Brothers Day Wishes in Marathi: 'तुझ्याविना करमेना, आणि तुझ्यासोबत पटेना...!' ब्रदर्स डे च्या मराठमोळ्या हार्दिक शुभेच्छा

Brothers Day Wishes Shubhechcha Messages in Marathi : घरामध्ये क्षुल्लक कारणांवरून होणारी भांडणं, टीव्हीच्या रिमोटसाठी होणारी ओढाताण आणि आई-वडिलांचा ओरडा खाण्यापासून एकमेकांना वाचवण्याची धडपड...हे चित्र प्रत्येक घरात पाहायला मिळतं. भाऊ म्हटला की कधी तो आपला सर्वात मोठा वैरी वाटतो, तर कधी संकटाच्या वेळी ढाल बनून उभा राहणारा आपला 'पहिला सुपरहिरो' असतो. राग, रुसवा आणि शब्दांविना व्यक्त होणारं निस्सीम प्रेम या सगळ्या भावनांनी गुंफलेलं हे नातं जगात सर्वात खास असतं. 24 मेचा दिवस याच खोडकर पण तितक्याच भक्कम नात्याला समर्पित आहे या दिवशी 'ब्रदर्स डे' (National Brother's Day) साजरा केला जातो. आपल्या आयुष्यात भावाचं असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व आणि त्याच्या निस्वार्थ साथीचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.
तुझ्या सोबतचे माझे बालपण आयुष्यभर असेच मजेत गेले , माझ्या भावा तुला Brother's Dayच्या शुभेच्छा
कधी रिमोटसाठी तर कधी खाण्यासाठी भांडणाऱ्या माझ्या गोड आणि त्रासदायक भावाला ब्रदर्स डे च्या शुभेच्छा!
दिवसभर भांडणारा, पण रात्री गुपचूप आपली बाजू घेणारा तोच खरा भाऊ असतो. हॅपी ब्रदर्स डे!
वादळातही जो सोबत सोडत नाही, तोच खरा भाऊ असतो. थँक्स फॉर एव्हरीथिंग, ब्रो!
ज्याच्या असण्याने वाढते माझी शान, असा आहे माझा भाऊ सर्वात महान. हॅपी ब्रदर्स डे!
रक्ताचे नाते तर जन्माने मिळते, पण भावासारखा मित्र नशिबाने मिळतो. ब्रदर्स डे च्या शुभेच्छा भाऊ!
प्रत्येक संकटात ढाल बनून पाठीशी उभा राहणाऱ्या माझ्या लाडक्या भावाला ब्रदर्स डे च्या शुभेच्छा!
तुझ्यासारखा समजूतदार आणि प्रेमळ भाऊ मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो/समजते.
भाऊ फक्त भाऊ नसतो, तो वडिलांनंतर घराचा मुख्य आधार असतो. हॅपी ब्रदर्स डे!
लहानपणीचा सोबती आणि आयुष्याचा पाठीराखा असणाऱ्या माझ्या प्रिय भावाला, ब्रदर्स डे च्या हार्दिक शुभेच्छा!