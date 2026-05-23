Brothers Day Wishes in Marathi : मानलेल्या भावासोबत भाऊरूपी दिराला, भाऊजी अन् मेहुण्याला द्या ब्रदर्स डेच्या शुभेच्छा, नात्यात येईल अधिक गोडवा

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 23, 2026, 01:40 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:40 PM IST

Brothers Day Wishes Shubhechcha Messages in Marathi : दरवर्षी 24 मे रोजी नॅशलन ब्रदर्स डे साजरा करण्यात येतो. ब्रदर्स डेनिमित्त आपण आपल्या भावला आणि अगदी मानलेल्या भावाला शुभेच्छा देतो. लग्नानंतर कुटुंबात नवीन सदस्यांची एन्ट्री होते. त्यांच्याशी आपलं नातं समाजाने सांगितलेल्या बंधनात बांधलं असतं.  पण आज नात्याचे संकल्पना बदलली आहे. त्यामुळे मानलेल्या भावासोबत भाऊरूपी दिराला, भाऊजी, साडू आणि मेहुण्यादेखील ब्रदर्सच्या शुभेच्छा देऊन नातं अधिक दृढ्य करा. 

 एक चांगला दिर एक चांगला मित्र असतो आणि तो भावापेक्षा कमी नसतो, अशा माझ्या दिराला ब्रदर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा

दिर हा लग्नानंतर मिळालेला कुटुंबातील नवऱ्यानंतरचा हक्काचा माणूस असतो, त्याच्या आयुष्यात कायम आनंद असू दे, ब्रदर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा

दिर आणि वहिनीचं नातं जगातील अनमोल नातं असतं, ब्रदर्स डेच्या खूप खूप शुभेच्छा 

