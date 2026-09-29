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मध्य रेल्वेवर 75 दिवसांचा ब्लॉक; 1 ऑक्टोबर ते 15 डिसेंबरपर्यंत घेतला जाणार ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 29, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 07:51 PM IST
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 आणि 15 वर पुनर्विकास कामासाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 आणि 15 वर पुनर्विकास कामासाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

 

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छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 आणि 15 वर पुनर्विकास कामासाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

 

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CSMT पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरणासाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

 

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1 ऑक्टोबर ते 15 डिसेंबर 2026 या कालावधीत 75 दिवसांचा ब्लॉक घेतला जाईल. 

 

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आरएलडीएच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या टप्पा-1 अंतर्गत काम सुरु आहे. 

 

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प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14, 15 आणि स्टेब्लिंग लाइन 15 वर पायाभरणीचे काम सुरु आहे. 

 

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काम पूर्ण होईपर्यंत प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 आणि 15 वरील रेल्वे वाहतूक बंद राहणार आहे. 

 

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निवडक मेल/एक्सप्रेस गाड्यांचे दादर आणि ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेशन होणार आहे. 

 

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दादर येथे शॉर्ट टर्मिनेट होणाऱ्या गाड्या :

11002 बल्लारशाह–CSMT नंदीग्राम एक्सप्रेस

12810 हावडा–CSMT एक्सप्रेस

12112 अमरावती–CSMT एक्सप्रेस

11020 भुवनेश्वर–CSMT कोणार्क एक्सप्रेस

22120 मडगाव–CSMT तेजस एक्सप्रेस

22144 बिदर–CSMT एक्सप्रेस

22108 लातूर–CSMT एक्सप्रेस

 

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ठाणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट :

12134 मंगळुरू–CSMT एक्सप्रेस

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प्रवाशांनी गैरसोय टाळण्यासाठी प्रवासाचे नियोजन करण्याचे मध्य रेल्वेचे आवाहन आहे. 

 

TAGS:
central railway

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