पुण्यापेक्षा कमी अंतर, मुंबईपासून फक्त 136 KM अंतरावर असलेले जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ; जगभरातून पर्यटक फक्त एका कारणासाठी येतात
Buddha Purnima 2026 : आयुष्यात एकदा तरी या पर्यटनस्थळाला आवार्जून भेट द्या. इथं आल्यावर मनात सकारत्मकता निर्माण होते.
Nashik Dhamma Giri, Vipassana International Academy : महाष्ट्रातील एक प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. येथे फिरताना म्यानमार देशात फिरल्याचा फिल येईल. जगभरातून पर्यटक येथे मेडिटेशन करण्यासाठी येतात. हे ठिकाण मुंबईपासून फक्त 136 KM अंतरावर. हे ठिकाण पुण्यापेक्षा जवळ आहे. दैनंदिन जीवनाच्या गडबडीत काही क्षण मनशांती मिळावी असे प्रत्येकालाच वाटते. मनशांती पाहिजे असेल तर या ठिकाणा नक्की भेट द्या.