Marathi News
करिअरची सुरुवातच अपयशानं... 'या' गायकाने अवघ्या 24 व्या वर्षी गाजवलं बॉलिवूड

'या' गायकाच्या आयुष्यात असा एक क्षण आला जेव्हा तो गाण्यापासून दुर अभियांत्रिकीच्या अभ्यासाकडे वळला, पण सुरांवरच्या त्याच्या प्रेमाने त्याला परत आणले आणि आज हा तरुण गायक लाखो चाहत्यांच्या मानावर राज्य करत आहे.  

Oct 18, 2025, 10:07 AM IST
Darshan Raval: सुप्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार दर्शन रावल आज त्याचा 31 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्याचे गाणे ऐकल्यासाठी आणि त्याला पाहण्यासाठी चाहते लाखोंच्या संख्येत त्याच्या शो मध्ये येत आसत पण तुम्हाल माहित आहे का? एकेकाळी ‘इंडियाज रॉ स्टार’ या रिअॅलिटी शोमध्ये विजय मिळवू न शकल्यानंतरही दर्शन रावलने देशभरात चाहत्यांची मनं जिंकली.

अहमदाबादच्या या तरुणाने आपल्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवत संगीतविश्वात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.   

दर्शन म्हणतो, "मी अरिजीत सिंग, सोनू निगम आणि किशोर कुमार यांचे गाणे ऐकत मोठा झालो आहे. मी वेगवेगळ्या गायकांकडून शिकत राहतो. पण मला दुसरे कोणी व्हायचे नाही. मला दर्शन रावल व्हायचे आहे. मझा  प्रवास  दर्शन रावल बनण्याचा आहे कोणाची जागा घेणे नाही." असे रावल म्हणाला, तो एक उत्तम एक गायक तर आहेच सोबत संगीतकार देखील आहेत.

संगीताशी त्याचा संबंध लहानपणापासूनचा

दर्शनचं शिक्षण गुजरातमधील एका लहानश्या शहरातील गुरुकुलमध्ये पूर्ण झाले. गुरुकुलमध्ये शिकत असताना घरची आठवण येत असे, तेव्हा तो संगीताच्या खोलीत जाऊन तासन्‌तास गाणी ऐकत बसायचा. त्याने  संगीताचे प्रशिक्षण नसले तरी त्याचे मन सुरांवर भारावलेले होते.  

कधीतरी अभियांत्रिकीच्या वाटेवर वळलेला दर्शन पुन्हा संगीताकडे परतला. “माझ्यासाठी संगीतच सर्व काही आहे, दुसरा पर्याय नव्हताच,” तो सांगतो. गुरकुलमध्ये गाणी गुणगुणण्यापासून सुरू झालेला प्रवास त्याच्या स्वतःच्या गाण्यांपर्यंत पोहोचला. त्याने स्वतःची गाणी युट्यूबवर अपलोड केली आणि त्यातूनच 2014 मध्ये ‘इंडियाज रॉ स्टार’ची संधी मिळाली. 

टेलिव्हिजनवरील पहिलं गाणं

त्याचं ‘मेरी पहली मोहब्बत’ हे टेलिव्हिजनवरील पहिलं गाणं होतं, आणि लोकांनी ते मनापासून स्वीकारलं, लोकांना ते खूप आवडलं. आज  दर्शनकडे दहा लाखांहून अधिक युट्यूब सबस्क्राइबर्स आहेत. सोशल मीडियावरचा हा स्टार आता स्टेजवरही प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करतो. त्याची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते त्याच्या लाईव्ह शोचे पास महिना भर आधी बुक करुन ठेवतात. 

रिअॅलिटी शोमधून चमकल्यानंतर त्याने बॉलिवूडमध्येही आपला ठसा उमटवला. ‘जब तुम चाहो’, ‘खेच मेरी फोटो’, ‘चोगडा’, ‘कमरिया’ आणि ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ यांसारखी गाणी त्याच्या नावावर आहेत. 

स्वतंत्र संगीत क्षेत्रात त्याचे ‘तेरा जिक्र’, ‘बारिश ले आना’, ‘दो दिन’ आणि ‘भुला दिया’ ही गाणी आजही चाहत्यांच्या प्लेलिस्टमध्ये कायम आहेत. (photo credits- social media)

