English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
पुण्यापेक्षा कमी अंतर, मुंबईपासून फक्त 136 KM अंतरावर असलेले जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ; जगभरातून पर्यटक फक्त एका कारणासाठी येतात

Buddha Purnima 2026 : आयुष्यात एकदा तरी या पर्यटनस्थळाला आवार्जून भेट द्या. इथं आल्यावर मनात सकारत्मकता निर्माण होते. 

Vanita Kamble | Apr 30, 2026, 07:14 PM IST
twitter

Nashik Dhamma Giri,  Vipassana International Academy : महाष्ट्रातील एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. येथे फिरताना म्यानमार देशात फिरल्याचा फिल येईल. जगभरातून पर्यटक येथे मेडिटेशन करण्यासाठी येतात. हे ठिकाण मुंबईपासून फक्त 136 KM अंतरावर. हे ठिकाण पुण्यापेक्षा जवळ आहे.  दैनंदिन जीवनाच्या गडबडीत काही क्षण   मनशांती मिळावी असे प्रत्येकालाच वाटते. मनशांती पाहिजे असेल तर या ठिकाणा नक्की भेट द्या.  

1/8

पुण्यापेक्षा कमी अंतरावर मुंबईपासून 136 KM अंतरावर एक सुंदर पर्यटन स्थळ आहे.  हे पर्यटन जगभर प्रसिद्ध आहेत. इथं आल्यावर तुम्हाला मनशांती मिळेल. 

twitter
2/8

धम्मगिरी असे या महाष्ट्रातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळाचे नाव आहे.  नाशिकजवळ असलेले धम्मगिरी हे जगप्रसिद्ध विपश्यना केंद्र  आहे.  

twitter
3/8

नाशिक पासून अवघ्या 45 किलोमीटर अंतरावर तर मुंबईपासून 136 किलोमीटर अंतरावर धम्मगिरी विपश्यना केंद्र आहे.   

twitter
4/8

म्यानमारच्या बौद्ध धर्मीयांनी बांधलेलं पारंपरिक बौद्ध शैलीतलं प्रवेशद्वार पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते. यामुळेच येथे फिरताना  म्यानमारचा फिल येतो. 

twitter
5/8

धम्मगिरी हे  म्यानमार गेट नावाने देखील ओळखले जाते. म्यानमार गेट हे धम्मगिरी या जागतिक विपश्यना केंद्राचे प्रवेशद्वार आहे. येथे बुद्धा पार्क देखील आहे.   

twitter
6/8

म्यानमार गेटची स्थापत्य रचना म्यानमार तसेच थायलंड मधील कलाकृती प्रमाणे आहे. यामुळे येथे फिरताना असं वाटते ही म्यानमारच्या एखाद्या बौद्ध स्तूपाला आपण भेट दिली आहे. 

twitter
7/8

नाशिक जिल्ह्य हा धार्मिक आणि आध्यात्मिक केंद्र म्हणून ओखळले जाते. धम्मगिरी हे जगातील सर्वात मोठ्या विपश्यना ध्यान केंद्रांपैकी एक आहे. 

twitter
8/8

मुंबईतून बाय रोड गेल्यास साडे तीन ते चार तासांत येथे पोहचता येते. रेल्वेने देखील येथे जाता येते.  धम्मगिरी विपश्‍यना केंद्र हे  इगपुरी रेल्वे स्थानकापासून 1 KM अंतरावर आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

