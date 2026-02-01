English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • बजेटनंतर पहिल्या या 10 गोष्टी करा नाहीतर काहीच फायदा होणार नाही

बजेटनंतर पहिल्या 'या' 10 गोष्टी करा नाहीतर काहीच फायदा होणार नाही

Union Budget 10 Important Points : जर तुम्ही बजेट सादर झाल्यानंतर लगेचच योग्य पावले उचलली नाहीत, तर तुम्हाला उर्वरित वर्षासाठी पश्चात्ताप करावा लागू शकतो. कर, पगार, गुंतवणूक आणि घरगुती खर्चाचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी बजेटनंतर लगेच करावयाच्या 10 आवश्यक कामांबद्दल जाणून घ्या.  

Dakshata Thasale | Feb 01, 2026, 02:31 PM IST
1/10

कर स्लॅब आणि नियम काळजीपूर्वक वाचा

बजेटच्या मथळ्यांपलीकडे जा आणि तपशीलांमध्ये खोलवर जा. नवीन कर स्लॅब कोणते आहेत? जुनी कर प्रणाली आहे की नवीन? मानक वजावट बदलली आहे का? काही नवीन कर सवलती आहेत का? प्रत्येक गोष्टीची संपूर्ण माहिती मिळवा. हा निर्णय लवकर घेणे महत्वाचे आहे, कारण तुमचे संपूर्ण वर्षाचे कर नियोजन त्यावर अवलंबून असते. काही महिने उशीर केल्यानेही सर्व कर नियोजनाचे नुकसान होऊ शकते.

2/10

तुमच्या पगाराच्या ब्रेकअपवर पुनर्विचार करा!

बजेटनंतर एचआरशी संवाद साधणे हा सर्वात हुशार निर्णय आहे. जर बजेटमध्ये अशी घोषणा असेल जी तुमच्या पगाराच्या ब्रेकअपमध्ये बदल करून तुमचे काही अतिरिक्त पैसे वाचवू शकेल, तर त्यावर त्वरित एचआरशी चर्चा करा. याचा अर्थ तुमचा सीटीसी तोच राहील, परंतु तुमची कर रचना लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.

3/10

नवीन कर सवलती आणि कपातींची यादी बनवा!

प्रत्येक बजेटमध्ये काही नवीन विभाग सादर केले जातात आणि काही जुने विभाग काढून टाकले जातात. नोटबुक किंवा मोबाईल नोटमध्ये, या वर्षी कोणत्या सवलती उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या आहेत हे स्पष्टपणे लिहा. ही यादी तुम्हाला पुढील आर्थिक वर्षासाठी कर नियोजनात मदत करेल. पुढच्या वर्षी तुम्ही तुमचा आयटीआर दाखल करता तेव्हा तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.

4/10

तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये बदला

बजेटनंतर बाजाराची दिशा स्पष्ट होते. जर सरकार पायाभूत सुविधांवर भर देत असेल, तर संबंधित क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण होतात. हरित ऊर्जा, संरक्षण आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रे बजेटनंतर नवीन ट्रेंड सेट करतात. म्हणून, बजेटनंतर, तुम्ही तुमच्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओचा आढावा घ्यावा आणि आवश्यकतेनुसार बदल करावेत.  

5/10

तुमच्या एसआयपी रकमेचा आढावा घ्या

जर कर सवलती किंवा इतर घोषणांमुळे तुमचे उत्पन्न वाढले असेल, तर तुमचा एसआयपी तसाच ठेवणे शहाणपणाचे नाही. प्रत्येक बजेटनंतर तुम्ही तुमच्या एसआयपीचा किमान एकदा आढावा घ्यावा. लहान बदल दीर्घकाळात मोठा फरक करू शकतात.

6/10

गृहकर्ज आणि भाडे नियोजनाकडे लक्ष द्या

जर गृहकर्ज व्याज किंवा मुद्दलावरील नियम बदलले असतील, तर ईएमआय रचना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. एचआरए दावेदारांनी त्यांचे भाडे करार आणि पेमेंट पद्धतींची गणना देखील सुरू करावी. या बजेटमध्ये काही प्रमुख गृहनिर्माण घोषणांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल. या घोषणांकडे बारकाईने लक्ष द्या आणि त्यानुसार योजना करा.

7/10

तुमच्या मुलांचे शिक्षण नियोजन

जर शैक्षणिक कर्ज, शिष्यवृत्ती किंवा शैक्षणिक खर्चावरील कर नियम बदलले तर तुमचे नियोजन त्वरित अपडेट करा. जर तुमची मुले असतील, तर बजेटनंतर दरवर्षी त्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चाचे नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बजेटमध्ये मोठा निर्णय घेतल्याने तुमचे पैसे वाचू शकतात.

8/10

नवीन घरगुती बजेट

बजेटचा पेट्रोल, गॅस, वीज आणि अन्नावर परिणाम होतो. काही वस्तू स्वस्त होतात, तर काही महाग होतात. म्हणून, तुमची जुनी एक्सेल शीट घ्या आणि नवीन दरांवर आधारित तुमचे मासिक खर्च पुन्हा लिहा. यामुळे तुम्हाला तुमच्या बचतीचे वास्तववादी चित्र मिळेल आणि तुम्हाला कोणत्याही खर्चात कपात करायची आहे का.

9/10

तुमच्या आपत्कालीन निधीकडे दुर्लक्ष करू नका

तुमचे बजेट कितीही चांगले असले तरी, जीवन नेहमीच आश्चर्यचकित करते. बजेटनंतरच्या नियोजनासाठी किमान सहा महिन्यांच्या खर्चाइतका आपत्कालीन निधी राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. घरगुती खर्च बदलत असताना, तुमचा आपत्कालीन निधी देखील बदलतो. म्हणून, बजेटनंतर यासाठी योजना करा.

10/10

एक वर्षाचा आर्थिक रोडमॅप तयार करा

शेवटी, एका पानावर स्पष्टपणे लिहा: या वर्षी तुम्हाला किती कमाई करायची आहे, तुम्हाला किती गुंतवणूक करायची आहे, तुम्हाला किती खर्च करायचा आहे आणि तुम्हाला कर भरायचा आहे. जे हे लिहून ठेवतात त्यांना वर्षाच्या शेवटी पश्चात्ताप होत नाही. जे ते लिहून ठेवत नाहीत त्यांना दर वर्षाच्या शेवटी काळजी वाटते.

