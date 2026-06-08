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जागेचं गणित की पैशांचं? सुपरमार्केटमध्ये अंडी, ब्रेड, दूध अगदी मागे का ठेवतात?

Written BySayali Patil
Published: Jun 08, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:04 PM IST

Business News : सुपरमार्केटमध्ये सामान खरेदीसाठी गेलं असता एक बाब कधी पाहिलीय का, अंडी, ब्रेड, दूध अशा गोष्टी अगदी मागे का ठेवतात? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केलाय? 

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 1/8

सुपरमार्केट

Business News : एखाद्या सुपरमार्केटमध्ये गेलं की, तिथं ज्या पद्धतीनं सामान रचून ठेवलं जातं, ती पद्धतच अनेकांना भावते. अतिशय व्यवस्थितपणे, सहजपणे हाताला मिळेल अशा गोष्टी त्या त्या रकान्यांमध्ये ठेवल्या जातात. (छाया सौजन्य- AI)

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 2/8

दूध, अंडी आणि ब्रेड

एक बाब मात्र आहे की, याच सुपरमार्केटमध्ये अनेकदा दूध, अंडी आणि ब्रेड अशा जवळपास दररोजच्या वापरातील गोष्टी मात्र एखाद्या कोपऱ्यात किंवा भल्यामोठ्या सुपरमार्केटच्या अगदी टोकाशी ठेवल्या जातात. (छाया सौजन्य- AI)

 

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 3/8

सर्वाधिक वापरातील या गोष्टी

खरंतर सर्वाधिक वापरातील या गोष्टी ग्राहकांना सहजगत्या दिसतील अशा दर्शनीय ठिकाणी ठेवणं अपेक्षित असतं. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांची जागा बरीच मागे असते. असं का? कधी विचार केलाय? (छाया सौजन्य- AI)

 

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 4/8

बारकाव्यांची माहिती

व्यवसाय क्षेत्रातील अनेक बारकाव्यांची माहिती असणाऱ्या जाणकारांच्या मते यामागे दोन मुख्य कारणं असतात. ज्या कारणांमुळं दैनंदिन वापरातील गोष्टीसुद्धा बऱ्याच मागे ठेवल्या जातात. (छाया सौजन्य- AI)

 

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 5/8

ठराविक तापमान

पहिलं कारण म्हणजे त्या गोष्टी ताज्या ठेवणं. दूध आणि अंडी, ब्रेड यांसारख्या नाशवंत पदार्थांना दीर्घकाळासाठी ताजं ठेवण्यासाठी ते अगदी मागे ठेवले जातात. कारण, या गोष्टी ठराविक तापमानावर ठेवल्या जाणं अपेक्षित असतं. (छाया सौजन्य- AI)

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 6/8

AC

The Secret Life of Grocery Stores चे लेखक बेन्जामिन लॉर यांच्या सांगण्यानुसार सुपरमार्केटमध्ये वातानुकुलित यंत्रणा अर्थात AC ची सर्वाधिक थंड हवा ही कोपऱ्यांमध्ये किंवा अगदी मागच्या बाजूला असते. ज्यामुळं हे पदार्थ तिथं ठेवले जातात. (छाया सौजन्य- AI)

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 7/8

पदार्थांना ताजं ठेवण्यासाठीची योग्य जागा

AC मधून येणारी थंड हवा सर्वप्रथम कोणत्याही खोलीचे कोपरे आणि भिंती थंड करते. त्यामुळं सुपरमार्केट किंवा तत्सम दुकानांच्या मागच्या बाजूस या पदार्थांना ताजं ठेवण्यासाठीची योग्य जागा बनवली जाते. दूध, अंडी, ब्रेड किंवा दैनंदिन वापरातील अगदी साध्या गोष्टीसुद्धा दुकानात मागे ठेवण्याचं कारण म्हणजे ग्राहकांना अधिक खरेदीसाठी प्रोत्साहित करणं. (छाया सौजन्य- AI)

business Why Milk bread Eggs Placed Back shelf in Supermarket 8/8

मार्केटिंग स्ट्रॅटर्जी

थोडक्यात सुपरमार्केटमध्ये गेलं असता ग्राहक गरजेचे पदार्थ घेऊन बाहेर न पडता त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याआधीच नजरेस पडणाऱ्या इतर गोष्टींचीसुद्धा खरेदी करतात. अखेरीस त्यांच्या नजरेपुढं या गरजेच्या वस्तू येतात, ज्या त्यांना खरेदी करायच्याच असतात. त्यामुळं ही एक 'मार्केटिंग स्ट्रॅटर्जी' आहे हेच इथं स्पष्ट होतं. (छाया सौजन्य- AI)

 

TAGS:
Business News
Business News Marathi
supermarket layout
grocery store design
supermarket strategy
product placement
shopping psychology

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