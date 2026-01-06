तुम्हीपण ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक करता? चाणक्य यांनी सांगितले जीभ कधी नियंत्रित ठेवायचे असे 8 प्रसंग!
Chanakya Niti On office Politics:चाणाक्य नितीमध्ये मुख्यतः ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक टाळण्यावर भर देण्यात आले आहे.
Pravin Dabholkar | Jan 06, 2026, 03:58 PM IST
1/10
तुम्हीपण ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक करता? चाणक्य यांनी सांगितले जीभ कधी नियंत्रित ठेवायचे असे 8 प्रसंग!
2/10
चाणक्य नीतीमध्ये उत्तर
3/10
जास्त बोलू नका, विचारपूर्वक बोला
4/10
संस्थेच्या हितासाठी साथ द्या
5/10
केव्हा बोलणे आवश्यक?
6/10
अनावश्यक वेळी काय कराल?
7/10
ओळख कशी निर्माण कराल?
8/10
वरिष्ठांसमोर बोलताना
9/10