Marathi News
‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल

Who is Nevile Tata: रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा समुहामध्ये आणि ज्या ज्या क्षेत्रात टाटा समुह सक्रिय आहे त्यात अनेक बदल करण्यात आले. 

Sayali Patil | Nov 12, 2025, 12:19 PM IST
रतन टाटा

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

Who is Nevile Tata: रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा समुहामध्ये आणि ज्या ज्या क्षेत्रात टाटा समुह सक्रिय आहे त्यात अनेक बदल करण्यात आले. 

सावत्र बंधू

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

रतन टाटा यांचे सावत्र बंधू नोएल टाटा यांच्याकडे टाटा समुहाची बरीच सूत्र गेल्यानंतर या संपूर्ण वर्तुळामध्ये गटबाजी दिसून आली. जाणकारांच्या मते जिथं रतन टाटा यांनी कुटुंब आणि व्यवसाय, विश्वस्त मंडळ या सर्व गोष्टी वेगळ्या ठेवल्या, तिथं नोएल टाटा मात्र वेगळं सूत्र वापरताना दिसत आहेत. 

रतन टाटा यांच्याशी घनिष्ठ नातं

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

रतन टाटा यांच्याशी घनिष्ठ नातं असणाऱ्यांना नोएल टाटा यांनी विश्वस्त मंडळापासून दूर ठेवण्याची भूमिका घेतली असून, त्यात टाटा कुटुंबाचीच भागिदारी वाढवताना दिसत आहेत. त्यातच आता आणखी एका नावाची भर पडली असून, नोएल यांनी आता टाटा समुहाच्या सर्वात प्रभावी अशा विश्वस्त मंडळांपैकी एक असणाऱ्या सर दोराबजी टाटा ट्रस्टमध्ये मुलगा नेविल टाटाचं नाव पुढे केलं आहे. 

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

नोएल यांनी नेविलला सर दोराबजी टाटा ट्रस्टसाठी निवडलं असून, मिळालेल्या संकेतांनुसार आता नेविल टाटा समुहाची जबाबदारी आपल्या खांद्यांवर घेण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दुसरीकडे नोएल त्यांच्या परिनं टाटा समुह सांभाळण्यास सुरुवात केली आहे. 

निकटवर्तीय

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

टाटा विश्वस्त समुहामध्ये नेविलचा प्रवेश नेमका त्याचवेळी झाला आहे, जेव्हा रतन टाटा यांचे निकटवर्तीय मेहली मिस्त्री यांना ट्रस्टमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे सर दोराबजी ट्रस्टकडे टाटा सन्सची 27.98 टक्के भागिदारी असून, हे विश्वस्त मंडळ सर्वात मोठं Share holder असल्याचं म्हटलं जातं.   

विश्वस्त मंडळ

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

सूत्रांच्या माहितीनुसार नोविल टाटा आता त्यांच्या मुलाला विश्वस्त मंडळामध्ये सहभागी करण्यासमवेत एकंदरच आपली ताकद अप्रत्यक्षरित्या दाखवत असून मुलाला एका मोठ्या जबबादारीसाठी तयार करत आहेत.   

रिटेल सुपरमार्केट

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

सध्याच्या घडीला नोएल टाटा (Noel Tata) यांचा मुलगा नेविल टाटा याच्याकडे टाटा समुहाच्या रिटेल सुपरमार्केट चेन Star Bazar ची जबाबदारी सांभाळत असून, याशिवाय जूडियो (Zudio) च्या यशातही त्याचं श्रेय असल्याचं म्हटलं जातं.   

खासगी आयुष्यसुद्धा चर्चेचा विषय

Business news ratan tata brothers son Neol Tata Neville to be on sir dorabji tata trust

नेविलचं खासगी आयुष्यसुद्धा चर्चेचा विषय ठरत असून, महाराष्ट्राशी त्याचं खास नातं आहे. कारण, 2019 मध्ये नेविलचं विवाह मानसी किर्लोस्कर (Manasi Kirloskar)शी झाला होता. किर्लोस्कर मोटर्सची उत्तराधिकारी असणाऱ्या आणि तब्बल 13488 कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या विक्रम किर्लोस्कर आणि गीतांजली किर्लोस्कर यांची ती मुलगी. भारतात टोयोटा मोटरला आणण्यामागे या कुटुंबाचं योगदान असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

