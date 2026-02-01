English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • Budget 2026: अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांचं शेड्युल कसं असणार? जाणून घ्या 8:15 ते 11 वाजेपर्यंतचा मिनिट-दर-मिनिटांचा संपूर्ण प्लॅन!

Budget 2026: अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांचं शेड्युल कसं असणार? जाणून घ्या 8:15 ते 11 वाजेपर्यंतचा मिनिट-दर-मिनिटांचा संपूर्ण प्लॅन!

Budget 2026: अर्थसंकल्प हा अचानक होत नाही; प्रत्येक घोषणा पूर्वनियोजित आणि नियोजित असते. अर्थसंकल्पीय भाषण फक्त एक तास किंवा दीड तास चालते, परंतु अर्थसंकल्प दिनी  अर्थमंत्र्यांचं काम 8:15 वाजता सुरू होते. आजच्या दिवशीच अर्थमंत्र्यांचं शेड्युल जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Feb 01, 2026, 08:22 AM IST
बजेट डेची सुरुवात

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

बहुतेक लोकांचे लक्ष 11 वाजता होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर असते. पण प्रत्यक्षात बजेट डेची सुरुवात त्याच्या कित्येक तास आधी, अगदी सकाळी 8:15 वाजल्यापासून होते.

सकाळी ८.३० वाजता

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

सकाळी ८.३० वाजता: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपल्या निवासस्थानावरून अर्थ मंत्रालयाकडे रवाना होतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा दिवस अक्षरशः मिनिट-टू-मिनिट ठरलेल्या स्क्रिप्टनुसार चालतो. प्रत्येक भेट, प्रत्येक थांबा  सगळ्याचा एक ठरावीक अर्थ असतो.

सकाळी ८.४५ वाजता

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

सकाळी ८.४५ वाजता: कर्तव्य भवन–1 (मान सिंह रोड) येथे अर्थमंत्री पोहोचतील. हीच बजेट डेची औपचारिक सुरुवात असते. यानंतरचा प्रत्येक क्षण अधिकृत मानला जातो आणि संपूर्ण यंत्रणा “Budget Mode” मध्ये जाते.  

सकाळी ९.०० वाजता

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

सकाळी ९.०० वाजता: अर्थ मंत्रालयाबाहेर अर्थमंत्री आणि त्यांच्या बजेट टीमचा पारंपरिक फोटो सेशन होईल. हा फोटो दिवसभर अर्थसंकल्पाची ओळख बनतो.

सकाळी ९.३० वाजता

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

सकाळी ९.३० वाजता: अर्थमंत्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेऊन अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे सादर करतील. अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याआधी राष्ट्रपतींची औपचारिक मंजुरी आवश्यक असते. ही प्रक्रिया सांगते की बजेट हे केवळ सरकारचं नव्हे, तर संवैधानिक दस्तऐवज आहे.

सकाळी ९.५० वाजता

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

सकाळी ९.५० वाजता: अर्थमंत्री संसद भवनात दाखल होतील. येथे पहिले मीडिया फोटो सेशन होणार. फोटो काढणं इतकं महत्त्वाचं का? असं वाटणं सहाजिक आहे. यामागचं कारण असं की,  हे फक्त एक छायाचित्रं नसतात, तर एक प्रतीक असतं. देशाच्या केंद्रस्थानी उभा असलेला अर्थसंकल्प आणि लोकशाही आणि पारदर्शकतेचा संदेश यातून दिला जातो.   

सकाळी ११.०० वाजता

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

सकाळी ११.०० वाजता: लोकसभेचे कामकाज सुरू होईल. त्यानंतर अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. भाषणाच्या प्रारंभी सरकारच्या कामगिरीचा आणि महत्त्वाच्या आकडेवारीचा आढावा मांडला जाईल. याच क्षणापासून बाजारात हालचाल होते, नागरिक निर्णय घ्यायला लागतात आणि बातम्यांच्या हेडलाईन्स ठरतात.  

दुपारी १.०० ते २.०० दरम्यान

Full Schedule Of FM Nirmala Sitharaman on 1 February

दुपारी १.०० ते २.०० दरम्यान: अर्थमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदींची माहिती देतील. बजेट म्हणजे अचानक घेतलेला निर्णय नाही. प्रत्येक घोषणा आधीच ठरलेल्या प्रक्रियेतून जाते. त्यामुळे अफवा, “लीक” किंवा अंदाजांवर विश्वास ठेवणं टाळा. खरी माहिती नेहमी 11 वाजल्यानंतरच समोर येते.  

