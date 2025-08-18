English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कार, बाईक, मोबाईल, कॉम्प्युटर सगळं होणार स्वस्त; मोदी सरकार ऐतिहासिक निर्णयाच्या तयारीत, दिवाळीच्या आधी Good News

या सुसूत्रीकरणामुळे होणाऱ्या वापरात वाढ अपेक्षित आहे, जी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर निश्चित होईल, ज्यामुळे सुमारे 50 हजार कोटींचा महसूल तोटा भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे.  

Shivraj Yadav | Aug 18, 2025, 08:45 PM IST
केंद्र सरकारने जीएसटी प्रणालीत मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, नवीन रचनेत 5 टक्के आणि 18 टक्के असे जीएसटीचे दोन मुख्य दर असतील, याशिवाय, लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर (जसं की दारू, तंबाखू इ.) यावर 40 टक्के विशेष कर लावला जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्याच्या 12 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सुमारे 99 टक्के वस्तू आता पाच टक्के स्लॅबमध्ये जातील. त्याच वेळी, 28  टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सुमारे 90 टक्के वस्तू आता 18 टक्के स्लॅबमध्ये येतील. सया बदलामुळे कर रचना सोपी होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल असा विश्वास सरकार व्यक्त करत आहे.   

सरकारने म्हटले होते की पाच टक्क्याच्या चौकटीत 'दैनंदिन वापराच्या' वस्तूंचा समावेश असेल. याशिवाय, तंबाखू उत्पादनांसह काही वस्तूंवर 40 टक्के विशेष 'Sin Tax' आकारला जाईल. या यादीत फक्त पाच ते सात वस्तू असतील, अशी सूत्रांची माहिती आहे.   

या वस्तूंवर आधीच जास्त कर आकारले जातात. उदाहरणार्थ, तंबाखू चघळण्यावर 160 टक्के उपकर आकारला जातो आणि सिगारेटवर जीएसटी, उपकर आणि राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्काच्या मिश्रणाद्वारे कर आकारला जातो.  

तसेच, कामगार-केंद्रित आणि निर्यात-केंद्रित उद्योगांद्वारे उत्पादित केलेल्या हिरे आणि मौल्यवान दगडांसारख्या काही इतर वस्तूंवर सध्याच्या दरांनुसार कर आकारला जाईल. शेवटी, पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी चौकटीबाहेर चालू राहतील.  

सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होईल. निर्णय झाल्यास वापरातील अपेक्षित वाढीमुळे सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा महसूल तोटा भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे.  

काय स्वस्त होणार?

दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील. पण सध्या त्या काय आहेत हे स्पष्ट नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यामध्ये टूथपेस्टपासून छत्री आणि लहान घरगुती उपकरणं, जसे की शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर आणि लहान वॉशिंग मशीन यांचा समावेश असू शकतो.

सायकल, तयार कपडे (1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे) आणि शूज-चप्पल (500 ते 1000 रुपयांच्या दरम्यान) यांचा देखील समावेश असू शकतो. याशिवाय की लस, सिरेमिक टाइल्स आणि शेतीची साधने यांचाही समावेश असू शकतो.   

तसंच मोबाईल फोन आणि कॉम्प्यूटर (आजच्या डिजिटल जगात आवश्यक वस्तू), केसांचे तेल, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि शाळेतील मुलांसाठी स्टेशनरी वस्तू जसे की भूमिती बॉक्स आणि नोटबुक यांचाही समावेश असेल.  

18 टक्क्यांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश?

टेलिव्हिजन, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि एरेटेड वॉटर, तसेच बांधकाम उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या काही वस्तू, जसx की रेडी-मिक्स कॉंक्रिट आणि सिमेंट, नवीन 18 टक्के जीएसटी यादीत असण्याची शक्यता आहे.

कार आणि बाईक्सचं काय?

सध्या प्रवासी वाहनांवर 28 टक्के जीएसटी आणि इंजिन क्षमता, लांबी आणि बॉडी टाईपनुसार 22 टक्के भरपाई उपकर आकारला जातो. इलेक्ट्रिक कारवर पाच टक्के कर आकारला जातो आणि कोणताही भरपाई उपकर आकारला जात नाही.

दुचाकी वाहनांसाठी हा दर 28 टक्के आहे. 350 सीसी पर्यंत इंजिन क्षमता असलेल्या मॉडेल्ससाठी कोणताही भरपाई उपकर नाही, तर त्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या मॉडेल्सवर तीन टक्के उपकर भरावा लागतो.  

सुधारित जीएसटी रचनेमुळे 28 टक्के श्रेणी रद्द करण्यात आली आहे, म्हणजेच कार आणि बाईक नवीन 18 टक्के श्रेणीत येतील, ज्यामुळे त्या किमान 10 टक्के स्वस्त होतील.  

