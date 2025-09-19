English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2796 कोटी रुपयांचा झोल... पैसा कुठून कुठे फिरवला? अनिल अंबानींचाही CBI कडून आरोपींमध्ये समावेश

CBI Charges Anil Ambani: या प्रकरणामध्ये सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केलं असून त्यात अनिल अंबानींच्या नावाचाही समावेश आहे. मात्र हा नेमका घोटाळा आहे तरी काय जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Sep 19, 2025, 10:39 AM IST
1/9

थक्क करणारा घोटाळा

anilambanibank

 2796 कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात पैसा कुठून कसा आणि कोणाच्या माध्यमातून फिरवण्यात आला हे पाहून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. नेमकं हे प्रकरण काय आणि घोटाळा कसा झाला समजून घेऊयात...

2/9

आरोपपत्र दाखल

anilambanibank

उद्योगपती अनिल अंबानीआणि इतरांविरुद्ध सीबीआयने गुरुवारी आरोपपत्र दाखल केले.   

3/9

फसव्या व्यवहारांशी संबंधित प्रकरण

anilambanibank

हे प्रकरण अंबानींच्या समूह कंपन्या आरसीएफएल आणि आरएचएफएल, येस बँक तसेच बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपन्यांमधील कथित फसव्या व्यवहारांशी संबंधित आहे. 

4/9

2796 कोटी रुपयांचे नुकसान

anilambanibank

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनिल अंबानींनी केलेल्या या व्यवहारांमुळे बँकेला तब्बल 2796 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.  

5/9

कोणाकोणाची नावं?

anilambanibank

अंबानी व्यतिरिक्त, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) राणा कपूर, बिंदू कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल (आता ऑथम इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) आदी विरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे.  

6/9

गैरव्यवहार कसा झाला?

anilambanibank

पैसा कुठून कुठे फिरवण्यात आला आणि या साऱ्यामध्ये अंबानी समूहाचं काय कनेक्शन आहे हे सुद्धा तपासादरम्यान पुढे आल्याचं सांगितलं जात आहे.

7/9

कुठे आणि किती पैसे गुंतवण्यात आले?

anilambanibank

राणा कपूर यांच्या मंजुरीवरून येस बँकेने आरसीएफएलमध्ये 2045 कोटी रुपये व आरएचएफएलमध्ये 2965 कोटी गुंतवले.   

8/9

पैसे इतरत्र वळवले

anilambanibank

त्यावेळी केअर रेटिंग्सने एडीए समूहाच्या आर्थिक स्थितीबाबत नकारात्मक अहवाल दिला होता. बँकेने गुंतवलेले हे पैसे विविध पातळ्यांवरून इतरत्र वळवले.   

9/9

मोबदल्यात काय दिलं?

anilambanibank

या कटकारस्थानात कपूर यांनी सार्वजनिक निधी संकटग्रस्त एडीए समूहाच्या कंपन्यांत वळवला. बदल्यात अंबानी समूहाने कपूर कुटुंबाच्या तोट्यातील कंपन्यांना गुंतवणुकीच्या सुविधा दिल्या. (फाइल फोटो - सौजन्य पीटीआय आणि रॉयटर्स)

