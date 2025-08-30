ब्रिटीशांनीही मानली गणरायाची भक्ती! सुपरकार कंपनीच्या लोगोवर अवतरले गणपती बाप्पा; पाहा PHOTO
स्पोर्ट्स कारसाठी Lanzante कार जगातील एक प्रसिद्ध नाव आहे आणि तिच्या लोगोमध्ये भगवान गणेशाची मूर्ती वापरली आहे.
Shivraj Yadav | Aug 30, 2025, 05:13 PM IST
Lanzante ही 1970 च्या दशकात पॉल लॅन्झांटे यांनी स्थापन केलेली ब्रिटीश कार उत्पादक कंपनी आहे. सुरुवातीला, प्राचीन काळातील ऐतिहासिक गाड्या पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि सुधारित करण्यासाठी कार वापरली जात असे. कंपनी रस्त्यावर वेगाने धावणाऱ्या मॅकलरेन कारचा वेग वाढवणे, दुरुस्ती, सर्व्हिसिंग यास प्राधान्य देते.
