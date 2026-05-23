Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Brothers Day Wishes in Marathi: तुझ्याविना करमेना, आणि तुझ्यासोबत पटेना...! ब्रदर्स डे च्या मराठमोळ्या हार्दिक शुभेच्छा

Brothers Day Wishes in Marathi: 'तुझ्याविना करमेना, आणि तुझ्यासोबत पटेना...!' ब्रदर्स डे च्या मराठमोळ्या हार्दिक शुभेच्छा

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 23, 2026, 03:33 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:33 PM IST

Brothers Day Wishes Shubhechcha Messages in Marathi : घरामध्ये क्षुल्लक कारणांवरून होणारी भांडणं, टीव्हीच्या रिमोटसाठी होणारी ओढाताण आणि आई-वडिलांचा ओरडा खाण्यापासून एकमेकांना वाचवण्याची धडपड...हे चित्र प्रत्येक घरात पाहायला मिळतं. भाऊ म्हटला की कधी तो आपला सर्वात मोठा वैरी वाटतो, तर कधी संकटाच्या वेळी ढाल बनून उभा राहणारा आपला 'पहिला सुपरहिरो' असतो. राग, रुसवा आणि शब्दांविना व्यक्त होणारं निस्सीम प्रेम या सगळ्या भावनांनी गुंफलेलं हे नातं जगात सर्वात खास असतं. 24 मेचा दिवस याच खोडकर पण तितक्याच भक्कम नात्याला समर्पित आहे या दिवशी 'ब्रदर्स डे' (National Brother's Day) साजरा केला जातो. आपल्या आयुष्यात भावाचं असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व आणि त्याच्या निस्वार्थ साथीचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. 

Brothers Day Wishes in Marathi1/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

तुझ्या सोबतचे माझे बालपण आयुष्यभर असेच मजेत गेले , माझ्या भावा तुला Brother's Dayच्या शुभेच्छा

Brothers Day Wishes in Marathi2/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

कधी रिमोटसाठी तर कधी खाण्यासाठी भांडणाऱ्या माझ्या गोड आणि त्रासदायक भावाला ब्रदर्स डे च्या शुभेच्छा!

Brothers Day Wishes in Marathi3/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

दिवसभर भांडणारा, पण रात्री गुपचूप आपली बाजू घेणारा तोच खरा भाऊ असतो. हॅपी ब्रदर्स डे!

 

Brothers Day Wishes in Marathi4/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

वादळातही जो सोबत सोडत नाही, तोच खरा भाऊ असतो. थँक्स फॉर एव्हरीथिंग, ब्रो!

 

Brothers Day Wishes in Marathi5/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

ज्याच्या असण्याने वाढते माझी शान, असा आहे माझा भाऊ सर्वात महान. हॅपी ब्रदर्स डे!

 

Brothers Day Wishes in Marathi6/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

रक्ताचे नाते तर जन्माने मिळते, पण भावासारखा मित्र नशिबाने मिळतो. ब्रदर्स डे च्या शुभेच्छा भाऊ!

 

Brothers Day Wishes in Marathi7/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

प्रत्येक संकटात ढाल बनून पाठीशी उभा राहणाऱ्या माझ्या लाडक्या भावाला ब्रदर्स डे च्या शुभेच्छा!

 

Brothers Day Wishes in Marathi8/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

तुझ्यासारखा समजूतदार आणि प्रेमळ भाऊ मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो/समजते.

 

Brothers Day Wishes in Marathi9/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

भाऊ फक्त भाऊ नसतो, तो वडिलांनंतर घराचा मुख्य आधार असतो. हॅपी ब्रदर्स डे!

 

Brothers Day Wishes in Marathi10/10

ब्रदर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा

लहानपणीचा सोबती आणि आयुष्याचा पाठीराखा असणाऱ्या माझ्या प्रिय भावाला, ब्रदर्स डे च्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

Tags:
Brothers Day wishes
brothers day

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारतातील टॉफींची परदेशात प्रचंड क्रेझ; 12 वर्षांत कमावले इतके कोटी, टॉफी व्यवसायाने

भारतातील टॉफींची परदेशात प्रचंड क्रेझ; 12 वर्षांत कमावले इतके कोटी, टॉफी व्यवसायाने

Indian Toffee16 min ago
2

18 वर्षांपूर्वी जे घडलं होत तेच पुन्हा घडणार? संपूर्ण जगाला धोका?

world53 min ago
3

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर थलपथी विजयला विराट कोहलीची खास भेट? अभिनेत्याचा स्टायलिश लूक

thalapathy vijay1 hr ago
4

15 जून नाही तर 'या' दिवशी सुरु होणार राज्यातील शाळा , मंत्र्यांनी नेमकं काय सांगितलं

Vidarbha heat wave1 hr ago
5

T20 World Cup 2026 मध्ये होणार धमाकेदार सुरुवात! पहिल्याच सामन्यात भारत पाकिस्तान आम

ICC Women T20 World Cup 20262 hrs ago