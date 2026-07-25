आधी 1 प्रश्न विचारला अन् नंतर 'ही गोष्ट आवर्जून करा' म्हणाले; Gen Z आंदोलन पाहून मोदींचा कॅबिनेट बैठकीत सहकाऱ्यांना सल्ला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सध्या देशात सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सर्व सहकाऱ्यांना मोलाचा सल्ला दिला आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घ्या...
जेन झी आंदोलनाचा परिणाम पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्येही दिसून आलं. मोदींनी याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकाऱ्यांना एक गोष्ट आवर्जून करायला सांगितली. मात्र त्यापूर्वी त्यांनी सर्वांना एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. नेमका मोदींचा सल्ला काय आणि तो प्रश्न कोणता हे पाहूयात...
नवी दिल्लीबरोबरच देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये नीट परीक्षा पेपरफुटीसंदर्भात आंदोलनं होत असताना या आंदोलनांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसारख्या मोठ्या नेत्यानेही एक महत्त्वाचा धडा शिकला असून याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी कॅबिनेटमध्ये सहकाऱ्यांना सल्ला देताना पूर्ण धोरणच बदलल्याचं दिसून आलं. नेमकं झालंय काय आणि मोदींनी कोणता प्रश्न विचारत काय सल्ला दिलाय पाहूयात...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांना इंस्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण वाढवण्यास सांगितले आहे.
आजची तरुण पिढी सोशल मीडियावर सक्रिय असल्याचे नमूद करत, पंतप्रधानांनी मंत्र्यांना 'रील्स' तयार करून सरकारची कामे आणि योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची सूचना केली. तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न वाढवण्याच्या संदर्भात, पंतप्रधानांनी स्वतः काल तयार केलेल्या एका व्हिडिओचाही उदाहरण म्हणून उल्लेख केला.
याशिवाय नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओत नरेंद्र मोदींनी पहिल्या व्हिडिओला प्रतिसाद देणाऱ्यांचे आभार मानले. व्हिडिओबाबत सूचनांचं स्वागत असल्याचं देखील मोदी आवर्जून म्हणाले.
नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यानं फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, प्रामुख्यानं इन्स्टाग्रामवर रिल्स करुन एनटीए आणि केंद्र सरकारविरोधात विरोध नोंदवला. जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टी, विद्यार्थी आंदोलन आणि व्यापक स्तरावर पोहोचण्यासाठी सोशल मीडिया प्रामुख्यानं इन्स्टाग्रामची मदत झाली.
युवक, विद्यार्थी आंदोलन, सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईचे व्हिडिओ रिल्स आणि पोस्ट शेअर करत आहेत. ते पाहून विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. यामुळं पंतप्रधान मोदींनी कॅबिनेट बैठकीत त्यांच्या मंत्र्यांना सोशल मीडिया प्रामुख्यानं इन्स्टाग्रामवर सक्रिय राहण्याचा सल्ला दिला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेट बैठकीत मंत्र्यांना एक प्रश्न विचारला. सरकारच्या किती मंत्री सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर सक्रिय असल्याचा सवाल मोदींनी केला. यानंतर पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांना इन्स्टाग्रामवरील रीच वाढवण्याचे आदेश दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सूत्रांच्या माहितीनुसार कॅबिनेट मंत्र्यांना सल्ला दिला की आजचे तरुण सोशल मीडियावर अधिक सक्रिय आहेत, यासाठी सर्व मंत्र्यांनी इन्स्टाग्रामवर सक्रिय व्हावं.
मंत्र्यांनी सरकारच्या योजनांबद्दल आणि कामांच्या संदर्भातील माहिती सोशल मीडियावर रील करु शेअर करावी, त्याबाबत लोकांना, तरुणांना सांगावं. नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांमध्ये व्हिडिओचा रिच वाढवण्याच्या सूचना केल्या. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)