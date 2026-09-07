/मध्य रेल्वेच्या 34 गणेशोत्सव स्पेशल ट्रेन, कुठून कुठपर्यंत आणि कधी धावणार? आताच सेव्ह करुन ठेवा टाइम टेबल

गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने 34 अतिरिक्त गणपती विशेष ट्रेन चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने 34 अतिरिक्त गणपती विशेष ट्रेन चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मडगाव दरम्यान चार आरक्षित विशेष गाड्यांचा समावेश आहे.
तर पनवेल-चिपळूण दरम्यान 30 अनारक्षित मेमू सेवांचा समावेश आहे.
लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मडगाव विशेष ट्रेन 16 आणि 19 सप्टेंबरला सुटणार आहेत.
ही गाडी सकाळी 7.50 वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून सुटून त्याच दिवशी रात्री 11.45 वाजता मडगावला पोहोचेल.
पनवेल-चिपळूणदरम्यान 30 अनारक्षित मेमू विशेष धावणार आहेत. 10 ते 14 सप्टेंबर तसेच 18 ते 27 सप्टेंबर दरम्यान या धावतील.
ही गाडी पनवेलहून दुपारी 3.20 वाजता सुटून रात्री 10.20 वाजता चिपळूणला पोहोचेल. परतीची मेमू चिपळूणहून सकाळी ९ वाजता सुटून दुपारी 2.30 वाजता पनवेलला पोहोचेल.
विशेष गाडीचे आरक्षण 8 सप्टेंबरपासून सुरू होईल.