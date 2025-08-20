English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Business Idea: पेट्रोल पंप उघडून करा बक्कळ कमाई; भांडवल ते परवाना; A टू Z माहिती!

Business Idea:  काही बिझनेस आयडीया तुमच्यासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतात. जर तुमच्याकडे भरपूर पैसे असतील तर तुम्ही पेट्रोल पंप देखील चालवू शकता. ग्रामीण आणि शहरी भागात खर्च कमी आणि जास्त आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Aug 20, 2025, 03:50 PM IST
Business Idea Open a petrol pump and earn huge income From capital to license A to Z information

Petrol Pump Business Idea: काही बिझनेस आयडीया तुमच्यासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतात. जर तुमच्याकडे भरपूर पैसे असतील तर तुम्ही पेट्रोल पंप देखील चालवू शकता. ग्रामीण आणि शहरी भागात खर्च कमी आणि जास्त आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

व्यवसायाचा नवीन मार्ग:

पेट्रोल पंप हा तुमच्यासाठी व्यवसायात क्रांती घडवू शकतो, विशेषतः जर तुमच्याकडे पुरेसे भांडवल असेल तर हा पर्याय निवडता येईल.

भांडवलाची गरज

20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम गुंतवायला तयार असाल, तर हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी योग्य आहे, ज्यामुळे तुम्हाला मोठी कमाई करता येईल.

परवानगी आवश्यक

व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी परवानगी मिळवणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे कायदेशीर अडचणी टाळता येतील.

जागेची निवड:

परवान्यासाठी शहरी भागात 800 ते 1200 चौरस मीटर तर ग्रामीण भागात 1200 ते 1600 चौरस मीटर जागा असणे आवश्यक आहे.

उत्तम स्थानाची गरज:

पेट्रोल पंप उभारण्यासाठी मुख्य रस्त्यालगत आणि वर्दळीच्या ठिकाणी जागा निवडावी, जेणेकरून ग्राहकांची संख्या वाढेल.

कागदपत्रांची यादी

परवान्यासाठी दहावीचा मार्कशीट, अर्ज फॉर्म, जमिनीचे दस्तऐवज, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक स्टेटमेंट, जन्म तपशील आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो सादर करावा लागेल.

नोंदणी प्रक्रिया

OMC वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल, जिथे सामान्यांसाठी 8000 रुपये आणि ST/SC प्रवर्गासाठी 2000 रुपये फी आहे.

डीलरशिप मिळवणे

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम किंवा रिलायन्स पेट्रोलियम यांच्याकडून डीलरशिप घ्यावी लागेल, ज्यामुळे व्यवसाय सुरळीत चालेल.

अंदाजे खर्च

ग्रामीण भागात किमान 20 लाख रुपये तर शहरी भागात 40 ते 50 लाख रुपयांचा खर्च येईल, ज्यात परवाना, टाक्या, दवाखाना आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.  

दीर्घकालीन यश

महामार्गालगत जागा निवडून परवानगी आणि डीलरशिप मिळवल्यानंतर तुम्ही पेट्रोल पंप सुरू करू शकता, ज्यामुळे दीर्घकालीन यश मिळेल.

