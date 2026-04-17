Astrology : आजपासून पुढील एक महिना ही लोक होणार मालामाल! चैत्र अमावस्या सूर्य-चंद्र युती अन् शनी गोचर देणार पैसा, नोकरी, प्रेम...
Chaitra Amavasya 2026 : 17 एप्रिलला आज चैत्र अमावस्येला वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य - चंद्र आणि मंगळ युती होणार आहे. तर शनीचे नक्षत्र गोचर होणार आहे. या ग्रहांच्या स्थितीमुळे पुढील एक महिना काही राशींच्या लोकांसाठी लाभदायक असणार आहे.
Neha Choudhary | Apr 17, 2026, 08:19 AM IST
1/8
2/8
3/8
वृषभ रास
चैत्र अमावस्या लोकांसाठी आर्थिक प्रगती घेऊन आला आहे. तुमचे बँक बॅलेन्स वाढणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांची तुम्हाला साथ मिळणार आहे. तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठीही चैत्र अमावस्या शुभ असणार आहे. नातेसंबंधात समजूतदारी कामात येणार आहे. (हीसुद्धा वाचा - Astrology : चैत्र अमावस्येपासून या 4 राशींच्या लोकांचा वाईट काळ; शनि गोचरमुळे जातकाच्या करिअर आणि आर्थिक स्थिती नकारात्मक परिणाम)
4/8
कर्क रास
या राशीच्या लोकांसाठी चैत्र अमावस्या शुभ संकेत घेऊ आला आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीची एन्ट्री घेणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. कामात तुम्ही उत्तम समतोल राखणार आहात. कठीण कामातही यश मिळणार आहे. परदेशात काम करणाऱ्यांनाही उत्तम संधी मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांचा अनपेक्षित पाठिंबा मिळल्याचा पाहून तुम्ही आनंदी असणार आहात.
5/8
कन्या रास
चैत्र अमावस्येपासून पुढील एक महिन्यासाठी तुमची आर्थिक प्रगतीचा राहणार आहे. कुटुंबातील सदस्या तुमच्यासोबत उभे राहणार आहात. चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. नशिबाची साथ आणि आर्थिक प्रगती असे दुहेरी संयोग तुमच्यासाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. भविष्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहात. वैवाहिक जीवनात तुमच्या जोडीदाराकडून साथ मिळणार आहे.
6/8
धनु रास
7/8