English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'हा' मंत्र जाप केल्यास मिळतील लाभ, 22 नोव्हेंबरचे चंद्रदर्शन ठरेल फलदायी

22 november chandra darshann  : अमावस्येनंतरच्या प्रतिपदेला चंद्रदर्शन, व्रत, पांढरे कपडे, दूध आणि अक्षताचे मिश्रण चंद्राल अर्पण करणे तेसच मंत्रजाप आणि खीरीचा नैवेद्य दाखवून चंद्रदेवाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.  

Nov 21, 2025, 08:47 PM IST
twitter

22 november chandra darshann  : अमावस्येनंतरच्या प्रतिपदेला चंद्रदर्शन, व्रत, पांढरे कपडे, दूध आणि अक्षताचे मिश्रण चंद्राल अर्पण करणे तेसच मंत्रजाप आणि खीरीचा नैवेद्य दाखवून चंद्रदेवाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

1/9

'हा' मंत्र जाप केल्यास मिळतील लाभ, 22 नोव्हेंबरचे चंद्रदर्शन ठरेल फलदायी

Chandra darshann 2025 benifits and mantra jaap

twitter
2/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

हिंदू आणि इस्लाम या दोन्ही धर्मांमध्ये चंद्राला विशेष महत्त्व आहे. इस्लामिक कॅलेंडर चंद्राच्या स्थितीवर चालते तर हिंदू कॅलेंडरमध्ये अमावस्या आणि पौर्णिमेनुसार पक्ष ठरतात. वर्षात १२ अमावस्या आणि १२ पौर्णिमा असतात.  

twitter
3/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

नोव्हेंबर 21 नोव्हेंबर रोजी प्रतिपदा तिथीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 22 नोव्हेंबर दिवशी चंद्रदर्शनाचा मुहूर्त आहे. यादिवशी चंद्राचे दर्शन केल्यास मनःशांती लाभते असे मानले जाते.   

twitter
4/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

ज्योतिष शास्त्रानुसार चंद्रमा कर्क राशीचा स्वामी मानला जातो. अमावस्येनंतरचा पहिला चंद्र दिसण्याचा दिवस विशेष फलदायी असतो. त्यामुळे या दिवशी चंद्रदर्शन करणे अधिक फायद्याचे ठरते.   

twitter
5/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

यादिवशी चंद्रव्रत करा. यासाठी सकाळी स्नान करून संकल्प घ्या. दिवसभर फक्त फळे-दूध घेऊन व्रत करा आणि संध्याकाळी चंद्र दिसल्यावर पूजा करा.     

twitter
6/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

चंद्रदर्शनापूर्वी पुन्हा स्नान करावे आणि पांढरे कपडे परिधान करावेत. असे केल्याने चंद्रदेव प्रसन्न होतात. पांढरा रंग चंद्राशी संबंधित आहे असे मानले जाते.   

twitter
7/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

कच्चे दूध, पांढरी फुले आणि अक्षता हे मिश्रण चंद्राला अर्पण करावे. यावेळी हात जोडून प्रार्थना करावी.  

twitter
8/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

अर्पण करताना 'ॐ चं चंद्राय नमः' किंवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र 11 किंवा 21 वेळा म्हणावा. हा मंत्र चंद्रदेवाला प्रसन्न करतो. यामुळे मन शांत आणि स्थिर राहते.  

twitter
9/9

22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन

22 november chandra darshann

चंद्रदेवाला खीरीचा नैवेद्य दाखवावा आणि आरती करावी. आरतीनंतर प्रसाद घ्यावा. असे केल्याने मनःशांती, मातृसुख लाभते आणि धनलाभ होतो अशी श्रद्धा आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

क्रिकेटच्या राणीचा हळदीसोहळा! स्मृती मानधनाच्या हळदीचे रंगतदार फोटो व्हायरल

पुढील अल्बम

क्रिकेटच्या राणीचा हळदीसोहळा! स्मृती मानधनाच्या हळदीचे रंगतदार फोटो व्हायरल

क्रिकेटच्या राणीचा हळदीसोहळा! स्मृती मानधनाच्या हळदीचे रंगतदार फोटो व्हायरल

क्रिकेटच्या राणीचा हळदीसोहळा! स्मृती मानधनाच्या हळदीचे रंगतदार फोटो व्हायरल 8
कोणतेही चांगले वाक्य बोलताना &#039;टच वूड&#039; असे का म्हटले जाते ? 99% लोकांना माहीतच नसेल...

कोणतेही चांगले वाक्य बोलताना 'टच वूड' असे का म्हटले जाते ? 99% लोकांना माहीतच नसेल...

कोणतेही चांगले वाक्य बोलताना 'टच वूड' असे का म्हटले जाते ? 99% लोकांना माहीतच नसेल... 10
दुबईतील एअरशोमध्ये मोठी दुर्घटना, भारताच्या तेजस फायटर विमानाची वैशिष्ट्ये काय?

दुबईतील एअरशोमध्ये मोठी दुर्घटना, भारताच्या तेजस फायटर विमानाची वैशिष्ट्ये काय?

दुबईतील एअरशोमध्ये मोठी दुर्घटना, भारताच्या तेजस फायटर विमानाची वैशिष्ट्ये काय? 12
लग्नाला कित्येक वर्षे होऊनही &#039;या&#039; अभिनेत्री झाल्या नाहीत आई, एकीनं तर दिलाय साफ नकार

लग्नाला कित्येक वर्षे होऊनही 'या' अभिनेत्री झाल्या नाहीत आई, एकीनं तर दिलाय साफ नकार

लग्नाला कित्येक वर्षे होऊनही 'या' अभिनेत्री झाल्या नाहीत आई, एकीनं तर दिलाय साफ नकार 8