अमेरिकेत Job शोधताय? भारतीयांपुढं नवं संकट, नोकऱ्यांच्या दुष्काळात 13 वा महिना

America Job News : अमेरिकेत नोकरीच्या संधी शोधत चांगला पगार मिळवण्याचे प्रयत्न अनेक मंडळी करतात. मात्र याच मंडळींपुढं आता काही अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. काय आहेत या अडचणी?   

Sayali Patil | Apr 27, 2026, 10:41 AM IST
अमेरिकेचा इराणसोबत संघर्ष

indian people will have more challanges in finding jobs in america h1b visa donald trunp rules

Jobs In America : एकिकडे अमेरिकेचा इराणसोबत संघर्ष सुरू असतानाच जागतिक स्तरावर याचे परिणाम पाहायला मिळत आहेत. तर, दुसरीकडे या अमेरिकेमध्ये भवितव्यातील नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतील की नाही? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. त्यातच ही शक्यतासुद्धा आता धुसर होताना दिसत आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- AI)  

नोकरी

अमेरिकेतील नोकरी भारतीयांसाठी अधिक आव्हानात्मक असेल, कारण USA चे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खासदारांनी एच-1 बी व्हिसावर तीन वर्षांची बंदी घालण्यासह अनेक कठोर तरतुदी असलेले विधेयक संसदेत सादर केलं आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- AI)  

विधेयकाला मंजुरी

अमेरिकेच्या संसदेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांना मोठा फटका बसणार आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- AI)  

H 1 B व्हिसा

अमेरिकेत सात रिपब्लिकन खासदारांनी संसदेत सादर केलेल्या या H 1 B  व्हिसा गैरवापर प्रतिबंधक विधेयक-2026 चा उद्देश अमेरिकन लोकांसाठी नोकरीच्या अधिक संधी निर्माण करणे हा आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- AI)  

अॅरिझोनाचे रिपब्लिकन खासदार

अॅरिझोनाचे रिपब्लिकन खासदार एली क्रेन यांनी हे विधेयक संसदेत मांडलं. या विधेयकावर स्वाक्षरी करणाऱ्या खासदारांमध्ये ब्रँडन गिल, पॉल गोसर आणि अँडी ओगल्स यांचा समावेश आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- AI)  

खासदारांचा पाठिंबा

परिणामी 100 खासदारांच्या सिनेटमध्ये 60 खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतर या वर्षअखेरीपर्यंत त्यावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. ज्याचा सर्वाधिक परिणाम भारतीयांवर होआल असं म्हटलं जात आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- AI)  

संकटं येत्या काळात वाढण्याची शक्यता

अमेरिकेत दरवर्षी जारी होणाऱ्या सुमारे 85 हजार एच-1 बी व्हिसापैकी सुमारे 63 हजार व्हिसा भारतीय व्यावसायिकांना मिळतात. ज्यामुळं त्यांच्यापुढची संकटं येत्या काळात वाढण्याची शक्यता आहे.    

अमेरिकेत जाण्याचा बेत?

येत्या काळात अमेरिकेत जाण्याचा बेत असल्यास त्याला पर्यायसुद्धा तयार ठेवा हेच ही परिस्थिती सांगून जात आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- AI)

फोफसंडी सारखे महाराष्ट्रातील आणखी एक अनोखे गाव; येथे सूर्य एक तास उशिरा उगवतो आणि एक तास आधीच मावळतो

