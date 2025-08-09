English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रेखा किंवा जया बच्चन नव्हे तर 'ही' तरुणी होती अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं प्रेम; तिच्यासाठी सोडलं होतं घर

बॉलिवूडमधील बिग बी अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांच्या लग्नाला 50 वर्षं झाली आहेत. अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांच्यात प्रेमसंबंध होते हेदेखील सर्वश्रुत आहे. मात्र या दोघींच्याही आधी त्यांच्या आयुष्यात एक महिला होती.   

Shivraj Yadav | Aug 09, 2025, 08:12 PM IST
twitter
1/9

बॉलिवूडमधील बिग बी अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांच्या लग्नाला 50 वर्षं झाली आहेत. 1971 मध्ये गुड्डी चित्रपटाच्या सेटवर त्यांची भेट झाली आणि नंतर त्यांच्यात सुरु झालेलं प्रेम अजून 50 वर्षांनीही टिकून आहे. मात्र जया बच्चन या त्यांच्या आयुष्यातील पहिल्या महिला नव्हत्या ज्यांच्या प्रेमात अमिताभ बच्चन पडले होते.   

twitter
2/9

सेलिब्रिटी बायोग्राफर असणारे हनिफ झवेरी यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अमिताभ बच्चन यांचं पहिलं प्रेम आणि ब्रेकअप याबद्दल सांगितलं आहे. अमिताभ मुंबईला येण्याआधीच त्यांचं प्रेमप्रकरण सुरु झालं आणि त्यांचा पहिला चित्रपट 'सात हिंदुस्तानी' रिलीज होण्यापूर्वीच ब्रेकअप झाला अशी माहिती त्यांनी दिली.   

twitter
3/9

मेरी सहेली या युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत हनिफ यांनी सांगितलं की, "कोलकातामध्ये काम करत असताना माया नावाच्या महिलेसोबत त्यांची प्रेमकहाणी सुरू झाली. ते महिन्याला सुमारे 250 ते 300 रुपये कमावत असे. ती त्यावेळी ब्रिटिश एअरवेजमध्ये काम करत होती. अमिताभ बच्चन तिच्यावर खूप प्रेम करायचे आणि तीदेखील करत होती".   

twitter
4/9

हनिफ यांनी सांगितलं की, "कोलकात्यातील नोकरीनंतर अमिताभ चित्रपटांमध्ये काम शोधण्यासाठी मुंबईत गेले आणि सुरुवातीला जुहू येथील एका बंगल्यात राहत होते, जो त्यांच्या आई तेजी बच्चन यांच्या मैत्रिणीचा होता. माया त्याला वारंवार भेटायला येत असल्याने आणि त्यांच्या आईचा मित्र त्याच घरात राहत असल्याने, अमिताभ यांनी आईला नात्याबद्दल कळेल याची भीती होती. म्हणून त्यांनी ते घर सोडण्याचा निर्णय घेतला".  

twitter
5/9

त्यावेळी, अमिताभ त्यांचा पहिल्या चित्रपट 'सात हिंदुस्तानी' मध्ये काम करत होते. मेहमूदचा भाऊ अन्वर अलीसोबत ते काम करत होते. "त्यांनी अन्वरला त्यांच्या चिंतां सांगितल्या आणि अन्वर यांनी त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. म्हणून अन्वरने त्यांना त्यांच्या घरी राहण्यासाठी जागा दिली," असं त्यांनी सांगितले. अन्वर यांन मेहमूद यांच्याकडून एक अपार्टमेंट घेतले होते आणि अमिताभ काही काळ या घरात राहिले होते अशी आठवणही त्यांनी सांगितली.   

twitter
6/9

"अमिताभ आणि माया काही काळ एकत्र होते आणि कदाचित त्यांचं लग्नही झालं असतं. पण त्यावेळी अमिताभ त्यांच्या कारकिर्दीत स्थिर नव्हते," असं ते म्हणाले.   

