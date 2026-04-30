महाराष्ट्रातील 'या' मंदिरात भारतीयांपेक्षा जपानी लोक जास्त येतात! या मंदिरात असं आहे तरी काय?

Buddha Purnima 2026 :  महाराष्ट्रात एक असे मंदिर आहे ज्याचे बांधकाम जपानी स्थापत्य शैलीत करण्यात आले आहे.  

Vanita Kamble | Apr 30, 2026, 06:07 PM IST
Dragon Palace Temple, Nagpur : महाराष्ट्रात एक असे मंदिर आहे ज्याचे थेट जपानशी कनेक्शन आहे. हे एक बौद्ध मंदिर अर्थात बौद्ध विहार आहे.  जपानी स्थापत्यशैलीतील बांधलेले मंदिर खरोखरच अनोखं आहे. जपानी नागरिक मोठ्या संख्येने या मंदिराला भेट देण्यासाठी येतात.  बौद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने जाणून घेऊया या अनोख्या मंदिराबाबत. 

 

महाराष्ट्रात एक असे मंदिर आहे ज्याचे कनेक्शन थेट जपानशी आहे. या मंदिरात  भारतीयांपेक्षा जपानी लोक जास्त येतात. मंदिर खूपचं सुंदर आहे. याची रचना पाहून पर्यटक मंत्रमुग्ध होतात.   

महाराष्ट्रात शेकडो प्राचीन मंदिरे आहेत. स्थापत्य कला, अद्भूत रचना, अनोखी अख्यायिका तसेत विविध कारणांमुळे प्रत्येक मंदिर हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. नागपुरमध्ये असेच एक अनोखे मंदिर आहे. या मंदिराचे बांधकाम जपानी स्थापत्यशैलीतील करण्यात आले आहे.  

या मंदिराचे जपानसह खास कनेक्शन आहे.  1999 मध्ये नागपूरमध्ये हे मंदिर बांधण्यात आले.  जपानमधील ओगावा समाजाने दान केलेल्या पैशातून मंदिराची स्थापना करण्यात आली. 

ड्रॅगन पॅलेस असे या मंदिराचे नाव आहे. हे एक बौद्ध मंदिर अर्थात बौद्ध विहार आहे. ड्रॅगन पॅलेस हे नागपूरमधील एक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. या मंदिराची डिझाईल कमळाच्या फुलासारखे आहे. यामुळेच हे मंदिर नागपूरचे लोटस टेंपल म्हणूनही ओळखले जाते.  

तब्बल 10 एकर जागेत हे भव्य ड्रॅगन पॅलेस बांधण्यात आले आहे. मंदिराच्या परिसरात प्रशस्त गार्डन आहे. संपूर्ण परिसर हिरव्यागार झाडांनी सुशोभित करण्यात आला आहे. मंदिर परिसरात फिरताना अगदी प्रसन्न वाटते.  शांत सुंदर असा हा संपूर्ण परिसर आहे. 

या मंदिरात स्थापन करण्यात आलेली भगवान बुद्धांची मूर्ती ही अखंड चंदनाच्या लाकडापासून बनवण्यात आली आहे. भगवान बुद्धांची मूर्ती ही सहा फूट उंच मूर्ती 864 किलोग्राम वजनाची आहे. मूर्ती पाहताच मनाला एक विलक्षण शांतता मिळते.  

मंदिराच्या पहिल्या मजल्यावर मुख्य विशाल असे प्रार्थनागृह आहे.  येथे देखील भगवान बुद्धांची मूर्ती आहे.  या बौद्धविहारात तळमजल्यावर वातानुकूलित सभागृह, वाचनालय आणि फोटो गॅलरी आहे. येथे पर्यटक मेडिटेशनसाठी देखील येतात.   

नागपूर शहरापासून 14 किमी अंतरावर कामठी येथे हे ड्रॅगन पॅलेस मंदिर आहे. नागपूर रेल्वे स्थानकात उतरुन किंवा नागपूर मध्यवर्ती स्थानकातून बसेस उपलब्ध आहेत. खाजगी वाहनाने देखील येथे जाता येते.   

