  Chanakya Niti:संकट अचानक येत नाहीत, आधीच देतात हे स्पष्ट संकेत; आत्ताच जाणून घ्या नाही तर...

Chanakya Niti:संकट अचानक येत नाहीत, आधीच देतात 'हे' स्पष्ट संकेत; आत्ताच जाणून घ्या नाही तर...

आचार्य चाणक्य यांच्या नितीशास्त्रात जीवनातील चढउतार ओळखण्यासाठी महत्त्वाचे संकेत सांगितले आहेत. त्यांच्या मते, वाईट काळ अचानक येत नाही, तर तो येण्यापूर्वीच निसर्ग, माणसे आणि परिस्थिती काही इशारे देऊ लागतात. हे संकेत वेळेत ओळखले, तर संकटांचे परिणाम कमी करता येतात. जाणून घेऊया चाणक्य नितीनुसार येणाऱ्या कठीण काळाची पूर्वसूचना देणारे महत्त्वाचे संकेत कोणते?

Dec 26, 2025, 02:21 PM IST
1/8

नकारात्मक लोकांची वाढ

अचानक तुमच्या आयुष्यात निंदा, मत्सर आणि नकारात्मकता पसरवणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असेल, तर हा इशारा आहे की तुमच्या प्रगतीला अडथळे येणार आहेत. वेळीच अशा लोकांपासून दूर राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

2/8

मेहनतीला अपेक्षित फळ न मिळणे

प्रचंड कष्ट करूनही यश दूरच राहात असेल आणि अपयश वारंवार येत असेल, तर वेळ तुमच्या बाजूने नसल्याचा हा संकेत आहे. या काळात मोठे निर्णय घेण्याऐवजी संयम ठेवा.

3/8

चुकीच्या लोकांचा सतत संपर्क

तुम्हाला दिशाभूल करणारे, मोहात पाडणारे किंवा फसवणूक करणारे लोक अचानक आयुष्यात येऊ लागले, तर हा गंभीर इशारा समजावा. अशा व्यक्तींमुळे भविष्यात मोठे नुकसान होऊ शकते.

4/8

कुटुंबात वाढता तणाव

घरात क्षुल्लक कारणांवरून वाद, भांडणे आणि गैरसमज वाढू लागले, तर येणाऱ्या संकटाचे हे ठळक लक्षण आहे. शांततेचा अभाव समृद्धीला दूर नेतो.

5/8

मानसिक अस्वस्थता वाढणे

कारण नसताना मन अस्वस्थ राहणे, नकारात्मक विचार वाढणे, हे येणाऱ्या कठीण काळाचे संकेत मानले जातात. अशावेळी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

6/8

चुकीचे निर्णय घेण्याची घाई

लहान गोष्टींमध्येही घाईगडबडीत निर्णय घेतले जात असतील, तर संकट जवळ आल्याचे ते चिन्ह आहे. संयम आणि विवेक हरवणे नुकसानकारक ठरते.

7/8

नशीबाने साथ सोडल्याचे भासते

सगळं करूनही परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची भावना येणे, हे नकारात्मक काळाचे स्पष्ट संकेत आहेत. यावेळी स्वतःला सावरून पुढे जाणे आवश्यक आहे.

8/8

घरातील आनंद आणि प्रेम कमी होणे

घरातील हसू, आपुलकी आणि सकारात्मक ऊर्जा कमी होत चालली असेल, तर ते वाईट काळाचे मोठे लक्षण आहे. चाणक्यांच्या मते, शांत घरातच यशाचा वास असतो. (Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

