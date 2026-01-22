English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Budget 2026: बजेटमध्ये काय स्वस्त? काय महागणार? तुमच्या खिशावर, किचनवर परिणाम करण्यार या गोष्टी!

Budget 2026: बजेटमध्ये काय स्वस्त? काय महागणार? तुमच्या खिशावर, किचनवर परिणाम करण्यार 'या' गोष्टी!

Budget 2026: बजेटमध्ये काय स्वस्त होणार? काय महागणार? तुमचा खिसा, किचनवर काय परिणाम होणार?

Pravin Dabholkar | Jan 22, 2026, 03:20 PM IST
Budget 2026: बजेटमध्ये काय स्वस्त? काय महागणार? तुमच्या खिशावर, किचनवर परिणाम करण्यार 'या' गोष्टी!

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

Budget 2026: 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर अधिनियम 2025 लागू होईल. हा कायदा 1961 च्या जुन्या कायद्याची जागा घेईल. कर प्रक्रिया सोपी, भाषा सरळ, अनावश्यक कलमे काढली, विभाग 819 वरून 536 पर्यंत कमी, अशी याची वैशिष्ट्ये आहेत. दरम्यान बजेटमध्ये काय स्वस्त होणार? काय महागणार? तुमचा खिसा, किचनवर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

नवीन आयकर कायद्याची सुरुवात

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे. यामुळे सामान्य माणसाच्या हातात येणारा पगार आणि बचत पद्धतीत मोठे बदल होतील. कर भरणे सोपे आणि पारदर्शक होईल.

मध्यमवर्गाला कर सवलत

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

मध्यमवर्गाला करातून दिलासा देण्यासाठी मूलभूत सूट मर्यादा वाढवणे, स्टँडर्ड डिडक्शन ₹75 हजार वरून ₹1 लाखपर्यंत नेणे आणि कर स्लॅब सोपे करणे अशा गोष्टींची अपेक्षा आहे. यामुळे खर्च करण्यासाठी आणि बचत करण्यासाठी जास्त पैसे हातात राहतील.

टॅक्स स्लॅब

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

तज्ज्ञांच्या मते, बजट 2026 मध्ये कर दर किंवा स्लॅबमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी प्रशासकीय सुधारणा, डिजिटल प्रक्रिया आणि करदात्यांना सोयीस्कर प्रणालीवर भर राहील.

लाँग टर्म कॅपिटल गेन

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

इक्विटी आणि म्युच्युअल फंडांवरील लाँग टर्म कॅपिटल गेनची सूट मर्यादा ₹1.25 लाखवरून ₹2 लाख किंवा त्याहून अधिक वाढवण्याची अपेक्षा आहे. कर दर 12.5% कायम ठेवून सूट वाढवली जाईल, जेणेकरून गुंतवणूकदारांना फायदा होईल.

नवीन कर व्यवस्था

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

नवीन कर व्यवस्थेत (ज्याला जास्त लोक निवडत आहेत) आरोग्य विमा प्रीमियमसाठी सेक्शन 80डी अंतर्गत सवलत देणे, स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवणे आणि इतर छोट्या सवलतींची अपेक्षा आहे. यामुळे नवीन व्यवस्था अधिक आकर्षक होईल.

जीएसटी दर

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

आरोग्य विम्यावरील जीएसटी 18% वरून कमी करणे, रोजच्या FMCG वस्तू, दूध, डाळ, तेल, स्वस्त फूटवेअर आणि घर सजावटी-नूतनीकरण सेवांवरील जीएसटी कमी करणे अशा मागण्या आहेत. यामुळे सामान्य माणसाच्या खर्चात घट होईल.

घर खरेदी आणि होम लोन

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

होम लोनवरील व्याज सवलत वाढवणे, पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी विशेष सवलती आणि जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी करणे अशा अपेक्षा आहेत. यामुळे घर खरेदीला चालना मिळेल आणि बांधकाम क्षेत्रात रोजगार वाढेल.

ग्रीन एनर्जी

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

सौर, पवन, ऊर्जा साठवण आणि ग्रीन हायड्रोजनसाठी सबसिडी, कर्ज आणि ग्रिड सुधारणांसाठी मोठी तरतूद अपेक्षित आहे. 2030 पर्यंत 500 GW नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता गाठण्यासाठी रिसर्च आणि स्किल डेव्हलपमेंटला चालना मिळेल.

खेळाडू आणि क्रीडा क्षेत्र

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

क्रीडा बजट ₹3900 कोटींवरून ₹4500 कोटीपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. खेळो इंडियासाठी ₹1000 कोटींहून अधिक तरतूद होईल. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण आणि प्रतिभा विकासाला बळ मिळेल.

डिजिटल सुरक्षा

Budget 2026 What will become cheaper and expensive

सायबर हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याने AI-आधारित थ्रेट इंटेलिजन्स, सेक्टर-स्पेसिफिक CERT आणि नॅशनल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन 2030 सारख्या उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. यामुळे स्टार्टअप आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

