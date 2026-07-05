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घरी पडून असलेल्या सोन्यावर मिळेल व्याज, मोदी सरकारची गोल्ड मॉनेटायझेशन योजना नेमकी काय?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 05, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:09 PM IST

सोन्याचा आर्थिक वापर वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

Gold Monetisation Scheme1/8

घरी पडून असलेल्या सोन्यावर मिळेल व्याज, मोदी सरकारची गोल्ड मॉनेटायझेशन योजना नेमकी काय?

केंद्र सरकार गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम (Gold Monetisation Scheme - GMS) नव्याने अधिक प्रभावी करण्याच्या तयारीत आहे. या सुधारणांमुळे देशभरातील घरांमध्ये पडून असलेल्या 1,000 टनांहून अधिक निष्क्रिय सोन्याला औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे सोन्याचा आर्थिक वापर वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

Gold Investment2/8

भारतातील हजारो टन सोनं अजूनही निष्क्रिय

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे 25,000 ते 30,000 टन सोनं आहे. यातील बहुतांश सोनं लॉकर किंवा घरात साठवून ठेवले जाते. त्यामुळे या संपत्तीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रत्यक्ष फायदा होत नाही. सरकार या निष्क्रिय संपत्तीला आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी सुधारित योजना आणण्याचा विचार करत आहे.

Modi Government3/8

ज्वेलर्सनाही मिळू शकते महत्त्वाची भूमिका

नवीन प्रस्तावानुसार केवळ बँकांऐवजी देशभरातील अधिकृत ज्वेलर्सनाही 'कलेक्शन पार्टनर' म्हणून सहभागी करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना जवळच्या ज्वेलर्समार्फत सोनं जमा करणे अधिक सोयीचे होईल. यामुळे योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Personal Finance4/8

आधीच्या योजनेचं काय झालं?

2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेत अनेक करसवलती आणि व्याजाचा लाभ असूनही प्रतिसाद अत्यंत मर्यादित राहिला. मार्च 2025 पर्यंत केवळ सुमारे 38 टन सोन्याचेच मॉनेटायझेशन झाले. त्यामुळे सरकार आता योजनेतील अडथळे दूर करून ती अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या तयारीत आहे.

Banking News5/8

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो मोठा फायदा

भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची आयात करतो. त्यामुळे परकीय चलनावर ताण येतो आणि चालू खात्याच्या तुटीवर (Current Account Deficit) परिणाम होतो. घरातील निष्क्रिय सोन्याचा वापर वाढल्यास आयात कमी होण्यास मदत होईल, परकीय चलनाची बचत होईल आणि देशातील सोन्याचा पुरवठाही मजबूत होईल.

Gold into Banking System6/8

नागरिकांना आर्थिक लाभ

गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेअंतर्गत नागरिकांना त्यांचे सोनं बँकेत जमा करून त्यावर व्याज मिळू शकते. ठरावीक कालावधीनंतर सोनं किंवा त्याच्या समतुल्य रक्कम परत घेण्याचा पर्यायही उपलब्ध असतो. नवीन योजनेत प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

अडथळे दूर करण्यावर भर7/8

अडथळे दूर करण्यावर भर

अनेक कुटुंबांसाठी सोनं हे केवळ गुंतवणूक नसून वारसा, धार्मिक श्रद्धा आणि भावनिक मूल्याशी जोडलेले असते. तसेच कागदपत्रे, कर तपासणीची भीती आणि क्लिष्ट प्रक्रिया यामुळेही नागरिकांनी योजनेपासून दूर राहणे पसंत केले. सुधारित योजनेत हे अडथळे कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात.

Gold Monetisation Scheme 20268/8

तरी मोठा आर्थिक बदल शक्य

उद्योग संघटनांच्या मते, भारतीय घरांतील केवळ 5% सोनंही औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आलं तर अब्जावधी डॉलर्सची तरलता (Liquidity) निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे देशातील सोन्याचा पुनर्वापर वाढेल, आयातीवरील खर्च कमी होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. सरकार लवकरच सुधारित योजनेची अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

TAGS:
Gold Monetisation Scheme
gold investment
modi government
Personal Finance
Banking news

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