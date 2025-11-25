English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Champa Shashti 2025 : येळकोट येळकोट जय मल्हार...चंपाषष्ठीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Champa Shashti 2025 in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील षष्ठी तिथी चंपाषष्ठी म्हणून ओळखली जाते. यंदा चंपाषष्ठी बुधवारी 26 नोव्हेंबर 2025 ला साजरी करण्यात येणार आहे. हे व्रत महादेव, पार्वती यांचं ज्येष्ठ पूत्र कार्तिकेय आणि खंडोबाला समर्पित आहे. जेजुरी येथील खंडोबा मंदिरात चंपाषष्टीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात येतो. खंडोबाचा जयघोष करताना भंडारा उधळला जातो. यानिमित्ताने तुम्ही देखील तुमच्या नातेवाईकांना, प्रियजनांना येथे दिलेल्या इमेजेस, फोटोज, मेसेजेस आणि कोट्स पाठवून शुभेच्छा देऊ शकता.

Neha Choudhary | Nov 25, 2025, 10:06 PM IST
चंपाषष्टी सण आला,लगबग लगबग माझ्या रायाची,गड जेजुरी जायाची ,चंपाषष्ठीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

सदानंदाचा येळकोट, येळकोट हर हर महादेव, सदानंदाचा येळकोट...  जय मल्हार..  चंपाषष्टीच्या शुभेच्छा  

चंपा षष्ठीच्या मंगलदिनी आपल्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि शांती नांदो.   देवाधिदेव खंडोबा तुम्हाला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य देवो.  चंपा षष्ठीच्या पवित्र पर्वाच्या शुभेच्छा!

श्रीमल्हारी मार्तंड महाराजांचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी सदैव राहो.  चंपा षष्ठीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

सदानंदाचा येळकोट!  सोनेरी क्षणांनी भरलेली चंपा षष्ठीची ही पर्वणी तुमच्यासाठी ऐश्वर्य घेऊन येवो.   या शुभदिनी, खंडोबाची भक्ती आणि त्याचे तेज आपल्या जीवनाला नवा मार्ग दाखवो.  चंपा षष्ठीच्या खूप शुभेच्छा!

भंडारा आणि खोबऱ्याचा प्रसाद आपल्या घरात बरकत घेऊन येवो.  तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला चंपा षष्ठीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जेजुरीच्या खंडेरायाचा जयजयकार असो! चंपा षष्ठीच्या निमित्ताने तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण व्हाव्यात, हीच प्रार्थना.

कारभारी आनंद झालाय मनाला,मला जायाच जेजुरी गडाला,चंपाषष्ठीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!चंपाषष्टीच्या हार्दिक शुभेच्छा…

भेट शोभे डोईवर, कास पिवळा पितांबर,घोड्यावर ऐटदार मूर्ती शोभली,खंडोबाची मूर्ती माझ्या मनात भरली.चंपाषष्टीच्या हार्दिक शुभेच्छा…

सदानंदाचा येळकोट,बोला हर हर महादेव,चिंतामणी मोरया,आनंदाचा भैरोबाच्या नावानं चांगभलं,बोला सदानंदाचा येळकोट…जय मल्हार..चंपाषष्टीच्या हार्दिक शुभेच्छा…

