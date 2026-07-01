व्हॉट्सअॅपच्या ‘Username’ फीचरमुळे मोबाईल क्रमांक न देता केवळ युजरनेमद्वारे संपर्क साधणे शक्य होणार होते.
मेटाच्या मालकीच्या व्हॉट्सॲपने आणलेल्या एका फिचरमुळे नवीन चिंता निर्माण झाल्या आहेत. कंपनीने अलीकडेच एक फिचर आणले आहे ज्याद्वारे युजर्स फोन नंबरशिवाय इतरांशी संपर्क साधू शकतात. यासाठी कंपनीने युजर्सना 'युजरनेम' (वापरकर्ता नाव) निवडण्यास सांगितले होते.
‘Username’ फीचरमुळे मोबाईल क्रमांक न देता केवळ युजरनेमद्वारे संपर्क साधणे शक्य होणार होते.
3 अब्जांहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या व्हॉट्सअॅपवरील गोपनीयतेतील (Privacy) मोठी उणीव दूर करण्यासाठी हे फीचर प्रस्तावित करण्यात आले होते
मात्र भारतात व्हॉट्सअॅपचे युझरनेम फीचर सुरू करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात सरकारने मेटा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. या विषयावरील चर्चा पूर्ण होईपर्यंत हे फीचर सुरू करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसंच तीन दिवसांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आलं आहे.
या फीचरचा ऑनलाइन फसवणुकीसाठी संभाव्य गैरवापर होऊ शकतो असे केंद्राचं म्हणणं आहे. सरकार याच्या गोपनीयता, सुरक्षा आणि वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेवरील परिणामांची तपासणी करत आहे.
सायबर गुन्हेगारांकडून होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी युजरनेम-आधारित प्रणालीमध्ये पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे का? आणि त्यामुळे बनावट खाती ओळखण्यात आव्हानं निर्माण होऊ शकतात का? याचं मूल्यांकन केलं जाणार आहे.
या फीचरचा गैरवापर Telegram प्रमाणे होऊ शकतो, अशी केंद्र सरकारला चिंता आहे. या संभाव्य गैरवापराबाबत सरकारने मेटाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.