  • Chaitra Navratri Wishes in Marathi : भक्तीचा महिमा, शक्तीची आराधना! चैत्र नवरात्रौत्सवाच्या प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तिमय शुभेच्छा

Chaitra Navratri Wishes Messages in Marathi : चैत्र नवरात्रीच्या उत्सवाला 19 मार्चपासून सुरुवात होणार असून 27 मार्चपर्यंत हा सण असणार आहे. नवरात्रीच्या निमित्ताने प्रियजनांना खास मराठीतून भक्तिमय शुभेच्छा पाठवा.

Neha Choudhary | Mar 18, 2026, 03:19 PM IST
जे खऱ्या मनाने आईला हाक मारतात त्यांच्या सर्व समस्या देवी आई सोडवते या नवरात्रीत, आई तुम्हाला सर्व दुःखांपासून मुक्त करो आणि तुमचे जीवन आनंदाने भरो. चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा

आई दुर्गा तुमच्या आयुष्यात आनंद, शक्ती आणि आध्यात्मिक प्रकाश देवो. चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा

तुम्हाला भक्ती, शांती आणि सकारात्मकतेच्या नऊ दिव्य रात्रींच्या शुभेच्छा. चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा

हा पवित्र ऋतू नवीन सुरुवात आणि सौभाग्य घेऊन येवो. चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा  

आईच्या दाराशी डोके टेकवणाऱ्याची प्रत्येक इच्छा आई पूर्ण करते.  चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा

या नवरात्रीत तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होवोत. आई जगदंबेचा आशीर्वाद तुमच्यासोबत असो. चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा

तुमचे घर भक्ती आणि प्रेमाच्या तेजाने भरून जावो. चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा

तुम्ही घेत असलेल्या प्रत्येक पावलावर दुर्गा देवी तुम्हाला यश मिळवून देवो. चैत्र नवरात्रीच्या शुभेच्छा

