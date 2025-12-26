Chanakya Niti:संकट अचानक येत नाहीत, आधीच देतात 'हे' स्पष्ट संकेत; आत्ताच जाणून घ्या नाही तर...
आचार्य चाणक्य यांच्या नितीशास्त्रात जीवनातील चढउतार ओळखण्यासाठी महत्त्वाचे संकेत सांगितले आहेत. त्यांच्या मते, वाईट काळ अचानक येत नाही, तर तो येण्यापूर्वीच निसर्ग, माणसे आणि परिस्थिती काही इशारे देऊ लागतात. हे संकेत वेळेत ओळखले, तर संकटांचे परिणाम कमी करता येतात. जाणून घेऊया चाणक्य नितीनुसार येणाऱ्या कठीण काळाची पूर्वसूचना देणारे महत्त्वाचे संकेत कोणते?
नकारात्मक लोकांची वाढ
मेहनतीला अपेक्षित फळ न मिळणे
चुकीच्या लोकांचा सतत संपर्क
कुटुंबात वाढता तणाव
मानसिक अस्वस्थता वाढणे
चुकीचे निर्णय घेण्याची घाई
