Marathi News
CA होण्यासाठी किती खर्च येतो? कोर्स पूर्ण केल्यावर किती होते कमाई?

सीए हे कायमस्वरूपी मागणी असलेले, आर्थिक सुरक्षितता देणारे करिअर आहे.

Pravin Dabholkar | Nov 03, 2025, 01:58 PM IST
CA Course Details:भारतात चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) ही लाखो तरुणांच्या स्वप्नातील व्यावसायिक योग्यता आहे. ही पदवी केवळ शिक्षण नव्हे, तर आर्थिक विश्वातील विश्वासार्हता आणि नेतृत्वाची हमी आहे. सीए अकाउंटिंग, टॅक्सेशन, ऑडिटिंग, फायनान्स आणि बिझनेस सल्लागारात तज्ज्ञ असतात. ते कंपन्या, सरकारे आणि व्यक्तींना बॅलन्स शीट, करबचत, ऑडिट आणि गुंतवणूक नियोजनात मार्गदर्शन करतात. आयसीएआय (ICAI) ही सीए शिक्षण आणि परीक्षांची नियामक संस्था आहे.

आयसीएआय

CA Course Qualifications Fees salary in India Careeer News In Marathi

सीए शिक्षणाची सर्वोच्च संस्था१ जुलै १९४९ रोजी संसदीय कायद्याने स्थापन झालेली आयसीएआय ही भारतातील सीए शिक्षण, नोंदणी, परीक्षा आणि सरावाचे नियमन करते. दरवर्षी १ जुलै 'राष्ट्रीय सीए दिन' म्हणून साजरा होतो. ही संस्था अभ्यासक्रम, शुल्क आणि गुणवत्ता मानके ठरवते. सीए होण्यासाठी आयसीएआयची परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.

सीए अभ्यासक्रमाची संरचना आणि कालावधी

CA Course Qualifications Fees salary in India Careeer News In Marathi

सीए होण्यासाठी चार टप्पे आहेत. पहिला फाउंडेशनचा बारावीनंतर पहिला स्तर.  इंटरमिजिएटमध्ये फाउंडेशन नंतर दुसरा टप्पा.  आर्टिकलशिप: ३ वर्षांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जाते. फायनलमध्ये अंतिम परीक्षा होणार आहे.संपूर्ण अभ्यासक्रम ४.५ ते ५ वर्षांत पूर्ण होतो. पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण झाल्यास वेळ आणि खर्च वाचतो.

सीए फाउंडेशन

CA Course Qualifications Fees salary in India Careeer News In Marathi

प्रवेशद्वाराचा खर्चनोंदणी शुल्क: ₹९,०००, परीक्षा शुल्क: ₹१,५००, कोचिंग/प्रशिक्षण: ₹३०,०००–₹६०,०००,एकूण: ₹४०,०००–₹७०,०००. बारावीनंतरचा हा पहिला टप्पा असून, यात मूलभूत अकाउंटिंग आणि कायद्याचे ज्ञान दिले जाते.

सीए इंटरमिजिएट:

CA Course Qualifications Fees salary in India Careeer News In Marathi

मध्यम स्तराचा खर्चनोंदणी शुल्क (दोन्ही गट): ₹१५,०००,परीक्षा शुल्क (प्रति गट): ₹२,७००–₹३,३००, प्रशिक्षण (ICITSS): ₹१३,५००,कोचिंग: ₹६०,०००–₹१.५ लाख,एकूण: ₹८०,०००–₹२ लाख. हा टप्पा कठीण असून, यात टॅक्स, ऑडिट आणि फायनान्सचे सखोल ज्ञान दिले जाते.

सीए फायनल

CA Course Qualifications Fees salary in India Careeer News In Marathi

अंतिम टप्प्याचा खर्चनोंदणी शुल्क: ₹२२,०००,परीक्षा शुल्क (प्रति गट): ₹३,३००,प्रशिक्षण (AICITSS): ₹१४,५००, लेख नोंदणी: ₹२,०००,कोचिंग: ₹७०,०००–₹१ लाख असा एकूण: ₹१ लाख–₹१.५ लाख खर्च.हा सर्वात आव्हानात्मक टप्पा असून, यात व्यावसायिक कौशल्ये विकसित होतात.

इतर खर्च

CA Course Qualifications Fees salary in India Careeer News In Marathi

रिएक्झाम शुल्क: ₹१,५००–₹३,३०० (प्रति प्रयत्न),कोचिंगशिवाय एकूण: ₹८५,०००–₹१ लाख,पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण झाल्यास: ₹३–४ लाख. आयसीएआय गुणवत्ता आणि गरजेनुसार शिष्यवृत्ती देते, ज्यामुळे खर्च कमी होऊ शकतो.

सीए झाल्यावर कमाई, करिअर संधी

CA Course Qualifications Fees salary in India Careeer News In Marathi

फ्रेशर्सना ₹६–१० लाख वार्षिक, अनुभवी: ₹१२–५० लाख+, स्वतःचा सराव: ₹१० लाख ते ₹१ कोटी+ (क्लायंटनुसार) वेतन मिळू शकते.  परदेशात सीएला उच्च मागणी असून ₹५० लाख+ पॅकेज मिळेल. याअंतर्गत तुम्ही ऑडिट, कर सल्ला, आर्थिक विश्लेषण, गुंतवणूक नियोजन, जोखीम व्यवस्थापन, कॉर्पोरेट फायनान्स, कॅग, आरबीआय, पीएसयू.सीए ही कायमस्वरूपी मागणी असलेली, आर्थिक सुरक्षितता देणारी करिअर आहे.

