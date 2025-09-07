English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतात कधी दिसणार चंद्रग्रहण? सतत विचारले जाणारे FAQ पाहा

Chandra Grahan 2025 : आज चंद्रग्रहण सुरु होणार आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. ग्रहण कधी पाहता येणार. 

Dakshata Thasale | Sep 07, 2025, 12:16 PM IST
2025 Chandra Grahan: 2025 सालचे शेवटचे चंद्रग्रहण आज 7 सप्टेंबरच्या रात्री होणार आहे. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे, त्यामुळे ते पाहण्यासाठी आणि त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी लोक खूप उत्सुक आहेत. तसेच, ब्लड मूनचे दृश्य देखील आज दिसणार आहे.

7-8 सप्टेंबर रोजी भारतात चंद्रग्रहण दिसेल आणि ते एकूण 3 तास ​​29 मिनिटे चालेल. सुतक काळाची सुरुवात आणि समाप्ती वेळ, तुमच्या शहरातील ग्रहणाची नेमकी वेळ आणि या खास दिवशी काय करावे - काय करू नये हे जाणून घ्या.

आज सूर्यग्रहण आहे की चंद्रग्रहण?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

आज ७ सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण आहे. २०२५ सालचे हे दुसरे आणि शेवटचे चंद्रग्रहण आहे. यानंतर, वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण देखील २१ सप्टेंबर रोजी होईल. आजचे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे, म्हणून ते खूप खास आहे.

चंद्रग्रहण किती वाजता सुरू होईल?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

७ सप्टेंबर रोजी रात्री ०९:५८ वाजता चंद्रग्रहण सुरू होईल आणि दुपारी ०१:२६ वाजता संपेल. चंद्रग्रहणाचा कालावधी सुमारे साडेतीन तासांचा असेल.

चंद्रग्रहण कुठे दिसेल?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

भारताव्यतिरिक्त, हे चंद्रग्रहण आशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका, फिजी आणि अंटार्क्टिका इत्यादी ठिकाणी दिसेल.

भारतातील कोणत्या शहरांमध्ये चंद्रग्रहण दिसेल?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

जरी चंद्रग्रहण जवळजवळ संपूर्ण भारतात दिसेल. त्याच वेळी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनौ, हैदराबाद, चंदीगड, भोपाळ, जयपूर, गुवाहाटी इत्यादी सर्व प्रमुख शहरांमध्ये चंद्रग्रहण दिसण्याची पूर्ण आशा आहे.

चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ कधी सुरू होईल?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ दुपारी १२:५८ वाजता सुरू होईल. चंद्रग्रहणाचा सुतक ग्रहणाच्या ९ तास आधी सुरू होतो आणि ग्रहण संपल्यानंतर संपतो. 

चंद्रग्रहणाच्या वेळी काय करू नये?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

- चंद्रग्रहणाचा सुतक काळ सुरू होताच, मंदिराचे दरवाजे बंद करा आणि देवाच्या मूर्तींना स्पर्श करू नका. सुतक काळात तुळशीच्या रोपाला स्पर्श करू नका. ग्रहण संपल्यानंतर, स्नान करा आणि देव आणि तुळशीला स्पर्श करा. - ग्रहणाच्या दिवशी, नकारात्मक विचार असलेल्या लोकांपासून दूर रहा. कोणाशीही भांडू नका किंवा वाद घालू नका. - पैशाचे व्यवहार देखील टाळा. - ग्रहण काळात वैवाहिक संबंध ठेवणे खूप अशुभ आहे. - ग्रहण काळात प्रवास करणे टाळा. शक्य असल्यास, बाहेर जाऊ नका, जेणेकरून नकारात्मकता टाळता येईल. - तीक्ष्ण वस्तू वापरू नका.

चंद्रग्रहणाच्या वेळी काय करावे?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

चंद्रग्रहण किंवा सूर्यग्रहणाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी, या दिवशी काही काम किंवा उपाय करावेत. - ग्रहण सुतक सुरू होण्यापूर्वी, अन्न आणि पाण्यात तुळशीची पाने टाका जेणेकरून ती खराब होणार नाहीत. - ग्रहण दरम्यान, देवाचे स्मरण करा, मंत्रांचा जप करा. - ग्रहणानंतर स्नान करा आणि गरिबांना नक्कीच दान करा. चंद्रग्रहणाच्या दिवशी तांदूळ, दूध, तूप, पांढरे कपडे आणि चांदी दान केल्याने चंद्र दोष दूर होतो. - ग्रहण संपल्यानंतर, स्नान करा आणि घरभर गंगाजल शिंपडा.

चंद्रग्रहण पाहण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ कोणती आहे?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

भारतात चंद्रग्रहण पाहण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ रात्री ११:०० ते १२:२२ दरम्यान असेल. यावेळी, कोणत्याही उपकरणाशिवाय सामान्य डोळ्यांनी चंद्रग्रहण पाहता येईल.

चंद्रग्रहणावर रक्त चंद्र दिसेल का?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

हो, ब्लड मूनचे दृश्य भारतात दिसेल. ते देशात जवळजवळ सर्वत्र दिसेल. यामध्ये चंद्र रक्तासारखा लाल दिसतो, म्हणून त्याला ब्लड मून म्हणतात.

चंद्रग्रहण कसे पहायचे?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

चंद्रग्रहणाचे स्पष्ट दृश्य पाहण्यासाठी छप्पर, शेत अशा मोकळ्या ठिकाणी जा. प्रदूषण कमी असलेल्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करा. अन्यथा ढग, धुके किंवा प्रदूषणामुळे हे दृश्य अस्पष्ट होऊ शकते. यासाठी आकाश स्वच्छ असणे देखील आवश्यक आहे, अन्यथा हे दृश्य ढगांमध्ये लपून राहील. तसेच, चंद्रग्रहणाच्या बाबतीत आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे सूर्यग्रहणाप्रमाणे ते पाहण्यासाठी चष्मा इत्यादी घालण्याची आवश्यकता नाही.

चंद्रग्रहणाचा गर्भवती महिलांवर काय परिणाम होतो?

Chandra Grahan 2025 Lunar Exclipse time Sutak Kaal When and Where 10 FAQ in Marathi

चंद्रग्रहणाच्या वेळी नकारात्मक ऊर्जा वाढते, ज्यामुळे गर्भवती महिला आणि तिच्या न जन्मलेल्या बाळाच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, गर्भवती महिलांना ग्रहणाच्या वेळी बाहेर न जाण्याचा सल्ला दिला जातो.

