कार, बाईक, मोबाईल, कॉम्प्युटर सगळं होणार स्वस्त; मोदी सरकार ऐतिहासिक निर्णयाच्या तयारीत, दिवाळीच्या आधी Good News
या सुसूत्रीकरणामुळे होणाऱ्या वापरात वाढ अपेक्षित आहे, जी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर निश्चित होईल, ज्यामुळे सुमारे 50 हजार कोटींचा महसूल तोटा भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे.
Shivraj Yadav | Aug 18, 2025, 08:45 PM IST
केंद्र सरकारने जीएसटी प्रणालीत मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, नवीन रचनेत 5 टक्के आणि 18 टक्के असे जीएसटीचे दोन मुख्य दर असतील, याशिवाय, लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर (जसं की दारू, तंबाखू इ.) यावर 40 टक्के विशेष कर लावला जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्याच्या 12 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सुमारे 99 टक्के वस्तू आता पाच टक्के स्लॅबमध्ये जातील. त्याच वेळी, 28 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सुमारे 90 टक्के वस्तू आता 18 टक्के स्लॅबमध्ये येतील. सया बदलामुळे कर रचना सोपी होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल असा विश्वास सरकार व्यक्त करत आहे.
काय स्वस्त होणार?
18 टक्क्यांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश?
कार आणि बाईक्सचं काय?
