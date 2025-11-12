‘हा’ 32 वर्षीय तरुण रतन टाटांचा उत्तराधिकारी? पत्नी सांभाळते ₹13488 चा कारभार; TATA कुटुंबात मोठे फेरबदल
Who is Nevile Tata: रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा समुहामध्ये आणि ज्या ज्या क्षेत्रात टाटा समुह सक्रिय आहे त्यात अनेक बदल करण्यात आले.
Sayali Patil | Nov 12, 2025, 12:19 PM IST
रतन टाटा यांच्याशी घनिष्ठ नातं असणाऱ्यांना नोएल टाटा यांनी विश्वस्त मंडळापासून दूर ठेवण्याची भूमिका घेतली असून, त्यात टाटा कुटुंबाचीच भागिदारी वाढवताना दिसत आहेत. त्यातच आता आणखी एका नावाची भर पडली असून, नोएल यांनी आता टाटा समुहाच्या सर्वात प्रभावी अशा विश्वस्त मंडळांपैकी एक असणाऱ्या सर दोराबजी टाटा ट्रस्टमध्ये मुलगा नेविल टाटाचं नाव पुढे केलं आहे.
टाटा विश्वस्त समुहामध्ये नेविलचा प्रवेश नेमका त्याचवेळी झाला आहे, जेव्हा रतन टाटा यांचे निकटवर्तीय मेहली मिस्त्री यांना ट्रस्टमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे सर दोराबजी ट्रस्टकडे टाटा सन्सची 27.98 टक्के भागिदारी असून, हे विश्वस्त मंडळ सर्वात मोठं Share holder असल्याचं म्हटलं जातं.
