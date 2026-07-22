/शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे किती संपत्ती? आकडा पाहून हैराण व्हाल

Dharmendra Pradhan Networh : नीट युजी पेपरफुटी प्रकरणी देशभरात संतापाच वातावरण आहे. हा पेपरफुटल्याने ही परीक्षा रद्द झाली असून जवळपास देशातील 20 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट युजी पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी कॉक्रोच जनता पक्ष आणि विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र केंद्रीय मंत्र्यांनी अद्याप त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्यावरून सध्या विद्यार्थी आंदोलन अधिक तीव्र झालं आहे. तेव्हा धर्मेंद्र प्रधान यांची पार्श्वभूमी काय आणि त्यांची संपत्ती किती याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
लोकसभा निवडणूक 2024 दरम्यान निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबाची एकूण स्थावर आणि जंगम मालमत्ता 6.92 कोटी रुपये इतकी असते. या संपत्तीमध्ये रोख रक्कम आणि बँक खात्यात जमा असलेली रक्कम, गुंतवणूक, जमीन आणि वाहन इत्यादी संपत्तीचा समावेश असतो.
निवडणूक आयोग आणि 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) यांच्याकडे सादर केलेल्या माहितीनुसार, त्यांची मालमत्ता विविध श्रेणींमध्ये विभागलेली आहे. उमेदवाराच्या आर्थिक स्थितीबाबतचे निवडणूक शपथपत्र हे एक अधिकृत दस्तऐवज मानले जाते. त्यामुळे त्यात दिलेली माहिती सार्वजनिक नोंदीचा भाग बनते. यामुळे मतदारांना उमेदवाराच्या आर्थिक स्थितीबाबत पारदर्शक माहिती मिळते आणि राजकीय उत्तरदायित्वही सुनिश्चित होते.
जमीन, घरे आणि इतर स्थिर मालमत्तांचा समावेश असल्याने, स्थावर मालमत्ता हा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या आर्थिक स्थितीचा एक महत्त्वाचा निदर्शक आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या माहितीनुसार, विहित नियमांचे पालन करून सर्व मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचे स्पष्टपणे आकलन करणे शक्य होते.
जमीन, घरे आणि इतर स्थिर मालमत्तांचा समावेश असल्याने, स्थावर मालमत्ता हा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या आर्थिक स्थितीचा एक महत्त्वाचा निदर्शक आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या माहितीनुसार, विहित नियमांचे पालन करून सर्व मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या संपत्तीचे स्पष्टपणे आकलन करणे शक्य होते.
धर्मेंद्र प्रधान आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावे विविध बँकांमध्ये खातं आहे. याशिवाय त्यांनी म्यूचुअल फंड आणि जीवन विमा योजना इत्यादींमध्ये सुद्धा गुंतवणूक केलेली आहे. निवडणुकीच्यावेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार एसबीआय म्यूचुअल फंड सहित अन्य वित्तीय साधनांमध्ये त्यांची भागीदारी आहे. बँकेतील जमा असलेली रक्कम आणि गुंतवणूक हे कोणत्याही व्यक्तीच्या व्यक्तीच्या वित्तीय योजनेचा एक महत्वाचा भाग असतो. कारण त्याने भविष्याची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते.
याव्यतिरिक्त धर्मेंद्र प्रधान यांची नियमित गुंतवणूक हे दर्शवते की उत्पन्नातील काही भाग दीर्घकालीन बचत आणि आर्थिक नियोजनासाठी बाजूला काढून ठेवला गेला आहे. या सर्व गुंतवणुकींची नोंद निवडणूक शपथपत्रात स्वतंत्र श्रेणींमध्ये करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कुटुंबाकडे सोनं आणि चांदी अशा मौल्यवान धातूंचे दागिने असून याची सुद्धा निवडणुकी दरम्यान प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला आहे. यात निवडणुक लढवणाऱ्या उमेदवाराला त्याच्याकडे असणाऱ्या मौल्यवान वस्तूंची माहिती करून देणे गरजेचे असते.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उत्पन्नाचे साधन हे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून मिळणारं वेतन आहे. याशिवाय त्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोतात बँकांच्या ठेवणींवर मिळणाऱ्या व्याजाचा सुद्धा समावेश आहे. तसेच शेतीमधून सुद्धा ते काही उत्पन्न कमावतात.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात जवळपास 53.37 लाख रुपयांचं कर्ज आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने बँक कर्जे आणि इतर आर्थिक देणीदारांशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येते.