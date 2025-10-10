मध्य रेल्वेने एका वर्षात कमावले तब्बल 83800000; तिकीट विक्री, दंड नाही तर 'या' माध्यमातून कमाई
मध्य रेल्वेने एका वर्षात तब्बल 8.38 कोटींची कमाई केली आहे. या कमाईचे स्त्रोत वाचून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल.
Mansi kshirsagar | Oct 10, 2025, 10:26 AM IST
Central Railway: मध्य रेल्वेने एका वर्षात तब्बल 8.38 कोटींची कमाई केली आहे. या कमाईचे स्त्रोत वाचून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल.
1/8
मध्य रेल्वेने एका वर्षात कमावले तब्बल 83800000; तिकीट विक्री, दंड नाही तर 'या' माध्यमातून कमाई
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
विभागनिहाय महसूल
7/8