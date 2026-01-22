English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी

सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी

Platinum: सोनं चांदी हे धातू महागले आहेत याशिवाय ते आजकाल आपण रोजच्या वापरात सहज वापरू शकत नाही. यामुळे त्याला एक उत्तम पर्याय म्हणून प्लॅटिनम धातू ट्रेंडमध्ये आला आहे.   

Tejashree Gaikwad | Jan 22, 2026, 10:27 AM IST
twitter
1/8

trendy platinum accessories

काही गोष्टी कधीच जुन्या होत नाहीत, खरं प्रेम त्यातलंच एक. बदलत्या जगात, जेव्हा सर्व काही क्षणिक वाटतं, तेव्हा आयुष्यभर टिकणारी निवड करणं म्हणजे केवळ पसंती नव्हे, तर एक ठाम बांधिलकी असते. अगदी त्या एका व्यक्तीसारखीच, जिच्यासोबत संपूर्ण आयुष्य शेअर करायचं असतं. याच भावनेशी प्लॅटिनम अगदी सहज जुळून येतं. क्षणाचं सौंदर्य जपतानाच आयुष्यभर साथ देण्याची ताकद असलेली ही धातू, प्रेमाला एक ठोस रूप देते. आजच्या काळात नातं म्हणजे ती एक जाणीवपूर्वक जगलेली प्रतिज्ञा आहे. आणि त्या प्रतिज्ञेला व्यक्त करण्यासाठी निवडलेलं प्रतीकही तितकंच अर्थपूर्ण असायला हवं.  

twitter
2/8

दुर्मिळतेतून जन्मलेलं सौंदर्य

trendy platinum accessories

प्लॅटिनमची कथा पृथ्वीवर सुरू होत नाही,ती आकाशातून येते. अब्जावधी वर्षांपूर्वी उल्कांच्या प्रवासातून ही धातू पृथ्वीवर आली. आजही ती पृथ्वीवरील सर्वात दुर्मिळ नैसर्गिक धातूंमधील एक मानली जाते. सोन्याच्या तुलनेत कितीतरी पट कमी प्रमाणात आढळणारी प्लॅटिनम, आपोआपच खास ठरते. ही दुर्मिळता तिला केवळ मौल्यवान बनवत नाही, तर अर्थपूर्णही करते. जसं आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाची नाती सहज मिळत नाहीत, तसंच प्लॅटिनमही. म्हणूनच ती अशा नात्यासाठी योग्य ठरते, जे इतर सगळ्यांपेक्षा वरचं स्थान राखतं.

twitter
3/8

रोजच्या आयुष्यात वापर

trendy platinum accessories

एंगेजमेंट रिंग ही शोकेसमधली वस्तू नसते तर ती तुमच्या आयुष्याचा भाग असते. हातात हात घेणं, कामाच्या गडबडीतली धावपळ, प्रवास, व्यायाम, रोजचे छोटे-मोठे क्षण ती सगळं पाहते आणि सोबतही राहते. 

twitter
4/8

trendy platinum accessories

प्लॅटिनम ही दागिन्यांमध्ये वापरली जाणारी सर्वात मजबूत आणि घन धातूंमधील एक आहे. त्यामुळे तिच्या अंगठीत एक वेगळीच भक्कमता आणि वजन जाणवतं. ती सहज वाकत नाही, तुटत नाही किंवा काळानुसार झिजत नाही. हिरे किंवा रत्नांना धरून ठेवणारे कंगोरे वर्षानुवर्षे सुरक्षित राहतात. ही ताकद म्हणजे केवळ भौतिक गुणधर्म नाही तर ती अशा प्रेमाचं प्रतीक आहे, जे केवळ साजरं करण्यापुरतं नसून, रोज जगण्यासाठी पुरेसं मजबूत आहे.  

twitter
5/8

शुद्धतेचं नैसर्गिक तेज

trendy platinum accessories

प्लॅटिनमचं सौंदर्य तिच्या शुद्धतेत दडलेलं आहे. उत्कृष्ट दागिन्यांसाठी वापरलं जाणारं प्लॅटिनम साधारणतः ९५% शुद्ध असतं. Pt950 ही खूण म्हणजे त्या शुद्धतेची खात्री. इतर धातूंप्रमाणे त्यात मोठ्या प्रमाणावर मिश्रण नसतं. या उच्च शुद्धतेमुळे प्लॅटिनमचा नैसर्गिक पांढरा रंग कायमस्वरूपी राहतो. त्याला प्लेटिंगची गरज नसते, तो पिवळा पडत नाही, गंजत नाही किंवा रंग बदलत नाही. कमी देखभालीतही त्याचं तेज टिकून राहतं. 

twitter
6/8

trendy platinum accessories

काळानुसार त्यावर एक सौम्य पॅटिना तयार होते, वापरातून आलेली, अनुभवांनी घडलेली चमक. अनेक जोडप्यांसाठी हीच चमक खास असते, कारण ती त्यांच्या एकत्रित प्रवासाची साक्ष देते. परिपूर्णतेपेक्षा टिकणं महत्त्वाचं हेच ती आठवण करून देते.

twitter
7/8

आजच्या काळासाठी योग्य निवड

trendy platinum accessories

आज जेव्हा मौल्यवान धातूंच्या किमती सतत बदलत आहेत, तेव्हा जोडपी अधिक विचारपूर्वक निवड करू लागली आहेत जिथे भावनिक मूल्य आणि प्रत्यक्ष मूल्य दोन्ही जपलं जातं. प्लॅटिनम ही अशीच निवड आहे: नैसर्गिकरित्या दुर्मिळ, शुद्धतेची खात्री देणारी आणि दीर्घकाळ वापरासाठी योग्य. इतर मौल्यवान धातूंपेक्षा वेगळी ओळख असलेली, तरीही आजच्या काळात सुसंगत आणि सुलभ प्लॅटिनम स्वतःच एक स्टेटमेंट आहे.

twitter
8/8

आयुष्यभरासाठी एकच प्रतीक

trendy platinum accessories

लग्नाच्या दिवसानंतर अशी एकच गोष्ट असते, जी तुम्ही दररोज परिधान करता. ती केवळ सुंदर नसावी, तर अर्थपूर्णही असावी. प्रेमासारखीच दुर्मिळ, मजबूत आणि काळाच्या कसोटीवर टिकणारी.

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! 'या' तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! &#039;या&#039; तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...

महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! 'या' तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...

महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! 'या' तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च... 12
...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का?

...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का?

...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का? 8
खळबळ! तुळजाभवानीच्या दर्शनाला जाताय? दान करतेवेळी चुकून... अजब ठराव

खळबळ! तुळजाभवानीच्या दर्शनाला जाताय? दान करतेवेळी चुकून... अजब ठराव

खळबळ! तुळजाभवानीच्या दर्शनाला जाताय? दान करतेवेळी चुकून... अजब ठराव 8
&#039;मुंब्रा हिरवा करु&#039; म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे?

'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे?

'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे? 9