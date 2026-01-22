सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी
Platinum: सोनं चांदी हे धातू महागले आहेत याशिवाय ते आजकाल आपण रोजच्या वापरात सहज वापरू शकत नाही. यामुळे त्याला एक उत्तम पर्याय म्हणून प्लॅटिनम धातू ट्रेंडमध्ये आला आहे.
Tejashree Gaikwad | Jan 22, 2026, 10:27 AM IST
1/8
काही गोष्टी कधीच जुन्या होत नाहीत, खरं प्रेम त्यातलंच एक. बदलत्या जगात, जेव्हा सर्व काही क्षणिक वाटतं, तेव्हा आयुष्यभर टिकणारी निवड करणं म्हणजे केवळ पसंती नव्हे, तर एक ठाम बांधिलकी असते. अगदी त्या एका व्यक्तीसारखीच, जिच्यासोबत संपूर्ण आयुष्य शेअर करायचं असतं. याच भावनेशी प्लॅटिनम अगदी सहज जुळून येतं. क्षणाचं सौंदर्य जपतानाच आयुष्यभर साथ देण्याची ताकद असलेली ही धातू, प्रेमाला एक ठोस रूप देते. आजच्या काळात नातं म्हणजे ती एक जाणीवपूर्वक जगलेली प्रतिज्ञा आहे. आणि त्या प्रतिज्ञेला व्यक्त करण्यासाठी निवडलेलं प्रतीकही तितकंच अर्थपूर्ण असायला हवं.
2/8
दुर्मिळतेतून जन्मलेलं सौंदर्य
प्लॅटिनमची कथा पृथ्वीवर सुरू होत नाही,ती आकाशातून येते. अब्जावधी वर्षांपूर्वी उल्कांच्या प्रवासातून ही धातू पृथ्वीवर आली. आजही ती पृथ्वीवरील सर्वात दुर्मिळ नैसर्गिक धातूंमधील एक मानली जाते. सोन्याच्या तुलनेत कितीतरी पट कमी प्रमाणात आढळणारी प्लॅटिनम, आपोआपच खास ठरते. ही दुर्मिळता तिला केवळ मौल्यवान बनवत नाही, तर अर्थपूर्णही करते. जसं आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाची नाती सहज मिळत नाहीत, तसंच प्लॅटिनमही. म्हणूनच ती अशा नात्यासाठी योग्य ठरते, जे इतर सगळ्यांपेक्षा वरचं स्थान राखतं.
3/8
रोजच्या आयुष्यात वापर
4/8
प्लॅटिनम ही दागिन्यांमध्ये वापरली जाणारी सर्वात मजबूत आणि घन धातूंमधील एक आहे. त्यामुळे तिच्या अंगठीत एक वेगळीच भक्कमता आणि वजन जाणवतं. ती सहज वाकत नाही, तुटत नाही किंवा काळानुसार झिजत नाही. हिरे किंवा रत्नांना धरून ठेवणारे कंगोरे वर्षानुवर्षे सुरक्षित राहतात. ही ताकद म्हणजे केवळ भौतिक गुणधर्म नाही तर ती अशा प्रेमाचं प्रतीक आहे, जे केवळ साजरं करण्यापुरतं नसून, रोज जगण्यासाठी पुरेसं मजबूत आहे.
5/8
शुद्धतेचं नैसर्गिक तेज
प्लॅटिनमचं सौंदर्य तिच्या शुद्धतेत दडलेलं आहे. उत्कृष्ट दागिन्यांसाठी वापरलं जाणारं प्लॅटिनम साधारणतः ९५% शुद्ध असतं. Pt950 ही खूण म्हणजे त्या शुद्धतेची खात्री. इतर धातूंप्रमाणे त्यात मोठ्या प्रमाणावर मिश्रण नसतं. या उच्च शुद्धतेमुळे प्लॅटिनमचा नैसर्गिक पांढरा रंग कायमस्वरूपी राहतो. त्याला प्लेटिंगची गरज नसते, तो पिवळा पडत नाही, गंजत नाही किंवा रंग बदलत नाही. कमी देखभालीतही त्याचं तेज टिकून राहतं.
6/8
7/8