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मध्य रेल्वेच्या 34 गणेशोत्सव स्पेशल ट्रेन, कुठून कुठपर्यंत आणि कधी धावणार? आताच सेव्ह करुन ठेवा टाइम टेबल

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 07, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:20 PM IST

गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने 34 अतिरिक्त गणपती विशेष ट्रेन चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

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गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने 34 अतिरिक्त गणपती विशेष ट्रेन चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

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यामध्ये लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मडगाव दरम्यान चार आरक्षित विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. 

 

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तर पनवेल-चिपळूण दरम्यान 30 अनारक्षित मेमू सेवांचा समावेश आहे. 

 

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लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मडगाव विशेष ट्रेन 16 आणि 19 सप्टेंबरला सुटणार आहेत. 

 

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ही गाडी सकाळी 7.50 वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून सुटून त्याच दिवशी रात्री 11.45 वाजता मडगावला पोहोचेल.

 

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पनवेल-चिपळूणदरम्यान 30 अनारक्षित मेमू विशेष धावणार आहेत. 10 ते 14 सप्टेंबर तसेच 18 ते 27 सप्टेंबर दरम्यान या धावतील. 

 

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ही गाडी पनवेलहून दुपारी 3.20 वाजता सुटून रात्री 10.20 वाजता चिपळूणला पोहोचेल. परतीची मेमू चिपळूणहून सकाळी ९ वाजता सुटून दुपारी 2.30 वाजता पनवेलला पोहोचेल. 

 

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विशेष गाडीचे आरक्षण 8 सप्टेंबरपासून सुरू होईल.

TAGS:
central railway
Ganeshotsav 2026

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