  Nirmala Sitharaman Education : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किती शिकल्यात? अर्थशास्त्राच्या किती डिग्री घेऊन झाल्यात पास

Nirmala Sitharaman Education : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किती शिकल्यात? अर्थशास्त्राच्या किती डिग्री घेऊन झाल्यात पास

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी आहेत. निर्मला सीतारमण आज नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री किती शिकल्या आहेत. 

Dakshata Thasale | Feb 01, 2026, 11:10 AM IST
Finance Minister Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांचा जन्म 18 ऑगस्ट 1959 रोजी झाला. त्यांनी नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि एम.फिल. पदवी घेतली आहे.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात येत्या वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक धोरणे आणि खर्च योजनांची रूपरेषा मांडली जाईल. या वर्षी, निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्यामुळे त्या असे करणाऱ्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री बनतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किती शिक्षित आहेत ते जाणून घेऊया.

निर्मला सीतारमण जन्म

निर्मला सीतारमण ही एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी आहे. त्यांचा जन्म 18 ऑगस्ट 1959 रोजी झाला. त्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) ज्येष्ठ नेत्या आहेत आणि 2019 पासून त्यांनी भारत सरकारच्या अर्थमंत्री आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री म्हणून काम पाहिले आहे.

निर्मला सीतारमण यांचे शिक्षण

सीतारमण यांनी विल्लुपुरम येथील सेक्रेड हार्ट कॉन्व्हेंटमधून शिक्षण सुरू केले आणि नंतर चेन्नईतील विद्यादय स्कूल आणि तिरुचिरापल्ली येथील सेंट फिलोमेना आणि होली क्रॉस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. तिरुचिरापल्ली येथील सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात बॅचलर पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि एम.फिल. पदवी प्राप्त केली.

निर्मला सीतारमण यांची कारकीर्द

सीतारमण यांनी लंडनमधील असोसिएशन ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल इंजिनिअर्समध्ये सहाय्यक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. नंतर त्यांनी प्राइस वॉटरहाऊसमध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापक आणि काही काळ बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसमध्ये काम केले. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी हैदराबादमधील सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीजमध्ये उपसंचालक म्हणून काम केले. शिक्षणातील त्यांच्या आवडीमुळे हैदराबादमध्ये एका प्रतिष्ठित शाळेची स्थापना झाली.

२००८ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाल्या

२००८ मध्ये त्या भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्या आणि लवकरच पक्षात उच्च पदावर पोहोचल्या. २०१० मध्ये त्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या झाल्या आणि २०१४ मध्ये त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले.   

निर्मला सीतारमण यांचे शिक्षण

त्यांनी वाणिज्य राज्य मंत्रालय आणि वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्य मंत्रालयासह अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली.

निर्मला सीतारमण यांचे पती

सीतारमण यांचे लग्न जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि लंडन येथील अर्थशास्त्र विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थि डॉ. परकला प्रभाकर यांच्याशी झाले आहे. 

निर्मला सीतारमण यांची कारकीर्द

त्यांच्या प्रभावी शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि अर्थशास्त्र आणि राजकारणातील व्यापक अनुभवामुळे, सीतारमण भारतीय राजकारणात एक प्रमुख व्यक्ती आहेत.

