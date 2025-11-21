'हा' मंत्र जाप केल्यास मिळतील लाभ, 22 नोव्हेंबरचे चंद्रदर्शन ठरेल फलदायी
22 november chandra darshann : अमावस्येनंतरच्या प्रतिपदेला चंद्रदर्शन, व्रत, पांढरे कपडे, दूध आणि अक्षताचे मिश्रण चंद्राल अर्पण करणे तेसच मंत्रजाप आणि खीरीचा नैवेद्य दाखवून चंद्रदेवाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
22 november chandra darshann : अमावस्येनंतरच्या प्रतिपदेला चंद्रदर्शन, व्रत, पांढरे कपडे, दूध आणि अक्षताचे मिश्रण चंद्राल अर्पण करणे तेसच मंत्रजाप आणि खीरीचा नैवेद्य दाखवून चंद्रदेवाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
2/9
22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन
3/9
22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन
4/9
22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन
5/9
22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन
6/9
22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन
7/9
22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन
8/9
22 नोव्हेंबर चंद्रदर्शन
9/9