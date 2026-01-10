English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कामाची बातमी! प्रवासापूर्वीच हे वाचा; 'या' कोकण एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकात 12 जानेवारीपासून बदल

Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कोकणात धावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः कोकणवासीयांची पसंती असलेली दिवा–सावंतवाडी रोड–दिवा एक्सप्रेस आता नव्या वेळेनुसार धावणार आहे. हे बदल 12 जानेवारीपासून लागू होणार असून, प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी सुधारित वेळापत्रक पाहण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. दररोज कोकणात जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या चाकरमान्यांवर या बदलांचा थेट परिणाम होणार आहे.

Jan 10, 2026, 09:59 AM IST
नवीन वर्षात कोकण मार्गावरील एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळेत सुधारणा

2026 च्या सुरुवातीलाच मध्य रेल्वेने कोकण मार्गावरील काही गाड्यांच्या वेळा बदलल्या आहेत. यामुळे प्रवास अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. हे बदल 12 जानेवारीपासून अंमलात येणार आहेत.

दिवा–सावंतवाडी रोड एक्सप्रेसच्या वेळेत बदल

दिवा स्थानकातून सुटणारी ही गाडी आता पूर्वीपेक्षा लवकर सुटणार आहे. आतापर्यंत सकाळी 6.25 ला सुटणारी गाडी आता 6 ते 6.15 दरम्यान निघेल. प्रवाशांना त्यामुळे आधीच स्टेशनवर पोहोचावे लागणार आहे.  

चाकरमान्यांसाठी महत्त्वाची गाडी

ठाणे, दिवा, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल परिसरातील कोकणवासी मोठ्या संख्येने या गाडीने प्रवास करतात. मुळ गावी जाण्यासाठी ही एक्सप्रेस अत्यंत सोयीची मानली जाते. यामुळे या गाडीला कायमच मोठी गर्दी असते.

मधल्या स्थानकांच्या वेळाही बदलणार

पनवेल, रोहा, चिपळून, रत्नागिरी, कुडाळ आणि सिंधुदुर्ग स्थानकांवर गाडी लवकर पोहोचणार आहे. प्रत्येक स्थानकावर सुमारे 10 ते 15 मिनिटांचा फरक असेल. प्रवाशांनी स्थानकावरील वेळा तपासणे आवश्यक आहे

पहाटे प्रवास करणाऱ्यांसाठी सूचना

दिवा जंक्शनवरून प्रवास करणाऱ्यांना आता अधिक लवकर पोहोचावे लागेल. उशिरा पोहोचल्यास गाडी सुटण्याची शक्यता आहे. म्हणून वेळेचे योग्य नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सावंतवाडी रोड–दिवा एक्सप्रेसच्याही वेळेत बदल

सायंकाळी धावणाऱ्या परतीच्या एक्सप्रेसच्या वेळेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. ही गाडीही आता 10 ते 15 मिनिटे आधी धावणार आहे. परतीचा प्रवास अधिक वेळेत होण्याची शक्यता आहे.

प्रवाशांसाठी वेळेची बचत

नव्या वेळापत्रकामुळे काही प्रवाशांचा एकूण प्रवासाचा वेळ कमी होणार आहे. जोडगाड्या पकडण्यासाठीही मदत होऊ शकते. मात्र सुरुवातीला बदलांची सवय लावावी लागणार आहे.

12 जानेवारीनंतर जुन्या वेळांवर विसंबून राहू नये

प्रवास सुरक्षित आणि सुरळीत करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