twitter
7/9

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "त्या काळात अमिताभ खूप लाजाळू होते आणि माया खूपच धूर्त होती. कधीकधी, ती त्याच्यासोबत कोण बसले आहे याची पर्वाही करत नसे आणि मला येईल ते बोलायची, फटकारायची. अन्वर अली आणि अमिताभ यांच्या इतर सर्व मित्रांना हे आवडाचं नाही. अमिताभ देखील याबद्दल थोडे घाबरुन होते".  

twitter
8/9

हनिफ यांनी अन्वर यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची आठवण करून दिली आणि सांगितलं की, "त्याने मला सांगितलं की जेव्हा ते गोव्यात 'सात हिंदुस्तानी'चे चित्रीकरण करत होते, तेव्हा त्याने अमिताभला मायाशी संबंध तोडण्यास सांगितलं. त्याला वाटलं की ती बच्चनच्या कुटुंबात शोभणार नाही आणि जर अमिताभ चित्रपटांमध्ये पुढे गेले तर समस्या वाढू शकतात. अमिताभ यांनाही काहीतरी कमतरता असल्याचं जाणवलं. अखेर, त्यांनी मायापासून स्वतःला दूर करायला सुरुवात केली आणि ते वेगळे झाले आणि आपापल्या मार्गाने निघून गेले".  

twitter
9/9

अमिताभ बच्चन यांचा पहिला चित्रपट 1969 मध्ये प्रदर्शित झाला. 1973 मध्ये अमिताभ आणि जया बच्चन यांनी लग्न केलं.   

twitter
पुढील
अल्बम

'ISS चा डोळाच गेला'; NASA ला 5,60,79,00000 रुपयांचा तोटा; वैज्ञानिकांचं काम थांबलं, आता काय होणार?

पुढील अल्बम

&#039;ISS चा डोळाच गेला&#039;; NASA ला 5,60,79,00000 रुपयांचा तोटा; वैज्ञानिकांचं काम थांबलं, आता काय होणार?

'ISS चा डोळाच गेला'; NASA ला 5,60,79,00000 रुपयांचा तोटा; वैज्ञानिकांचं काम थांबलं, आता काय होणार?

'ISS चा डोळाच गेला'; NASA ला 5,60,79,00000 रुपयांचा तोटा; वैज्ञानिकांचं काम थांबलं, आता काय होणार? 8
Raksha Bandhan 2025: बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं खास रक्षाबंधन, स्टार्सनी शेअर केले त्यांच्या लाडक्या भावा बहिणींचे खास Photo

Raksha Bandhan 2025: बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं खास रक्षाबंधन, स्टार्सनी शेअर केले त्यांच्या लाडक्या भावा बहिणींचे खास Photo

Raksha Bandhan 2025: बॉलिवूड सेलिब्रिटींचं खास रक्षाबंधन, स्टार्सनी शेअर केले त्यांच्या लाडक्या भावा बहिणींचे खास Photo 8
GK: नर्सला ‘सिस्टर’ का म्हटलं जातं? जाणून घ्या यामागची रोचक कहाणी

GK: नर्सला ‘सिस्टर’ का म्हटलं जातं? जाणून घ्या यामागची रोचक कहाणी

GK: नर्सला ‘सिस्टर’ का म्हटलं जातं? जाणून घ्या यामागची रोचक कहाणी 8
Virender Sehwag Love Story: प्रेमासाठी वीरूची मोठी लढाई, नात्यातील आरतीसोबत रचली लग्नाची कहाणी

Virender Sehwag Love Story: प्रेमासाठी वीरूची मोठी लढाई, नात्यातील आरतीसोबत रचली लग्नाची कहाणी

Virender Sehwag Love Story: प्रेमासाठी वीरूची मोठी लढाई, नात्यातील आरतीसोबत रचली लग्नाची कहाणी 9