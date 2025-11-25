Champa Shashti 2025 : येळकोट येळकोट जय मल्हार...चंपाषष्ठीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा
Champa Shashti 2025 in Marathi : मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील षष्ठी तिथी चंपाषष्ठी म्हणून ओळखली जाते. यंदा चंपाषष्ठी बुधवारी 26 नोव्हेंबर 2025 ला साजरी करण्यात येणार आहे. हे व्रत महादेव, पार्वती यांचं ज्येष्ठ पूत्र कार्तिकेय आणि खंडोबाला समर्पित आहे. जेजुरी येथील खंडोबा मंदिरात चंपाषष्टीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात येतो. खंडोबाचा जयघोष करताना भंडारा उधळला जातो. यानिमित्ताने तुम्ही देखील तुमच्या नातेवाईकांना, प्रियजनांना येथे दिलेल्या इमेजेस, फोटोज, मेसेजेस आणि कोट्स पाठवून शुभेच्छा देऊ शकता.