Gold Buy: 9,14 की 18 कॅरेट? कोणतं सोनं तुमच्यासाठी बेस्ट? लग्नासाठी काय निवडाल?

बाजारात सोन्याची मागणी लक्षणीय वाढलीय. 9,14 की 18 कॅरेट? कोणतं सोनं तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 29, 2025, 06:30 PM IST
Buying Gold: बाजारात सोन्याची मागणी लक्षणीय वाढलीय. 9,14 की 18 कॅरेट? कोणतं सोनं तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घेऊया.

Gold Buy:9,14 की 18 कॅरेट? कोणतं सोनं तुमच्यासाठी बेस्ट? लग्नासाठी काय निवडाल?

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

Buying Gold: आपल्या देशात सोने हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन नाही तर ते लोकांशी भावनिकदृष्ट्या देखील जोडलेले आहे. लग्नावेळी लोक सर्वाधिक सोने खरेदी करतात. या काळात लोक सोन्याच्या अंगठ्या, कानातले, बांगड्या, हार आणि बरेच काही बनवतात. बहुतेक सोने वधूसाठी खरेदी केले जाते. त्यामुळे या काळात बाजारात सोन्याची मागणी लक्षणीय वाढते. 

सोन्याचे कॅरेट म्हणजे काय?

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

सोन्याचे कॅरेट म्हणजे त्यातील शुद्ध सोन्याचे प्रमाण. 24 कॅरेट म्हणजे 99.9% शुद्ध सोने. पण दागिने बनवताना ते खूप मऊ असते, म्हणून इतर धातू (तांबे, चांदी, झिंक) मिसळून 9,14,18,22 कॅरेट सोने तयार केले जाते.

9 कॅरेट सोने

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

9 कॅरेट सोने म्हणजे 37.5 टक्के शुद्ध.सर्वात कमी शुद्धता, पण सर्वात मजबूत आणि स्वस्त. रोजच्या वापरासाठी उत्तम. खूप ओरखडे पडत नाहीत.अंगठ्या, ब्रेसलेट, बांगड्या, रोज घालण्याच्या दागिन्यांसाठी हा बेस्ट पर्याय आहे.सर्वात परवडणारे, टिकाऊ, कमी देखभाल खर्च असलेले हे सोने आहे. 

14 कॅरेट सोने

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

    14 कॅरेट म्हणजे सोने 58.5% शुद्ध सोने. मजबूती आणि चमक यांचा उत्तम मेळ. अमेरिका आणि युरोपमध्ये सर्वात जास्त वापरले जाते. भारतातही शहरी भागात लोकप्रिय होत आहे.परफेक्ट दागिने: पातळ साखळ्या, अंगठ्या, कानातले, हलके हार, हिऱ्याची जडाई असलेले दागिने.फायदा: रोज वापरता येतात, हिऱ्याची सेटिंग चांगली बसते, 18 कॅरेटपेक्षा स्वस्त.

18 कॅरेट सोने

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

14 कॅरेट म्हणजे म्हणजे 75% शुद्ध. चमक आणि शुद्धता जास्त, पण 22 कॅरेटपेक्षा मजबूत. जड हार, मोठ्या बांगड्या, मंगलसूत्र, लग्नातील मुख्य दागिन्यांसाठी  परफेक्ट. चांगली चमक, जड दागिने बनवता येतात, पण खूप पातळ साखळी बनवणे कठीण होते.

22 कॅरेट सोने

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

  22 कॅरेट सोने म्हणजे 91.6% शुद्ध सोने.भारतात लग्नासाठी याला सर्वात जास्त पसंती.पारंपरिक जड हार, मंगलसूत्र, गुठी-वळ, मोठे झुमके यासाठी परफेक्ट. खूप मऊ असल्याने रोजच्या वापरात लवकर ओरखडे पडतात, दुरुस्ती करताना वजन कमी होते हा तोटा आहे. 

लग्नासाठी कोणते कॅरेट निवडावे?

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

अंगठी, साखळी अशा रोज घालायचे दागिन्यांसाठी 14 कॅरेट सोने बेस्ट. जड आणि दाखवायच्या दागिन्यांसाठी 18 कॅरेट सोने आहे.  पारंपरिक आणि गुंतवणुकीसाठी 22 कॅरेट सोने तर  बजेट कमी असेल तर 9 कॅरेट सोने बेस्ट ठरते.

हिऱ्याची जडाई असलेले दागिने

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

हिऱ्याची सेटिंग मजबूत हवी असते, म्हणून 14 कॅरेट किंवा 18 कॅरेट सोने सर्वोत्तम. 22 कॅरेटमध्ये हिरा सहज निसटू शकतो.

कॅरेटनुसार किंमत

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

10 ग्रॅमची नोव्हेंबर 2025, 9 कॅरेटची किंमत सुमारे 32 हजार ते 35 हजार.14 कॅरेटची किंमत सुमारे 50 हजार ते 54 हजार. 18 कॅरेटची किंमत सुमारे 64 हजार ते 68 हजार रुपये. 22 कॅरेटची किंमत सुमारे 78 हजार ते 82 हजार रुपये.

कोणते सोने सर्वोत्तम?

Buying Gold Which one is best for you carats best for wedding

लग्नात दाखवायचे आणि गुंतवणूक म्हणून 22 कॅरेट घ्या. पण रोजच्या वापरासाठी आणि बजेटमध्ये राहायचे असेल तर 14 किंवा 18 कॅरेट सोने हेच सर्वोत्तम पर्याय आहे!

