मध्य रेल्वेने एका वर्षात कमावले तब्बल 83800000; तिकीट विक्री, दंड नाही तर 'या' माध्यमातून कमाई

मध्य रेल्वेने एका वर्षात तब्बल 8.38 कोटींची कमाई केली आहे. या कमाईचे स्त्रोत वाचून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. 

Mansi kshirsagar | Oct 10, 2025, 10:26 AM IST
Central Railway: मध्य रेल्वेने एका वर्षात तब्बल 8.38 कोटींची कमाई केली आहे. या कमाईचे स्त्रोत वाचून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. 

 

मध्य रेल्वेने एका वर्षात कमावले तब्बल 83800000; तिकीट विक्री, दंड नाही तर 'या' माध्यमातून कमाई

Central Railways Mumbai Division earns Rs 8 crore

Central Railway: भारतीय रेल्वेत महसूल वाढविण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांनी न्यू इनोव्हेटिव्ह नॉन फेअर रेव्हेन्यू आयडीयाज स्कीम आणली आहे. यामार्फत महसूल वाढविण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत.

मध्य रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेगाड्यांवर आतील आणि बाहेरील भागात विविध कंपन्यांच्या जाहिरात करून चालू आर्थिक वर्षात ८.३८ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.  

स्थानक परिसर, स्थानकांव्यतिरिक्त परिसरात जाहिरातबाजी करून आणि रेल्वे स्थानकावरील डिजी लॉकर, विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट, स्लीपिंग पॉड्स या प्रवासीभीमुख सुविधेतून 65.47 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे.

 रेल्वे गाड्या, स्थानके तसेच इतर ठिकाणी जाहिरातींसाठी जागा भाड्याने देणे यांसारख्या भाडेतत्त्वावरील उपक्रमांमधून महसूल मिळविला जात आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात महसुलात 2 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

मध्य रेल्वेने लॉकरची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. सीएसएमटी, दादर, एलटीटी, कल्याण येथे डिजी लॉकरची सुविधा प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहे. तसेच वुलू, डिजी लॉकर्स इत्यादी विविध उपक्रमांद्वारे जाहिरात करून, 1.26 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

विभागनिहाय महसूल

मुंबई - 50.36 कोटी पुणे - 7.62 कोटी भुसावळ - 3.61 कोटी नागपूर - 2.74  सोलापूर - 1.14

अॅप आधारित उपक्रमांवर जाहिराती

स्थानकांवरील जाहिराती - 3.48 कोटी ईव्ही चार्जिंग पॉइंट, स्लीपिंग पॉड्स - 2.80 कोटी एक्स्प्रेस गाड्यांवरील जाहिरात - 8.38 कोटी

वोलू, डिजी लॉकर्स इत्यादी विविध उपक्रमांद्वारे जाहिरातीतून 1.26 कोटी रुपये मध्य रेल्वेने कमावले आहेत.  

