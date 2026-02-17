'मी त्याच्यासमोर रडलो, पण पैसे दिले नाहीत'; राजपाल यादवला कर्ज देणाऱ्या उद्योजकाने मांडली आपली बाजू, 'त्याच्या बायकोने...'
Rajpal Yadav Loan: माधव गोपाल अग्रवाल यांनी पैसे देण्यास नकार दिला तेव्हा राजपाल यादवची पत्नी राधाने त्यांना अनेक भावनिक संदेश पाठवले आणि मदतीची विनंती केली.
Shivraj Yadav | Feb 17, 2026, 07:22 PM IST
Rajpal Yadav Loan: बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवला 9 कोटींच्या कर्ज प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने दिलासा देत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे आता राजपाल यादवची दिल्लीच्या तिहार जेलमधून सुटका करण्यात आली आहे. राजपाल यादवला न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाल्यानंतर त्याला कर्ज देणाऱ्या व्यावसायिकाने मौन सोडत आपली बाजू मांडली आहे. माधव गोपाल अग्रवाल यांनी राजपाल यादवला त्याच्या 2012 च्या 'अता पता लापता' चित्रपटासाठी 5 कोटी कर्ज म्हणून दिले होते.
मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे माधव गोपाल अग्रवाल यांनी सांगितलं की, ते खासदार मिथिलेश कुमार कथेरिया यांच्यामार्फत राजपाल यादवला पहिल्यांदा भेटले होते. राजपाल यादवने त्यांना सांगितलं की त्याचा 'अता पता लापता' हा चित्रपट जवळजवळ पूर्ण झाला आहे आणि जर त्याला पैसे मिळाले नाहीत तर सर्व काही वाया जाईल.
माधव गोपाल अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाच्या यश किंवा अपयशामुळे, सेन्सॉर प्रमाणपत्र किंवा इतर कोणत्याही समस्येमुळे पैशावर कोणताही परिणाम होणार नाही असं करारात स्पष्ट लिहिलं होतं. राजपाल यादवला निश्चित रक्कम वेळेवर परत करावी लागेल. राजपाल यादवने त्यांना वैयक्तिक हमी देखील दिली, असा दावा त्यांनी केला.
व्यावसायिकाने सांगितले की त्यांनी कर्ज दिलं होतं आणि ती गुंतवणूक नव्हती. कारण गुंतवणुकीत कोणतीही वैयक्तिक हमी किंवा चेक नव्हता. जेव्हा त्यांना त्यांचे पैसे वेळेवर मिळाले नाहीत, तेव्हा माधव गोपाल अग्रवाल यांनी राजपाल यादवशी संपर्क साधला. त्यावेळी, अभिनेत्याने सांगितले की त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यानंतर तीन वेळा करार करण्यात आले आणि नवीन चेक देण्यात आले.
