Raja Shivaji : प्रदर्शनापूर्वीच राजा शिवाजी चित्रपटातील 'त्या' दोन सीन्सवर कात्री, असं काय दाखवलं होतं त्यात?

Raja Shivaji Movie Two Scenes Cut By Sensor Board : राजा शिवाजी' हा चित्रपट येत्या 1 मे रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचं टिझर लाँच झाल्यापासूनच राजा शिवाजी चित्रपटाविषयी जोरदार चर्चा प्रेक्षकांमध्ये पाहायला मिळतेय. तर ट्रेलरमध्ये दाखवण्यात आलेल्या काही सीन्सबाबत प्रेक्षकांनी आक्षेप सुद्धा घेतला होता. त्यानंतर आता सेन्सॉर बोर्डाने सुद्धा राजा शिवाजी चित्रपटातील काही सीन्सवर कात्री लावली आहे. तर काही सीन्समध्ये बदल करण्यास सांगितलं आहे.    

Pooja Pawar | Apr 27, 2026, 05:45 PM IST
1 मे रोजी महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषेत हा चित्रपट जगभरात प्रदर्शित होणार आहे.   

मात्र प्रदर्शनापूर्वीच या चित्रपटातील काही सीन्सवर सेन्सॉर बोर्डाने कात्री लावली आहे. तर काही सीन्समध्ये बदल करण्यास सांगितलं आहे.   

बॉलीवुड हंगामाच्या रिपोर्टनुसार 'राजा शिवाजी' चित्रपटाने एक दिवस आधीच सेन्सॉर प्रोसेस पूर्ण केली असून या चित्रपटाला सीबीएफसीकडून यू/ए सर्टिफिकेशन देण्यात आलं आहे.   

राजा शिवाजी चित्रपटातील दोन सीन्सवर कात्री लावण्यात आली आहे. यात सुरुवातीला एका लहान मुलाचं शीर कापतानाच्या सीनचा समावेश आहे. या सीनमध्ये बदल करण्यास सांगितलं केलं आहे. तर दुसरं म्हणजे म्यूट व्हिजुअलमध्ये ऑडियो टाकण्यास सांगितलं गेलं आहे.    

बॉलीवुड हंगामानुसार राजा शिवाजी चित्रपटातील काही सीन्सवर सीबीएफसीने निर्मात्यांना डिस्क्लेमरमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितलं असून त्यात अधिक स्पष्टता द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.   

तसेच सेन्सॉर बोर्डाने काही सीन्समध्ये व्हॉईसओव्हर जोडण्यास सांगितलं आहे. यासोबतच चित्रपटाच्या टायटलबाबत सुद्धा स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं आहे. सीबीएफसीद्वारे ऐतिहासिक संदर्भ सुद्धा देण्यास सांगितलं गेलं आहे, त्यामाध्यमातून चित्रपटाची स्क्रिप्ट, डायलॉग आणि गाणी तयार करण्यात आलेली आहेत.   

राजा शिवाजी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन, लेखन आणि निर्मिती सुद्धा रितेश देशमुखने केली आहे. रितेश देशमुखने या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुख्य भूमिका केली आहे.    

राजा शिवाजी चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, फरदीन खान, महेश मांजरेकर, सलमान खान, जिनिलिया देशमुख, बोमन इरानी, भाग्यश्री या बड्या कलाकारांनी काम केलं आहे. 

