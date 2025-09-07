भारतात कधी दिसणार चंद्रग्रहण? सतत विचारले जाणारे FAQ पाहा
Chandra Grahan 2025 : आज चंद्रग्रहण सुरु होणार आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. ग्रहण कधी पाहता येणार.
2025 Chandra Grahan: 2025 सालचे शेवटचे चंद्रग्रहण आज 7 सप्टेंबरच्या रात्री होणार आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे, त्यामुळे ते पाहण्यासाठी आणि त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी लोक खूप उत्सुक आहेत. तसेच, ब्लड मूनचे दृश्य देखील आज दिसणार आहे.
7-8 सप्टेंबर रोजी भारतात चंद्रग्रहण दिसेल आणि ते एकूण 3 तास 29 मिनिटे चालेल. सुतक काळाची सुरुवात आणि समाप्ती वेळ, तुमच्या शहरातील ग्रहणाची नेमकी वेळ आणि या खास दिवशी काय करावे - काय करू नये हे जाणून घ्या.