समुद्रात मिळतंय 'काळं सोनं'; लहानशा देशाकडे वाढला परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ
World News : आतापर्यंतचं महत्त्वाचं वृत्त... श्रीमंती आणणारा शोध.... सोन्याचा शोध लागल्याचं कळताच नागरिकांचीसुद्धा धाव... पाहा कोणता देश एकाएकी जगभरात ठरतोय चर्चेचा विषय...
Sayali Patil | Feb 20, 2026, 01:34 PM IST
World News
गयाना
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझ्युएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर आता म्हणे याच देशाला घबाड सापडलं आहे. मादुरो सत्तेवरून मागे आल्यानंतर याच देशाच्या पूर्वेला असणाऱ्या शेजारी राष्ट्र गयानाला प्रचंड मोठा तेलसाठा सापडला आहे. ज्यामुळं एकाएकी जागतिक स्तरावरील गुंतवणुकदारांनी या देशात रस दाखवला आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)
तेलाचे साठे
कमी लोकसंख्या
मादुरोंच्या जाण्यानं देशाला फायदा...
दरम्यानच्या काळात गयानाला व्हेनेझ्युएलाच्या धमक्यांचा सातत्यानं सामना करावा लागत होता. मुळात गयाना आणि व्हेनेझ्युएलामध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वाद सुरू असून, निकोल मादुरोंकडून सातत्यानं गयानाच्या एसेक्विबो क्षेत्राचा आपल्या देशात समावेश करून घेण्याची धमकी दिली जात होती. सातत्यानं व्हेनेझ्युएलाकडून हस्तक्षेप केला गेल्यानं गयानाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)
अब्जो बॅरल तेल
