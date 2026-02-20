English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
समुद्रात मिळतंय 'काळं सोनं'; लहानशा देशाकडे वाढला परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ

World News : आतापर्यंतचं महत्त्वाचं वृत्त... श्रीमंती आणणारा शोध.... सोन्याचा शोध लागल्याचं कळताच नागरिकांचीसुद्धा धाव... पाहा कोणता देश एकाएकी जगभरात ठरतोय चर्चेचा विषय...

Sayali Patil | Feb 20, 2026, 01:34 PM IST
1/8

World News

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

World News : एखादा लहानसा देश जेव्हा जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरतो तेव्हा त्या देशात असं नेमकं घडलंय तरी काय, ज्याची इतकी चर्चा होतेय? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करतो. अशाच एका देशानं आता पुन्हा एकदा साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स) 

2/8

गयाना

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझ्युएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर आता म्हणे याच देशाला घबाड सापडलं आहे. मादुरो सत्तेवरून मागे आल्यानंतर याच देशाच्या पूर्वेला असणाऱ्या शेजारी राष्ट्र गयानाला प्रचंड मोठा तेलसाठा सापडला आहे. ज्यामुळं एकाएकी जागतिक स्तरावरील गुंतवणुकदारांनी या देशात रस दाखवला आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)   

3/8

तेलाचे साठे

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

ExxonMobil  या अमेरिकी कंपनीकडून साधारण दशकभरापासूनच गयानाच्या स्टॅब्रोक ब्लॉक येथील सागरी क्षेत्रात तेलाचे साठे शोधण्याची मोहिम सुरू होती. या संशोधनापूर्वी गयाना हा दक्षिण अमेरिकेतील अतिशय गरिब देश होता. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स) 

4/8

कमी लोकसंख्या

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

10 लाखांहूनही कमी लोकसंख्या असणाऱ्या या देशानं तेलाची विक्री करत त्यातून मिळालेल्या रॉयल्टीच्या पैशांनी अर्थव्यवस्था भक्कम केली आणि 2019 मध्ये या देशाची 2 आकडी अर्थव्यवस्था अथिक भक्कमपणे उभी राहताना दिसली. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स) 

5/8

मादुरोंच्या जाण्यानं देशाला फायदा...

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

दरम्यानच्या काळात गयानाला व्हेनेझ्युएलाच्या धमक्यांचा सातत्यानं सामना करावा लागत होता. मुळात गयाना आणि व्हेनेझ्युएलामध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वाद सुरू असून, निकोल मादुरोंकडून सातत्यानं गयानाच्या एसेक्विबो क्षेत्राचा आपल्या देशात समावेश करून घेण्याची धमकी दिली जात होती. सातत्यानं व्हेनेझ्युएलाकडून हस्तक्षेप केला गेल्यानं गयानाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)   

6/8

अब्जो बॅरल तेल

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

गयानाच्या किनाऱ्यानजीक जेव्हा अब्जो बॅरल तेल सापडल्याची माहिती आली तेव्हा मादुरोंच्या हालचालींना वेग आला. मात्र आता याच गयानाच्या वाटेतील अडथळे दूर झाले आहेत. यंदाच्याच वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाईत मादुरो यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)   

7/8

काळं सोनं

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

दरम्यान, गयानाच्या सागरी क्षेत्रात सापडलेलं तेल हे समुद्रातील काळं सोनं ठरत असून, यामुळं देशाला अब्जावधींचा फायदा होऊ शकतो. इथं तेल उत्पादक कंपन्यांना मोठा फायदा होणार असून, आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणूकदार इथं कशी आणि किती गुंतवणूक करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स) 

8/8

संशोधन

business news venezuela maduro abduction trump guyana oil investment economic growth

दरम्यान, सध्या या भागात आणखीही संशोधन सुरू असून तेलाचे इतरही साठे चाचपडले जात असल्यानं साऱ्या जगाची नजर या लहानशा देशावर खिळली आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स) 

