी गेले असताना त्यांना छातीत तीव्र वेदना जाणवू लागल्या. त्यानंतर ते अनेकदा बेशुद्ध पडल्याचे चौकशीत सांगण्यात आले.
त्यांना तातडीने सुखुमवित रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर त्यांची प्रकृती आणखी गंभीर झाली. काही रिपोर्ट्सनुसार, त्या वेळी ते डॉक्टरांच्या प्रश्नांना व्यवस्थित प्रतिसाद देण्याच्या स्थितीतही नव्हते.
डॉक्टरांना त्यांचा सीटी स्कॅन पूर्ण करता आला नाही आणि त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. नंतर करण्यात आलेल्या फॉरेन्सिक तपासणीत त्यांच्या मृत्यूमागे पल्मोनरी एम्बोलिझम असल्याचे निष्पन्न झाले.
उबिरिबो यांच्या निधनानंतर त्यांचे पार्थिव लंडनला आणण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या अंत्यसंस्काराचीही मोठी चर्चा झाली.
रिपोर्ट्सनुसार, त्यांना एका आलिशान सोन्याच्या ताबूतात दफन करण्यात आले. या ताबूताची किंमत सुमारे 7.45 लाख अमेरिकी डॉलर असल्याचे सांगितले जात आहे, जी भारतीय चलनात अंदाजे ₹6 कोटींहून अधिक होते.
उबिरिबो यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया समुदायात हळहळ व्यक्त करण्यात आली.