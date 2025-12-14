English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
White Vs Brown Egg: खरोखरच ब्राऊन अंडी पांढऱ्यापेक्षा जास्त फायदे देतात? जाणून घ्या

White Vs Brown Egg: अंडी हे एक सुपरफूड आहे. त्यात मुबकल प्रमाणात पोषक तत्वे असतात. अंडी उष्णता टिकवून ठेवण्यास आणि ऊर्जा प्रदान करण्यास मदत करतात. पण, बाजारात मिळणारे पांढरे की कोणते तपकिरी अंडी जास्त पौष्टिक आहेत हे जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Dec 15, 2025, 03:58 PM IST
अंडीला सुपरफूड म्हटले जाते, कारण ती पोषक तत्वांनी समृद्ध असून शरीराला ताकद देण्यापासून ते शरीराला गरम ठेवण्यापर्यंत अनेक फायद्याचे स्रोत आहे. परंतु बाजारात पांढरे आणि ब्राऊन अंडी उपलब्ध असल्यामुळे अनेकांना गोंधळ निर्माण होतो की कोणते अंडे अधिक ताकदवान आहेत. चला, तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार पाहूया पांढरे आणि ब्राऊन अंडी यांमध्ये खरोखर फरक आहे का.  

पांढरे आणि ब्राऊन अंडी: पोषणाची तुलना

अंडी ही आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्वाचा भाग आहे. स्वाद आणि पोषण या दोन्ही बाबतीत ती सर्वोत्तम पर्याय आहे. प्रथिनांचा स्त्रोत म्हणून ही सर्वोच्च मानली जाते. मसल्स वाढवायचे असतील, वजन कमी करायचे असेल किंवा शरीराला ऊर्जा पुरवायची असेल, अशावेळी अंडी हे सर्वाधिक पसंत केले जाते.

बाजारात अनेक प्रकारची अंडी उपलब्ध आहेत, जसे की पांढरे अंडी आणि ब्राऊन अंडी. अनेक लोकांचा विश्वास आहे की ब्राऊन अंडी ऑर्गेनिक असते, जास्त प्रथिने देते आणि शरीरासाठी बूस्टर सारखे काम करते. तर पांढऱ्या अंड्याला कमी पौष्टिक आणि सामान्य मानले जाते.  

पण हा विश्वास कितपत खरी आहे? फक्त रंगामुळे अंड्याचे पोषण बदलते का? ब्राऊन अंडे खरोखर पांढऱ्यापेक्षा जास्त ताकद देतात का?  

पांढरे आणि ब्राऊन अंडी यांमध्ये फरक काय आहे?

हेल्थलाइनच्या माहितीनुसार, पांढरे आणि ब्राऊन अंड्यांमध्ये फक्त रंगाचा फरक आहे. पोषक तत्वांची तुलना केली तर दोन्ही जवळजवळ सारखेच असतात. अंड्याचा रंग मुख्यत्वे मुर्गीच्या जातीवर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ, व्हाइट लेगहॉर्न कोंबडी पांढऱ्या छिलकेची अंडी देतात, तर प्लायमाउथ रॉक्स आणि रोड आइलंड रेड्स कोंबडी ब्राऊन कव्हरची अंडी देतात.

ब्राऊन अंडी ही देसी आणि ऑर्गेनिक अंडी

भारतात लोक ब्राऊन अंड्याला अधिक हेल्दी मानतात. ब्राऊन अंडी ही देसी आणि ऑर्गेनिक म्हणून विकले जाते. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, पांढरे किंवा ब्राऊन, जर कोंडीला चांगला आहार मिळाला किंवा ती फ्री-रेंज पद्धतीने पाळली गेली, तर ती अंडी हेल्दी, ताजी आणि दर्जेदार असते.

ब्राऊन अंड पांढऱ्यापेक्षा फायदेशीर आहे?

पांढरे आणि ब्राऊन अंड्यांमध्ये पोषक तत्वे जवळजवळ सारखीच असतात. फक्त रंग वेगळा असतो. तरीही फ्री-रेंज कोंबडीला सूर्यप्रकाश जास्त मिळतो, त्यामुळे त्यामध्ये विटामिन डी आणि ओमेगा-3 यांचा थोडासा अतिरिक्त लाभ होतो. अशा परिस्थितीत, देसी ब्राऊन अंडे थोडे अधिक हेल्दी मानले जाऊ शकतात.

अंड्याचे पोषक तत्व आणि फायदे

पांढरे आणि ब्राऊन अंड प्रथिनांचा उत्कृष्ट स्रोत आहेत. याशिवाय त्यामध्ये विटामिन A, D, B12, मिनरल्स, लोह (Iron), सेलेनियम यांसारखी पोषक तत्वे आहेत. आवश्यक अमिनो अॅसिड्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स सुद्धा यामध्ये असतात. हेल्दी फॅट्स असल्यामुळे अंडी डोळ्यांच्या आणि मेंदूच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरते.

