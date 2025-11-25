2026 Festival List: पुढच्या वर्षी गणेशोत्सव, दिवाळी कधी? जानेवारी ते डिसेंबर संपूर्ण सणांची यादी एका क्लिकवर!
2026 Festival List:जानेवारी ते डिसेंबरमध्ये येणाऱ्या सणांबद्दल जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 25, 2025, 09:43 PM IST
1/13
2026 Festival List: पुढच्या वर्षी गणेशोत्सव, दिवाळी कधी? जानेवारी ते डिसेंबर संपूर्ण सणांची यादी एका क्लिकवर!
2026 Festival List: हिंदू पंचांगानुसार २०२६ हे वर्ष विशेष आहे. यावर्षी ज्येष्ठ महिन्यात अधिकमास येत असल्याने मे-जूननंतरचे सर्व सण-उत्सव जवळपास एक महिना उशिराने येतील.अधिकमासामुळे रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दिवाळी हे सर्व सण यावर्षी एक महिना उशिरा येतील. जानेवारी ते डिसेंबरमध्ये येणाऱ्या सणांबद्दल जाणून घेऊया.
2/13
जानेवारी
3/13
फेब्रुवारी
4/13
मार्च
5/13
एप्रिल
7/13
जून
8/13
जुलै
9/13
ऑगस्ट
10/13
सप्टेंबर
12/13