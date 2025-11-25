English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2026 Festival List: पुढच्या वर्षी गणेशोत्सव, दिवाळी कधी? जानेवारी ते डिसेंबर संपूर्ण सणांची यादी एका क्लिकवर!

2026 Festival List:जानेवारी ते डिसेंबरमध्ये येणाऱ्या सणांबद्दल जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Nov 25, 2025, 09:43 PM IST
2026 Festival List: पुढच्या वर्षी गणेशोत्सव, दिवाळी कधी? जानेवारी ते डिसेंबर संपूर्ण सणांची यादी एका क्लिकवर!

2026 Festival List: हिंदू पंचांगानुसार २०२६ हे वर्ष विशेष आहे. यावर्षी ज्येष्ठ महिन्यात अधिकमास येत असल्याने मे-जूननंतरचे सर्व सण-उत्सव जवळपास एक महिना उशिराने येतील.अधिकमासामुळे रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दिवाळी हे सर्व सण यावर्षी एक महिना उशिरा येतील. जानेवारी ते डिसेंबरमध्ये येणाऱ्या सणांबद्दल जाणून घेऊया.

जानेवारी

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

१ जानेवारीला गुरुवार असल्याने नववर्षाची सुरुवात शुभवाराने होईल. १४ जानेवारीला मकर संक्रांतीने वर्षातील पहिला मोठा सण साजरा होईल. याच दिवशी षटतिला एकादशीही आहे. २३ जानेवारीला बसंत पंचमी-सरस्वती पूजा तर २९ जानेवारीला जया एकादशी साजरी होईल.

फेब्रुवारी

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

महाशिवरात्री १५ फेब्रुवारीला येईल. २७ फेब्रुवारीला आमलकी एकादशी तर २४ फेब्रुवारीपासून होलाष्टक सुरू होईल.

मार्च

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

होळी आणि रामनवमी एकाच महिन्यात आहेत. २ मार्चला होळी दहन, ३ मार्चला धुलवड (रंगपंचमी ८ मार्च). याच महिन्यात २६ मार्चला रामनवमी साजरी होईल. ३१ मार्चला महावीर जयंती.

एप्रिल

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

हनुमान जयंती ते अक्षय तृतीया२ एप्रिलला हनुमान जयंती, १९ एप्रिलला परशुराम जयंती आणि अक्षय तृतीया एकत्र येणार. १४ एप्रिलला बैसाखी.

मे

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

 १७ मेपासून अधिकमास सुरू होईल. या काळात कोणतेही मांगलिक कार्य नाही.

जून

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

अधिकमास संपला, निर्जला एकादशीनिर्जला एकादशी (सर्वात कठोर एकादशी), २९ जूनला कबीर जयंती आणि दुसरी वट सावित्री.

जुलै

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

१७ जुलैला पुरीची जगन्नाथ रथयात्रा, २५ जुलैला हरिशयनी एकादशी (चातुर्मास सुरू), २९ जुलैला गुरु पूर्णिमा.

ऑगस्ट

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

१५ ऑगस्टला हरियाली तीज आणि स्वातंत्र्यदिन एकत्र. १७ ला नागपंचमी, २८ ऑगस्टला रक्षाबंधन, ३१ ऑगस्टला गणेश चतुर्थी.

सप्टेंबर

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

१ सप्टेंबरला कृष्ण जन्माष्टमी, १४ ला हरतालिका तीज, २५ ला अनंत चतुर्दशी, २७ सप्टेंबरपासून पितृपक्ष सुरू.

ऑक्टोबर

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

११ ऑक्टोबरला नवरात्रि सुरू, २० ऑक्टोबरला महानवमी-दसरा. २९ ऑक्टोबरला करवा चौथ.

नोव्हेंबर

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

दिवाळी नोव्हेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात आहे. ६ नोव्हेंबर – धनत्रयोदशी.८ नोव्हेंबर – नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजन (मोठी दिवाळी),९ नोव्हेंबर – गोवर्धन पूजा,११ नोव्हेंबर – भाऊबीज,१५ नोव्हेंबर – छठ पूजा, २४ नोव्हेंबर – कार्तिक पूर्णिमा

डिसेंबर

Calender 2026 Ganeshotsav Diwali Navratri January to December Marathi News

४ डिसेंबर – उत्पन्ना एकादशी,२० डिसेंबर – मोक्षदा एकादशी आणि गीता जयंती, २३ डिसेंबर – मार्गशीर्ष.

