CA होण्यासाठी किती खर्च येतो? कोर्स पूर्ण केल्यावर किती होते कमाई?

सीए हे कायमस्वरूपी मागणी असलेले, आर्थिक सुरक्षितता देणारे करिअर आहे.
Pravin Dabholkar | Nov 03, 2025, 01:58 PM IST
CA Course Details:भारतात चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) ही लाखो तरुणांच्या स्वप्नातील व्यावसायिक योग्यता आहे. ही पदवी केवळ शिक्षण नव्हे, तर आर्थिक विश्वातील विश्वासार्हता आणि नेतृत्वाची हमी आहे. सीए अकाउंटिंग, टॅक्सेशन, ऑडिटिंग, फायनान्स आणि बिझनेस सल्लागारात तज्ज्ञ असतात. ते कंपन्या, सरकारे आणि व्यक्तींना बॅलन्स शीट, करबचत, ऑडिट आणि गुंतवणूक नियोजनात मार्गदर्शन करतात. आयसीएआय (ICAI) ही सीए शिक्षण आणि परीक्षांची नियामक संस्था आहे.
सीए शिक्षणाची सर्वोच्च संस्था१ जुलै १९४९ रोजी संसदीय कायद्याने स्थापन झालेली आयसीएआय ही भारतातील सीए शिक्षण, नोंदणी, परीक्षा आणि सरावाचे नियमन करते. दरवर्षी १ जुलै 'राष्ट्रीय सीए दिन' म्हणून साजरा होतो. ही संस्था अभ्यासक्रम, शुल्क आणि गुणवत्ता मानके ठरवते. सीए होण्यासाठी आयसीएआयची परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
सीए होण्यासाठी चार टप्पे आहेत. पहिला फाउंडेशनचा बारावीनंतर पहिला स्तर. इंटरमिजिएटमध्ये फाउंडेशन नंतर दुसरा टप्पा. आर्टिकलशिप: ३ वर्षांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जाते. फायनलमध्ये अंतिम परीक्षा होणार आहे.संपूर्ण अभ्यासक्रम ४.५ ते ५ वर्षांत पूर्ण होतो. पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण झाल्यास वेळ आणि खर्च वाचतो.
