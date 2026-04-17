  Astrology : आजपासून पुढील एक महिना ही लोक होणार मालामाल! चैत्र अमावस्या सूर्य-चंद्र युती अन् शनी गोचर देणार पैसा, नोकरी, प्रेम...

Astrology : आजपासून पुढील एक महिना ही लोक होणार मालामाल! चैत्र अमावस्या सूर्य-चंद्र युती अन् शनी गोचर देणार पैसा, नोकरी, प्रेम...

Chaitra Amavasya 2026 : 17 एप्रिलला आज चैत्र अमावस्येला वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य - चंद्र  आणि मंगळ युती होणार आहे. तर शनीचे नक्षत्र गोचर होणार आहे. या ग्रहांच्या स्थितीमुळे पुढील एक महिना काही राशींच्या लोकांसाठी लाभदायक असणार आहे. 

Neha Choudhary | Apr 17, 2026, 08:19 AM IST
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आज, चैत्र अमावस्येला दुपारी 12:02 वाजता, चंद्राचे मेष राशीतील गोचर करणार आहे, ज्यामुळे सूर्य-चंद्र युती घडणार आहे. तसंच, दुपारी 4:05 वाजता, शनी उत्तरभाद्रपदा नक्षत्राच्या चौथ्या स्थानात प्रवेश करणार आहे. 

चैत्र अमावस्यातील होणार ग्रहांचा शुभ संयोग प्रभाव केवळ पाच राशींसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. या लोकांना त्यांच्या पूर्वीच्या कामाचे शुभ फळ मिळणार असून त्यांच्या संपत्तीत वाढ होणार आहे. त्यांच्या पदोन्नतीच्या यादीत त्यांची नावे असणार आहेत.    

वृषभ रास

  चैत्र अमावस्या लोकांसाठी आर्थिक प्रगती घेऊन आला आहे. तुमचे बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांची तुम्हाला साथ मिळणार आहे. तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठीही चैत्र अमावस्या शुभ असणार आहे. नातेसंबंधात समजूतदारी कामात येणार आहे. (हीसुद्धा वाचा - Astrology : चैत्र अमावस्येपासून या 4 राशींच्या लोकांचा वाईट काळ; शनि गोचरमुळे जातकाच्या करिअर आणि आर्थिक स्थिती नकारात्मक परिणाम)

कर्क रास

  या राशीच्या लोकांसाठी चैत्र अमावस्या शुभ संकेत घेऊ आला आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीची एन्ट्री घेणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. कामात तुम्ही उत्तम समतोल राखणार आहात. कठीण कामातही यश मिळणार आहे. परदेशात काम करणाऱ्यांनाही उत्तम संधी मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांचा अनपेक्षित पाठिंबा मिळल्याचा पाहून तुम्ही आनंदी असणार आहात. 

कन्या रास

  चैत्र अमावस्येपासून पुढील एक महिन्यासाठी तुमची आर्थिक प्रगतीचा राहणार आहे. कुटुंबातील सदस्या तुमच्यासोबत उभे राहणार आहात. चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. नशिबाची साथ आणि आर्थिक प्रगती असे दुहेरी संयोग तुमच्यासाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. भविष्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. वैवाहिक जीवनात तुमच्या जोडीदाराकडून साथ मिळणार आहे. 

धनु रास

आजपासून एक महिन्यांसाठी तुमचे अच्छे दिन असणार आहे. गोंधळ आणि समस्या दूर होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचा आदर वाढणार आहे. वरिष्ठांचा पाठिंबा तुम्हाला सुखद धक्का देणार आहे. त्यामुळे कामात सकारात्मक राहणार असून उत्तम काम करणार आहात. तुम्हाला या काळात तुमची आवडी गोष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे. 

कुंभ रास

चैत्र अमावस्या तुमच्यासाठी शुभ ठरणार असून पुढील एक महिना तुमच्यासाठी धनलाभाचा असणार आहे. अडकलेले किंवा कोणाला दिलेले पैसे परत मिळणार आहेत. आतापर्यंत केलेल्या कामाचे चांगले परिणाम तुम्हाला मिळणार आहे. तुमची एखादी इच्छा पूण या काळात पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत. तर नातेसंबंधात जोडीदार तुम्हाला साथ देणार असून त्याचे प्रेम तुमचे नाते मजबूत करणार आहे. कामाच्या ठिकाणीही सकारात्मक बदल तुमच्या आयुष्यात स्थिरता आणि आत्मविश्वास आणणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

