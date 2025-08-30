English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ब्रिटीशांनीही मानली गणरायाची भक्ती! सुपरकार कंपनीच्या लोगोवर अवतरले गणपती बाप्पा; पाहा PHOTO

स्पोर्ट्स कारसाठी Lanzante कार जगातील एक प्रसिद्ध नाव आहे आणि तिच्या लोगोमध्ये भगवान गणेशाची मूर्ती वापरली आहे. 

Shivraj Yadav | Aug 30, 2025, 05:13 PM IST
Lanzante Logo Lord Ganesha

Lanzante Logo Lord Ganesha: देशभरात अत्यंत थाटामाटात गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. यादरम्यान, ब्रिटीश सुपर कार कंपनी Lanzante ने गणेशभक्तांना आपल्या कृत्याने आश्चर्यचकित केलं आहे.   

Lanzante Logo Lord Ganesha

कंपनीने आपल्या लोगोमध्ये चक्क गणेशाची मूर्ती समाविष्ट केली आहे. सुपरकार, कंपनीचा लोगो आणि इमारतीमध्ये गणेशाची मूर्ती दर्शविली आहे.   

Lanzante Logo Lord Ganesha

अनेक कार कंपन्यांनी लोगोमध्ये त्यांच्या नावाचे पहिले अक्षर पेटंट केले आहे, तर Lanzante कंपनीने गणेशाची मूर्ती समाविष्ट केली आहे. गाडीवर गणपत्ती बाप्पाचा फोटो बसवल्यानंतर फोटो आणि व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे.   

Lanzante Logo Lord Ganesha

या लोगोमध्ये गणपती बसलेल्या स्थितीत असून, चार हात आहेत. तसंच डोक्यावर मुकूट असल्याने सौंदर्य खुलून दिसत आहे. तसंच गळ्यात फुलांचा सुंदर हार आहेय  

Lanzante Logo Lord Ganesha

ही मूर्ती केवळ कारमध्येच नाही तर कंपनीच्या अधिकृत इमारतीत आणि लोगोमध्ये देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे.  

Lanzante Logo Lord Ganesha

Lanzante ही 1970 च्या दशकात पॉल लॅन्झांटे यांनी स्थापन केलेली ब्रिटीश कार उत्पादक कंपनी आहे. सुरुवातीला, प्राचीन काळातील ऐतिहासिक गाड्या पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि सुधारित करण्यासाठी कार वापरली जात असे. कंपनी रस्त्यावर वेगाने धावणाऱ्या मॅकलरेन कारचा वेग वाढवणे, दुरुस्ती, सर्व्हिसिंग यास प्राधान्य देते.   

Lanzante Logo Lord Ganesha

Lanzante Logo Lord Ganesha

1995 मध्ये, लॅनझांटेने सर्वात कठीण लेमॅन्स रेसमध्ये भाग घेतला आणि मॅकलरेन F1 GTR सह 24 तासांची आव्हानात्मक शर्यत जिंकली होती. Lanzante ने पहिल्याच प्रयत्नात जिंकण्याचा पराक्रम केला होता.  

