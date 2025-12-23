...तर 1 जानेवारीपासून आर्थिक व्यवहारच करता येणार नाहीत; केंद्र सरकारचा भारतीयांना इशारा!
Central Government Notification: केंद्रातील मोदी सरकारने एक सूचना जारी केली असून थेट त्यामध्ये डेडलाईनचाच उल्लेख आहे. नेमकं हे प्रकरण आहे काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Dec 23, 2025, 07:17 AM IST
सरकारकडून सर्वसामान्यांसाठी सूचना जारी
...तर तुम्ही अडचणीत येण्याची शक्यता
सध्याच्या घडीला कोणतंही सरकारी कामं असलं की आवश्यक असणारी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड! या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना लिंक केल्या नसतील तर तुम्ही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तुम्ही अद्याप तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल, तर तुमची चिंता नक्कीच वाढू शकते, हे आम्ही नाही सरकार म्हणत आहे.
अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो
अधिकृत अधिसूचना जारी
कर प्रणाली पारदर्शक करणे आणि बनावट पॅन रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आधार आणि पॅन लिंक करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाने एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ज्या लोकांनी त्यांच्या आधार नोंदणी आयडीच्या आधारे पॅन कार्ड बनवले आहे, त्यांना आता आयकर विभागाला त्यांचा आधार क्रमांक देणे आवश्यक आहे.
जर पॅन निष्क्रिय झाले तर काय होणार?
हे व्यवहार करता येणार नाहीत
पॅन पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी दंड भरावा लागेल
पॅन कार्ड निष्क्रिय झाले तर चिंता करण्याच कारण नाही. निष्क्रिय पॅन कार्ड पुन्हा सक्रीय करता येते. मात्र यासाठी आर्थिक दंड भरावा लागतो. पॅन कार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी त्यासोबत आधार लिंक करावे लागेल. त्यासाठी एक हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. त्यामुळे 31 डिसेंबर पूर्वी आधार आणि पॅनकार्ड लिंक केल्यास अतिरिक्त खर्च टाळता येईल.
घरबसल्या पॅन आणि आधार लिंक करता येते
