/कोकणातील समुद्रात पैशांची खाण? नुसत्या किनारपट्टीवर ₹90,00,00,00,000 ची उलाढाल

Konkan Business News : कोकण... अनेकदा महाराष्ट्रातील या विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेल्या क्षेत्राची तुलना स्वर्गाशी केली जाते. इथल्या जीवनशैलीपासून टुमदार गावांपर्यंत सर्वकाही भारावून टाकणारं... याच कोकणानं एका कमाल विभागात बाजी मारली आहे.
Konkan Business News : कोकणची भूमीच या भागाचं आणि इथं असणाऱ्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्याची ओळख आहे. निळाशार समुद्र, शुभ्र वाळू, अनेक निर्मनुष्य किनारे आणि खारफुटींचं बनं अशी या कोकणाची रचना. (छाया सौजन्य- AI)
नारळी पोफळीच्या बागा असणाऱ्या कोकणभूमीत शेतीवर अनेकांचीच उपजिवीका. तर, कोकणी मेव्यातूनही इथं अनेकांना अर्थार्जनाची संधी मिळते. त्यातही इथं कोकणकरांचे खिसे भरण्यात मोठा हातभार लावला आहे तो म्हणजे इथल्या समुद्रानं. (छाया सौजन्य- AI)
जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि हवामान बदलांमुळे निर्माण झालेली विविध आव्हानं समोर असतानाही त्यावर मात करत भारताच्या सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीनं आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 72 हजार 325.82 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला. (छाया सौजन्य- AI)
मरीन प्रोडक्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशाच्या या यशात महाराष्ट्राचं विशेष योगदान असून, कोकण किनारपट्टीचा यात सिंहाचा वाटा आहे. ज्यामुळं कोकणातील समुद्रात पैशाची खाणच आहे असं म्हणायला हरकत नाही. (छाया सौजन्य- AI)
राज्य मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि सेंट्रल मरीन फिशरीष रिसर्च इन्स्टिट्यूट च्या अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या सागरी निर्यातीमुळे देशाच्या तिजोरी तब्बल 7 हजार 343 कोटी 41 लाख रुपयांचं परकीय चलन जमा झालं आहे. (छाया सौजन्य- AI)
या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचं एकूण सागरी मत्स्य उत्पादन 3 लाख 10 हजार 777 मॅट्रिक टनांवर पोहोचले असून कोकणात सुमारे 8 हजार 500 ते 9 हजार कोटी रुपयांची भव्य आर्थिक उलाढाल झाली. (छाया सौजन्य- AI)
भारतात मत्स्यव्यवसाय (Fisheries) हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचं क्षेत्र असून, . भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार भारताचं एकूण मत्स्योत्पादन णि त्याचे आर्थिक मूल्य (लाख टन): 197.75 लाख टन म्हणजे सुमारे 19.7 दशलक्ष टन इतक्या विक्रमी पातळीवर आहे. (छाया सौजन्य- AI)
भारत दरवर्षी सुमारे 62,408 कोटी रुपयांच्या सागरी उत्पादनांची जगातील 130 पेक्षा जास्त देशांमध्ये निर्यात करतो. यात कोळंबी (Shrimp) निर्यातीचा वाटा सर्वाधिक (43,334 कोटी रुपये) आहे. (छाया सौजन्य- AI)