बजेटनंतर पहिल्या 'या' 10 गोष्टी करा नाहीतर काहीच फायदा होणार नाही
Union Budget 10 Important Points : जर तुम्ही बजेट सादर झाल्यानंतर लगेचच योग्य पावले उचलली नाहीत, तर तुम्हाला उर्वरित वर्षासाठी पश्चात्ताप करावा लागू शकतो. कर, पगार, गुंतवणूक आणि घरगुती खर्चाचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी बजेटनंतर लगेच करावयाच्या 10 आवश्यक कामांबद्दल जाणून घ्या.
Dakshata Thasale | Feb 01, 2026, 02:31 PM IST
कर स्लॅब आणि नियम काळजीपूर्वक वाचा
बजेटच्या मथळ्यांपलीकडे जा आणि तपशीलांमध्ये खोलवर जा. नवीन कर स्लॅब कोणते आहेत? जुनी कर प्रणाली आहे की नवीन? मानक वजावट बदलली आहे का? काही नवीन कर सवलती आहेत का? प्रत्येक गोष्टीची संपूर्ण माहिती मिळवा. हा निर्णय लवकर घेणे महत्वाचे आहे, कारण तुमचे संपूर्ण वर्षाचे कर नियोजन त्यावर अवलंबून असते. काही महिने उशीर केल्यानेही सर्व कर नियोजनाचे नुकसान होऊ शकते.
तुमच्या पगाराच्या ब्रेकअपवर पुनर्विचार करा!
नवीन कर सवलती आणि कपातींची यादी बनवा!
प्रत्येक बजेटमध्ये काही नवीन विभाग सादर केले जातात आणि काही जुने विभाग काढून टाकले जातात. नोटबुक किंवा मोबाईल नोटमध्ये, या वर्षी कोणत्या सवलती उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या आहेत हे स्पष्टपणे लिहा. ही यादी तुम्हाला पुढील आर्थिक वर्षासाठी कर नियोजनात मदत करेल. पुढच्या वर्षी तुम्ही तुमचा आयटीआर दाखल करता तेव्हा तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.
तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये बदला
बजेटनंतर बाजाराची दिशा स्पष्ट होते. जर सरकार पायाभूत सुविधांवर भर देत असेल, तर संबंधित क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण होतात. हरित ऊर्जा, संरक्षण आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रे बजेटनंतर नवीन ट्रेंड सेट करतात. म्हणून, बजेटनंतर, तुम्ही तुमच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओचा आढावा घ्यावा आणि आवश्यकतेनुसार बदल करावेत.
तुमच्या एसआयपी रकमेचा आढावा घ्या
गृहकर्ज आणि भाडे नियोजनाकडे लक्ष द्या
जर गृहकर्ज व्याज किंवा मुद्दलावरील नियम बदलले असतील, तर ईएमआय रचना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एचआरए दावेदारांनी त्यांचे भाडे करार आणि पेमेंट पद्धतींची गणना देखील सुरू करावी. या बजेटमध्ये काही प्रमुख गृहनिर्माण घोषणांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल. या घोषणांकडे बारकाईने लक्ष द्या आणि त्यानुसार योजना करा.
तुमच्या मुलांचे शिक्षण नियोजन
नवीन घरगुती बजेट
तुमच्या आपत्कालीन निधीकडे दुर्लक्ष करू नका
