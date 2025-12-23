English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ...तर 1 जानेवारीपासून आर्थिक व्यवहारच करता येणार नाहीत; केंद्र सरकारचा भारतीयांना इशारा!

...तर 1 जानेवारीपासून आर्थिक व्यवहारच करता येणार नाहीत; केंद्र सरकारचा भारतीयांना इशारा!

Central Government Notification: केंद्रातील मोदी सरकारने एक सूचना जारी केली असून थेट त्यामध्ये डेडलाईनचाच उल्लेख आहे. नेमकं हे प्रकरण आहे काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Dec 23, 2025, 07:17 AM IST
सरकारकडून सर्वसामान्यांसाठी सूचना जारी

panaadhaarlink

केंद्र सरकारने सर्वसामान्यासाठी एक सूचना जारी केली आहे. याकडे दुर्लक्ष केलं तर 1 जानेवारीपासून तुमच्यावर अनेक निर्बंध येऊ शकतात. नेमकं सरकारने काय म्हटलंय आणि घरच्या घरून हे अत्यंत महत्त्वाचं काम कसं कारायचं जाणून घ्या...

...तर तुम्ही अडचणीत येण्याची शक्यता

panaadhaarlink

सध्याच्या घडीला कोणतंही सरकारी कामं असलं की आवश्यक असणारी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड! या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना लिंक केल्या नसतील तर तुम्ही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तुम्ही अद्याप तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल, तर तुमची चिंता नक्कीच वाढू शकते, हे आम्ही नाही सरकार म्हणत आहे.  

अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो

panaadhaarlink

31 डिसेंबर 2025 पर्यंत पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड एकमेकांना लिंक केली नाहीत तर 1 जानेवारीपासून पॅनकार्ड निष्क्रिय होईल. यामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे ही दोन्ही कागदपत्रे एकमेकांशी लिंक करणे गरजेचे आहे, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.   

अधिकृत अधिसूचना जारी

panaadhaarlink

कर प्रणाली पारदर्शक करणे आणि बनावट पॅन रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आधार आणि पॅन लिंक करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाने एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ज्या लोकांनी त्यांच्या आधार नोंदणी आयडीच्या आधारे पॅन कार्ड बनवले आहे, त्यांना आता आयकर विभागाला त्यांचा आधार क्रमांक देणे आवश्यक आहे.   

जर पॅन निष्क्रिय झाले तर काय होणार?

panaadhaarlink

पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल आणि ते निष्क्रिय झाले तर तुम्हाला त्रासाचा सामना करावा लागू शकतो. पॅन कार्ड सक्रीय नसेल तर तुम्ही अनेक महत्त्वाची कामे करू शकणार नाहीत.  

हे व्यवहार करता येणार नाहीत

panaadhaarlink

पॅन कार्ड सक्रीय नसल्यास आयकर रिटर्न भरताना त्रासाचा सामना करावा लागेल. तसेच अनेक बँकिंग व्यवहार करता येणार नाहीत. गुंतवणूक किंवा मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांवरही गदा येईल. त्यामुळे जर पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केले नसेल तर ते लगेच लिंक करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पॅन पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी दंड भरावा लागेल

panaadhaarlink

पॅन कार्ड निष्क्रिय झाले तर चिंता करण्याच कारण नाही. निष्क्रिय पॅन कार्ड पुन्हा सक्रीय करता येते. मात्र यासाठी आर्थिक दंड भरावा लागतो. पॅन कार्ड पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी त्यासोबत आधार लिंक करावे लागेल. त्यासाठी एक हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. त्यामुळे 31 डिसेंबर पूर्वी आधार आणि पॅनकार्ड लिंक केल्यास अतिरिक्त खर्च टाळता येईल.

घरबसल्या पॅन आणि आधार लिंक करता येते

panaadhaarlink

घरबसल्या तुमचा पॅन आणि आधार लिंक करता येतं. यासाठी कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही. आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलला भेट देऊन हे काम काही मिनिटांत करू शकता. ई-फायलिंग पोर्टलच्या होम पेजवर एक लिंक उपलब्ध आहे.

मोबाइल फोनवर ओटीपी

panaadhaarlink

या लिंकवर क्लिक करुन पॅनकार्ड आणि आधारकार्डची माहिती भरावी लागेल. यानंतर मोबाइल फोनवर एक ओटीपी पाठवला जाईल. ओटीपी सबमिट करताच लिंकिंग विनंती सबमिट केली जाते. त्यानंतर कागदपत्रे लिंक होतात.

