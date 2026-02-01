Nirmala Sitharaman Education : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किती शिकल्यात? अर्थशास्त्राच्या किती डिग्री घेऊन झाल्यात पास
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी आहेत. निर्मला सीतारमण आज नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री किती शिकल्या आहेत.
Dakshata Thasale | Feb 01, 2026, 11:10 AM IST
1/9
2/9
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात येत्या वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक धोरणे आणि खर्च योजनांची रूपरेषा मांडली जाईल. या वर्षी, निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्यामुळे त्या असे करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री बनतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किती शिक्षित आहेत ते जाणून घेऊया.
3/9
निर्मला सीतारमण जन्म
4/9
निर्मला सीतारमण यांचे शिक्षण
सीतारमण यांनी विल्लुपुरम येथील सेक्रेड हार्ट कॉन्व्हेंटमधून शिक्षण सुरू केले आणि नंतर चेन्नईतील विद्यादय स्कूल आणि तिरुचिरापल्ली येथील सेंट फिलोमेना आणि होली क्रॉस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. तिरुचिरापल्ली येथील सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात बॅचलर पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि एम.फिल. पदवी प्राप्त केली.
5/9
निर्मला सीतारमण यांची कारकीर्द
सीतारमण यांनी लंडनमधील असोसिएशन ऑफ अॅग्रिकल्चरल इंजिनिअर्समध्ये सहाय्यक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर त्यांनी प्राइस वॉटरहाऊसमध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि काही काळ बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसमध्ये काम केले. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी हैदराबादमधील सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीजमध्ये उपसंचालक म्हणून काम केले. शिक्षणातील त्यांच्या आवडीमुळे हैदराबादमध्ये एका प्रतिष्ठित शाळेची स्थापना झाली.
6/9
२००८ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाल्या
7/9
निर्मला सीतारमण यांचे शिक्षण
8/9
निर्मला सीतारमण यांचे पती
9/9