गौतम बुद्धांच्या अनमोल विचार आणि 10 गोष्टी तुम्हाला करू शकतात सुखी आणि यशस्वी

Inspirational Thoughts of Gautama Buddha : 1 मे 2026 रोजी बौद्ध पौर्णिमा साजरी करण्यात येणार आहे. आज आयुष्यात अनेक अडचणी आहेत, नकारात्मक गोष्टींमुळे मानसिक त्रास होतो. पण आपल्या बाजूबाजूला अनेक सकारात्मक गोष्टी आहे. गौतम बुद्ध यांनी सुखी आणि यशस्वी आयुष्यासाठी सूत्र सांगितली आहेत. त्यासोबत बुद्धांचं अनमोल विचार तुमच्या आयुष्यात नक्की सकारात्मक बदल करेल.   

Neha Choudhary | Apr 30, 2026, 03:40 PM IST
1/10

Gautama Buddha

तुम्ही जे विचार करता ते तुम्ही बनता.” तुमचे विचार तुमच्या वास्तविकतेवर परिणाम करतात, त्यामुळे सकारात्मक विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

2/10

Gautama Buddha

आरोग्य ही सर्वात मोठी देणगी आहे, समाधान ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे आणि विश्वास हे सर्वोत्तम नाते आहे.” बुद्ध शिकवतात की मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, समाधान आणि विश्वास या जीवनातील सर्वात मौल्यवान गोष्टी आहेत.

3/10

Gautama Buddha

रागाला धरून ठेवणे म्हणजे गरम कोळसा धरून दुसऱ्यावर फेकण्याचा विचार करण्यासारखे आहे. तो फक्त तुम्हाला जाळतो.” रागाने माणसाचेच नुकसान होते, ते सोडणे महत्त्वाचे आहे.

4/10

Gautama Buddha

हजार लढाया जिंकण्यापेक्षा स्वतःवर विजय मिळवणे चांगले आहे.” बाह्य संघर्षांपेक्षा आत्म-नियंत्रण आणि आत्मसंयम अधिक महत्त्वाचा आहे.

5/10

Gautama Buddha

प्रत्येक दिवस नव्याने सुरू करा, जणू आज तुमचा पहिला दिवस आहे.” एखाद्याला वर्तमानात जगण्याची आणि भूतकाळाची चिंता करणे सोडून देण्याची प्रेरणा मिळते.

6/10

Gautama Buddha

दुःखाचे कारण तृष्णा (इच्छा) आहे.” वासना आणि आसक्ती यांचा त्याग हाच दुःखापासून मुक्तीचा मार्ग आहे.

7/10

Gautama Buddha

स्वतःच्या उद्धारासाठी प्रयत्न करा, इतरांवर अवलंबून राहू नका.” बुद्धाने आत्मनिर्भरता आणि आत्मज्ञानावर भर दिला.

8/10

Gautama Buddha

“सर्व प्राणिमात्रांप्रती दयाळूपणे वागा, कारण आपण सर्वांना दुःख सहन करावे लागेल.” सर्व प्राणिमात्रांबद्दल सहानुभूती आणि प्रेमाने सहानुभूती बाळगण्यास शिकवते.

9/10

Gautama Buddha

“तुमच्याकडे जे आहे त्यात समाधानी राहा आणि स्वतःला इतरांपेक्षा चांगले बनवण्याचा प्रयत्न करा.” जीवनात समाधान आणि आत्मविकासावर भर द्यायला हवा.

10/10

Gautama Buddha

कठीण असले तरीही सत्याच्या मार्गावर चालण्यास घाबरू नका.” परिस्थिती कितीही आव्हानात्मक असली तरीही सत्याचा पाठलाग करणे नेहमीच योग्य असते.

YouTube : यूट्यूबमध्ये हा फिचर वापरण्यासाठी सबस्क्रिप्शन गरज नाही, फॅन्सी फीचर वापरण्यासाठी फारच सोपा

