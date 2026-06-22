'पराभवाची जबाबदार मीच...' अट्टापट्टुची भावनिक कबुली! श्रीलंका विश्वचषकातून बाहेर

श्रीलंकेच्या संघाला काल वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात श्रीलंकेची फारच निराशाजनक कामगिरी राहिली, या सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर श्रीलंकेची कर्णधार चमारी अथापथ्थूने तिच्या वेदना व्यक्त केल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मागील काही वर्षापासून चमारी अथापथ्थूने श्रीलंकेच्या महिला संघाचे नेतृत्व केले आहे, तिने यंदा तिचा 10 वा विश्वचषक देखील खेळला पण ती अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या सामन्यानंतर चमारी अथापथ्थूने निराशा व्यक्त केली आहे. सामना झाल्यानंतर अथापथ्थूने सांगितले की तिने तिच्या करिअरमध्ये वैयक्तिक यश मिळवले पण ती एक कर्णधार म्हणून अपयशी ठरली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अथापथ्थूने 2014 मध्ये श्रीलंकेच्या संघाची माजी कर्णधार शशिकला सिरिवर्धने यांच्यानंतर अधिकृतपणे महिला क्रिकेट संघाची सूत्रे हाती घेतली. तिने श्रीलंकेच्या संघाचे एका दशकाहून अधिक काळ संघाचे नेतृत्व केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
चमारी अथापथ्थूने 2026 च्या विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर तिने निराशा व्यक्त केली आणि तिने सांगितले की कर्णधार म्हणून स्वतःला अपयशी घोषित केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वेस्ट इंडिज महिला क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पराभवानंतर सामन्यानंतरच्या सादरीकरणात बोलताना अटापट्टू म्हणाल्या, "खरं सांगायचं तर, ही एक अशी वेदना आहे जी मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मी जवळपास १८ वर्षे या संघासाठी खेळले, पण संघाला विश्वचषक उपांत्य फेरीपर्यंत नेण्याची संधी कधीच मिळाली नाही. मी वैयक्तिकरित्या अनेक गोष्टी साध्य केल्या आहेत, पण मला वाटते की एक कर्णधार म्हणून मी अपयशी ठरले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया