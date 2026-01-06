English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तुम्हीपण ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक करता? चाणक्य यांनी सांगितले जीभ कधी नियंत्रित ठेवायचे असे 8 प्रसंग!

तुम्हीपण ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक करता? चाणक्य यांनी सांगितले जीभ कधी नियंत्रित ठेवायचे असे 8 प्रसंग!

Chanakya Niti On office Politics:चाणाक्य नितीमध्ये मुख्यतः ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक टाळण्यावर भर देण्यात आले आहे.

Pravin Dabholkar | Jan 06, 2026, 03:58 PM IST
twitter
1/10

तुम्हीपण ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक करता? चाणक्य यांनी सांगितले जीभ कधी नियंत्रित ठेवायचे असे 8 प्रसंग!

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

कर्मचाऱ्यांच्या दिवसातील 8 ते 9 तास ऑफिसमध्ये जातात. दिवसातील जास्त वेळ कर्मचारी कार्यालयाला देतात. ऑफिसमध्ये कसं वावरायला हवं? काय करायला नको? याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका असते.

twitter
2/10

चाणक्य नीतीमध्ये उत्तर

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

चाणक्य नीतीमध्ये याचं उत्तर दिलंय. चाणक्य नीतीत कार्यस्थळावर यश मिळवण्यासाठी बोलण्याचे आणि गप्प बसण्याचे महत्त्व सांगण्यात आले आहे. यात मुख्यतः ऑफिसमध्ये जास्त बोलण्याची चूक टाळण्यावर भर देण्यात आले आहे.

twitter
3/10

जास्त बोलू नका, विचारपूर्वक बोला

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

जो व्यक्ती नेहमी बोलत राहतो, त्याच्या बोलण्याला लोक गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या बोलण्याचे महत्त्व कमी होते. पण जो व्यक्ती विचार करून, योग्य वेळी बोलतो, त्याला लोक ऐकतात आणि आदर देतात. ऑफिसमध्ये हे लक्षात ठेवा की अनावश्यक बोलणे तुमची इमेज खराब करू शकते.

twitter
4/10

संस्थेच्या हितासाठी साथ द्या

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

जर कोणी व्यक्ती संस्थेच्या हितासाठी, वेळेवर किंवा सत्य-न्यायासाठी साथ देत नाही, तर तो कमकुवत दुवा ठरतो. ऑफिसमध्ये टीमवर्क महत्त्वाचे असते. अशा व्यक्तींमुळे संपूर्ण टीमला नुकसान होऊ शकते. चाणक्य म्हणतात, असे लोक टाळा किंवा त्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न करा.

twitter
5/10

केव्हा बोलणे आवश्यक?

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

जर एखादा निर्णय घेतला तर नुकसान होईल, नियम मोडले जातील किंवा तुमची जबाबदारी असलेला विषय असेल, तर स्पष्ट आणि संयमाने तुमची बाजू मांडा. योग्य वेळी दिलेला सल्ला मोठी समस्या टाळू शकतो. ऑफिसमध्ये मीटिंगमध्ये किंवा बॉसशी बोलताना हे उपयोगी ठरते.

twitter
6/10

अनावश्यक वेळी काय कराल?

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

जेव्हा विषय तुमच्या जबाबदारीच्या बाहेर असेल, भावनांच्या भरात बोलायचे असेल किंवा समोरचा व्यक्ती ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसेल, तेव्हा गप्प बसणे हेच सर्वोत्तम आहे. जास्त प्रतिक्रिया देऊन रिश्ते आणि स्वतःची इमेज खराब करू नका. मौन हा मोठा हत्यार ठरतो.

twitter
7/10

ओळख कशी निर्माण कराल?

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

व्यक्तीची खरी ओळख त्याच्या बोलण्यापेक्षा त्याच्या कामाने आणि वागण्याने होते. ऑफिसमध्ये सातत्याने चांगले रिझल्ट देणारा व्यक्ती कमी बोलूनही प्रभाव टाकतो. फक्त बोलण्यावर भर देणाऱ्या व्यक्तीचा विश्वास लोक गमावतात. म्हणून कामावर लक्ष केंद्रित करा.

twitter
8/10

वरिष्ठांसमोर बोलताना

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

बॉस किंवा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींसमोर बोलताना शब्द आणि टोनकडे विशेष लक्ष द्या. कठोर शब्द सत्यालाही चुकीचे बनवू शकतात. संयमित आणि नम्र भाषा वापरा, कारण ती कठीण गोष्टीही स्वीकारार्ह बनवते. यामुळे तुमचा आदर वाढतो.

twitter
9/10

संतुलन

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

पूर्ण गप्प बसणे किंवा जास्त बोलणे दोन्ही यशाचा मार्ग नाहीत. योग्य वेळी बोलणे आणि चुकीच्या वेळी गप्प बसणे हेच कार्यस्थळावर दीर्घकाळ यश आणि आदर मिळवून देते. हा संतुलन साधला तर करिअरमध्ये स्थिरता येते.

twitter
10/10

योग्य वेळेची वाट पाहा

Chanakya Niti On office Politics mistake of talking too much control your tongue

एकूणच चाणक्य सांगतात की ऑफिसमध्ये यश फक्त मेहनतीने नाही, तर योग्य वेळी बोलण्याने आणि गप्प बसण्याच्या समजुतीने मिळते. हे नियम पाळल्यास तुमची प्रगती निश्चित होईल आणि लोक तुम्हाला गांभीर्याने घेतील.

twitter
पुढील
अल्बम

BMC Election News : मायानगरी मुंबईत, मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

पुढील अल्बम

फक्त शशांक केतकरच नाही तर &#039;या&#039; मराठी कलाकारांना देखील घातलाय पैशाचा गंडा, रक्कम ऐकून व्हाल थक्क

फक्त शशांक केतकरच नाही तर 'या' मराठी कलाकारांना देखील घातलाय पैशाचा गंडा, रक्कम ऐकून व्हाल थक्क

फक्त शशांक केतकरच नाही तर 'या' मराठी कलाकारांना देखील घातलाय पैशाचा गंडा, रक्कम ऐकून व्हाल थक्क 8
BMC Election News : मायानगरी मुंबईत, मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

BMC Election News : मायानगरी मुंबईत, मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

BMC Election News : मायानगरी मुंबईत, मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ? 10
&#039;विवस्त्र महिलांना दाखवून सिनेमा यशस्वी होऊ शकत नाही!&#039; स्मिता पाटील यांचा ठाम प्रतिवाद

'विवस्त्र महिलांना दाखवून सिनेमा यशस्वी होऊ शकत नाही!' स्मिता पाटील यांचा ठाम प्रतिवाद

'विवस्त्र महिलांना दाखवून सिनेमा यशस्वी होऊ शकत नाही!' स्मिता पाटील यांचा ठाम प्रतिवाद 9
लक्ष द्या! इराणमध्ये काहीतरी मोठं घडण्याचे संकेत; भारताकडून ट्रॅव्हल अॅडव्हायजरी जारी

लक्ष द्या! इराणमध्ये काहीतरी मोठं घडण्याचे संकेत; भारताकडून ट्रॅव्हल अॅडव्हायजरी जारी

लक्ष द्या! इराणमध्ये काहीतरी मोठं घडण्याचे संकेत; भारताकडून ट्रॅव्हल अॅडव्हायजरी जारी 8