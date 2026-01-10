कामाची बातमी! प्रवासापूर्वीच हे वाचा; 'या' कोकण एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकात 12 जानेवारीपासून बदल
Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कोकणात धावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः कोकणवासीयांची पसंती असलेली दिवा–सावंतवाडी रोड–दिवा एक्सप्रेस आता नव्या वेळेनुसार धावणार आहे. हे बदल 12 जानेवारीपासून लागू होणार असून, प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी सुधारित वेळापत्रक पाहण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. दररोज कोकणात जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या चाकरमान्यांवर या बदलांचा थेट परिणाम होणार आहे.