Astrology : चैत्र अमावस्येपासून या 4 राशींच्या लोकांचा वाईट काळ; शनि गोचरमुळे जातकाच्या करिअर आणि आर्थिक स्थिती नकारात्मक परिणाम

Shani Nakshatra Gochar : 17 एप्रिलला शनी गोचरमुळे चार राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात वादळ येणार आहे. चैत्र अमावस्येला शनी नक्षत्र बदल करणार आहे. त्यामुळे शनीची ही चाल काही लोकांसाठी नकारात्मक असणार आहे.

Neha Choudhary | Apr 16, 2026, 03:08 PM IST
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनी हा न्याय देवता आणि कर्माचे फळ देणारा ग्रह मानला जातो. त्यामुळे शनीदेवाची जाचकाला भीती वाटते. तुमच्या कर्मानुसार शनीदेव शिक्षा आणि फळ देत असतो.

चैत्र अमावस्या 17 एप्रिलला शनी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्राच्या चौथ्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे. या स्थितीत तो बदल एक महिना म्हणजे 17 मे पर्यंत असणार आहे.   

हिंदू धर्मात पौर्णिमा आणि अमावस्या तिथीला अतिशय महत्त्व आहे. अमावस्येला पवित्र नदीत स्नान आणि दानाला खूप महत्त्व आहे. 

मेष रास

  या राशीच्या लोकांवर आधीपासून शनीची साडेसाती सुरु आहे. त्यामुळे शनी नक्षत्र गोचर या राशींच्या लोकांसाठी नकारात्मक ठरणार आहे. या लोकांना पुढील एक महिना सावध राहावे लागणार आहे. शनी गोचरमुळे तुमच्या करिअरवर त्याचा अशुभ परिणाम दिसून येईल. कोणताही निर्णय घेताना घाई करु नका. तर आर्थिक व्यवहारात काळजी घ्या. 

कर्क रास

या राशीच्या लोकांसाठीही शनी गोचर नकारात्मक असणार आहे. या लोकांच्या करिअरमध्ये चढ उतार पाहिला मिळणार आहे. कुटुंबातील लोकांसोबतचे नातेसंबंध बिघडण्याचे संकेत आहेत. एवढंच नाही तर मानसिक ताणही तुमच्यावर येणार आहे. 

तूळ रास

शनी नक्षत्र गोचरमुळे या राशीच्या लोकांना नकारात्मक गोष्टींचा सामना करावा लागणार आहे. या लोकांच्या आत्मविश्वास कमी होणार आहे. तर त्यांनी कितीही मेहनत केली तरी त्याचे फळ मिळण्यास उशीर लागणार आहे. तर कामाच्या ठिकाणी अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. 

मकर रास

या लोकासाठी शनी नक्षत्र गोचर संकटाचा काळ घेऊन येणार आहे. एक महिना या लोकांनी सावध राहावे. त्यांच्या आयुष्यात मोठं संकट येण्याची शक्यता आहे. या लोकांचा खर्च अचानक वाढू शकतो आणि आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

